Im neuen Quartalsupdate zu Diablo IV hat sich das Team hinter dem Spiel zu Inhalten nach dem Release geäußert. Dort gibt es viele neue Informationen – zu den Saisons, aber auch zum Shop und dem Saisonpass.

In dem neuen Blogupdate äußern sich Joesph Piepiora, der „Associate Game Director for Live Service“, und Kegan Clark, der „Director of Product“ zu verschiedenen Inhalten, die nach dem Release von Diablo IV wichtig werden sollen (via Blizzard).

Nachdem es viel Kritik am Mobile-Ableger Diablo Immortal wegen Pay2Win-Mechaniken gab, scheinen die Entwickler im neuen Statement zu Diablo IV einen großen Wert daraufzulegen, Spielern ihre Sorgen zu nehmen. Hier muss man bedenken: Immortal ist ein F2P-Titel, Diablo IV wird als Vollpreisspiel erscheinen.

Gleich mehrfach wird betont, dass man weder über den Shop, noch über den Saisonpass in Diablo IV spielerische Vorteile gegenüber anderen Spielern kaufen können soll. Es handele sich in erster Linie um kosmetische Anpassungsmöglichkeiten.

Wie das im Detail laufen soll, fassen wir hier für euch zusammen.

Was steckt im Shop und dem Saisonpass von Diablo IV?

So funktioniert der Shop: Der Shop in Diablo IV ist laut Kegan Clark als reiner „Accessoire“-Shop gedacht. Der sei völlig optional und soll Spielern ausschließlich die Möglichkeit geben, für „Premiumwährung“ das Aussehen ihres Charakters noch detaillierter anzupassen.

„Accessoires bieten Spielern noch mehr Möglichkeiten, das Aussehen ihrer Charaktere anzupassen“, so das Statement: „Im Shop gibt es keine Gegenstände, die einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel verschaffen. Auch wenn sie also wie mächtige Ausrüstungsstücke aussehen, haben sie keine Werte.“

Alle Gameplayfeatures seien auch ohne den Shop zugänglich. Zudem soll der Shop transparent sein: „Es ist uns wichtig, dass Spieler genau wissen, was sie erwartet, bevor sie ihren Kauf tätigen. Wir haben eine Vorschau eingebaut, damit Spieler jedes Detail des Accessoires an ihrem eigenen Charakter begutachten können, bevor sie sich für den Kauf entscheiden.“

Diesen Screenshot aus der Beta des Shops teilte Blizzard

Dementsprechend dürfte es im Shop auch keine Loot-Boxen oder ähnliche Mechaniken geben. Zudem wird in dem Statement betont, dass die schönsten Accessoires nicht für den Shop aufgespart werden sollen: „Diablo IV bietet schon bei seinem Start Hunderte Transmogrifikationen, die im Spiel freigeschaltet werden können, darunter dutzende Rüstungssets in höchster Grafikqualität“, so Clark: „Es gibt unglaubliche Gegenstände von einzigartiger und legendärer Qualität, die Spieler finden können, ohne je den Shop zu betreten. Der Shop bietet nur eine größere Auswahl, nicht aber grundsätzlich bessere Optionen.“

So funktioniert der Saisonpass: Der Saisonpass ist laut Clark das zweite Element, in das man in Diablo IV Geld investieren kann, wenn man möchte. Es folgt im Grunde dem Vorbild eines Battle Pass aus Spielen wie Fortnite oder Warzone. Diablo IV wird vier mal im Jahr eine neue Saison bekommen – immer inklusive eines Saisonpasses.

Der Pass bietet mehrere Stufen, die man durch Spielen des Spiels hochklettern kann. Beim Saisonpass gibt es zwei Varianten, eine Gratis-Option und eine bezahlte Premium-Option.

Auch hier wird im Statement betont: „Die Premiumstufen bieten keine Macht oder Vorteile gegenüber anderen Spielern“, so Clark: „Die Gratisstufen des Passes bringen allen Spielern Gameplayboni. Dinge also, die das Leveln eines neuen saisonalen Charakters beschleunigen und vereinfachen. Im Gegensatz dazu drehen sich die Belohnungen der Premiumstufe um die Ästhetik und bieten einen großen Mehrwert in Form von Accessoires und Premiumwährung.“

Die Saisonboosts sollen für alle Spieler gratis sein, da diese sich auf das Gameplay auswirken. Im Pass kann man allerdings auch Stufen aufsteigen, indem man sie kauft – an die Boosts soll man so trotzdem nicht schneller kommen: „Spieler können Saisonboosts nicht allein durch den Kauf von Stufen verbessern“, so Clark. Man müsse gleichzeitig Stufenmeilensteine verdienen, um diese Boosts nutzen zu können, während alle anderen Boni aus dem Saisonpass direkt anwendbar sind: „Anders ausgedrückt: Es gibt keine Möglichkeit, durch den Kauf von Stufen schneller an Saisonboosts zu gelangen. Man muss sie sich verdienen.“

Diablo IV bekommt verschiedene Seasons

So laufen die Seasons nach Release: Wie beim Saisonpass schon erwähnt, wird Diablo IV pro Jahr bis zu vier neue Seasons bekommen, ähnlich wie Diablo 3.

Die sollen nicht nur den neuen Saisonpass bringen, sondern auch ergänzende Inhalte:

Neue Features

Neue Questreihen

Neue Feinde

Neue legendäre Items

Balance-Anpassungen

Zudem wollen die Entwickler auf Kritik der Spieler zu aktuellen Saisons hören, um neue Features einzuführen: „Auf Basis des Feedbacks, das wir erhalten, wird sich das Team spielverbessernde Features und Ideen für den Feinschliff einfallen lassen, um die Erfahrung insgesamt zu verbessern“, erklärt Joe Puepiora: „Die Community darf dann über die Prioritäten abstimmen.“

Zudem sollen Live-Events stattfinden und auch eine „Saisonreise“ wird verfügbar sein. Die besteht aus mehreren Herausforderungen, endet mit einem besonders schweren Boss und soll euch im Saisonpass schneller voranbringen.

Insgesamt wird Diablo IV ein Langzeitprojekt werden: „Noch viele Jahre wird sich eine Armee von Entwicklern um Diablo IV kümmern“, verspricht Kegan Clark: „Wir haben so aufregende Pläne für die Saisons, dass wir auch wollen, dass sie alle genießen können, egal ob sie Geld dafür ausgeben.“

