Diablo 4 oder Path of Exile 2 – Worauf freut ihr euch mehr?

Mit Diablo 4 und Path of Exile 2 kommen in den nächsten Jahren zwei große Action-RPGs auf uns zu. Auf welches der beiden Spiele freut ihr euch mehr?

Für Fans von Action-RPGs stehen aktuell zwei große Titel am Horizont, auf denen viele Hoffnungen und Erwartungen ruhen. Beide werden von Studios entwickelt, die bereits viel Erfahrung in dem Feld gesammelt haben, und beide basieren auf bereits etablierten IPs, die von Tausenden gespielt werden.

Diablo 4 ist die Fortsetzung der beliebten Diablo-Reihe von Blizzard, die sich um den Konflikt zwischen den Engeln und Dämonen dreht, in den auch die Menschheit verwickelt wird.

Die Spieler erwarten eine finstere offene Welt,

Fortsetzung der Story von Diablo, in der die Dämonin Lilith die Hauptrolle spielt,

5 Klassen, die den Fans aus früheren Diablo-Spelen bekannt sind, und mehr.

Path of Exile 2 schließt hingegen an die Story der dritten Erweiterung von PoE 1 an, The Fall of Oriath. Seit dem die Spieler den unersättlichen Gott Kitava in Akt 10 erledigt haben, sind bereits 20 Jahre vergangen.

Eine neue Storyline mit 7 Akten, die parallel zu Path of Exile 1 eingeführt wird,

19 neue Aszendentenklasse,

ein neues System für Fertigkeiten-Gems

Beide Spiele werden ihren Fans außerdem Tonnen an Loot und riesige Menge an Gegnern entgegenwerfen, durch die sie sich fröhlich schnetzeln können.

Während die Releases der beiden Spiele noch unbekannt sind, gibt es schon viel Vorfreude. Wir wollen daher wissen, welches Action-RPG hier die Nase vorn hat. Seid ihr eher Diablo- oder eher PoE-Fans? In welches der beiden A-RPGs habt ihr mehr Vertrauen und freut euch darauf?

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr in dem Umfrage-Tool unten treffen. Ihr könnt euch dabei nur eins der beiden Spiele aussuchen, weil wir wissen möchten, welches davon mehr Vorfreude bei euch auslöst. Die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Auf welches ARPG freut ihr euch mehr? Diablo 4

Path of Exile 2

Loading ... Loading ...

Erzählt mal: Gehört ihr eher zur Diablo- oder zur PoE-Fraktion? Bei welchem der beiden Spiele glaubt ihr, dass es euch eher zusagen wird und warum? Liegt es an bestimmten Features oder habt ihr mehr Vertrauen in die Entwickler? Oder gefällt euch einfach der Stil des jeweiligen ARPGs besser?

Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!