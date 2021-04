Path of Exile 2 zeigt neues Gameplay – Sieht nach starker Konkurrenz für Diablo 4 aus

Zu Path of Exile 2 wurden ein neuer Trailer und 20 Minuten Gameplay veröffentlicht. Das Action-RPG kann dabei sowohl mit dem Gameplay als auch mit der wunderschönen Grafik überzeugen. Damit wird es zu einem starken Konkurrenten für Diablo 4.

Was ist in den Videos zu sehen? Der Trailer und das Gameplay fokussieren sich auf den zweiten von insgesamt sieben Akten, die Path of Exile 2 bekommen soll. Darin verfolgt der Spieler seine Feinde durch eine Wüste, die gleichzeitig der Main Hub des Aktes ist.

Im Laufe des Gameplays wechselt die Szenerie, sodass sich der Spieler auch durch eine Höhle und alte Ruinen schlagen muss. Dabei werden verschiedene Waffen, Feinde und ein Miniboss gezeigt.

Direkt ins Auge sticht die wunderschöne Grafik des Spiels. Besonders die Beleuchtung, die Partikeleffekte und die generellen Umgebungen sehen großartig ist. Dazu gibt es die auf Aktionen perfekt abgestimmten Soundeffekte.

Sound und Grafik werden auch von den Zuschauern unterhalb des Videos gelobt.

Bessere Bosskämpfe und ein neues Gem-System

Was kann man dem Video entnehmen? In den 20 Minuten kann man nicht nur die Umgebung, die Kämpfe und die Feinde bewundern, sondern auch einige allgemeine Informationen über Path of Exile 2 bekommen:

Der Akt 2 von Path of Exile 2 wird nicht linear ablaufen. So gibt es im Video 4 Quests zu sehen, die die Spieler in beliebiger Reihenfolge erledigen können.

Mobilität scheint eine große Rolle zu spielen. So muss der Spieler immer wieder ausweichen, um nicht zu sterben. Beim Speer sieht man eine Fähigkeit, mit der man in Feinde rein- und später wieder rausspringen kann.

Generell werden verschiedene Skills von Speer und Ambrust vorgestellt.

Die Bosse im Spiel sollen abwechslungsreicher werden und beispielsweise stärker mit ihrer Umgebung interagieren. In dem Gameplay war ein Miniboss zu sehen, der eine Höhle zum Einsturz bringt. Gleichzeitig kommt so Sonnenlicht in die Höhle, das sichere Plätze im Kampf markiert.

Eine weitere große Neuerung im Vergleich zum Vorgänger gibt es im Gem-System des Spiels. Das war bisher mit Rüstungsteilen verknüpft, was dazu führte, dass man nach einem neuen Rüstungs-Drop in eine Stadt gehen musste, um die Sockel umzubauen und sie so an das aktuelle Build anzupassen.

In Path of Exile 2 sind sie nun losgelöst von der Ausrüstung.

Wie fallen die Reaktionen auf das Gameplay aus? Das offizielle Gameplay-Video hat nach knapp 12 Stunden über 63.000 Aufrufe und wurde mehr als 600-mal kommentiert. Die Kommentare fallen dabei überwiegend positiv aus:

Der Nutzer Seriöser Kanalname ist besonders von der Grafik angetan: “Die Optik sieht umwerfend aus und der Artstyle von PoE enttäuscht nie. Ich liebe vor allem den Kontrast zwischen dem relativ gedämpften Wüstenhintergrund und den bunten Zaubereffekten und dem Blut.”

Dem Nutzer Guillaume BProg ist ein besonderes Detail aufgefallen: “Hat jemand anderes bemerkt, dass UI und HUD die verschiedenen Lichteffekte widerspiegeln? Ich habe noch nie diese Art von Detail in einem Spiel gesehen. Sehr niedlich.”

Rhyas9 wiederum ist von den Gameplay-Änderungen angetan: “Skill-Gems, die an den Charakter und nicht an Gegenstände gebunden sind. Die eine Änderung, nach der ich mich all die Jahre gesehnt habe.”

Kritik gibt es unter dem Video eigentlich nur dafür, dass der Spielercharakter mit der Armbrust immer wieder schreit, welche Art von Bolzen er verwendet.

Path of Exile 2 soll 2022 erscheinen und wird eine starke Konkurrenz für Diablo 4

Was ist überhaupt Path of Exile 2? Path of Exile 2 ist kein Nachfolger im klassischen Sinne, da es viele Inhalte mit dem Vorgänger teilt. Es erweitert vor allem das bisherige Path of Exile und überarbeitet viele alte Spielsysteme, darunter die Ausrüstung und die Klassen.

Das Spiel soll 2022 erscheinen, wobei es noch keinen genauen Release-Rahmen gibt. Path of Exile 2 wird Free2Play.

Warum ist das Spiel eine Konkurrenz für Diablo 4? Path of Exile ist bekannt für sein komplexes Skill-System und die vielen regelmäßigen Updates, die der erste Teil bekommen hat. Darin, und in der Tatsache, dass sie auf dem ersten Teil aufbauen, sieht auch der Chef von Grinding Gear Games, Chris Wilson, einen großen Vorteil.

Besonders das Balancing, das Design der Klassen und das angesprochene Skill-System basiert bereits auf einem vorhandenen Spiel, das sich bewährt hat. Diablo 4 hingegen kommt mit komplett neuen Inhalten, die nicht so intensiv getestet wurden.

Mit dem neuen Gameplay zu Path of Exile 2 haben die Entwickler außerdem gezeigt, dass sie grafisch in einer höheren Liga spielen können, als es beim ersten Teil der Fall war.

In Diablo 4 wurde zuletzt bei der BlizzCon die neue Klasse Rogue angekündigt.

2022 könnte potentiell zu einem Showdown zwischen den beiden Spielen kommen, auch wenn bei Diablo 4 nicht feststeht, für wann der Release geplant ist. Beide Titel starten bereits mit einer gewissen Fanbase und beide sind ambitioniert. Für ARPG-Fans kann das nur etwas Gutes sein.

Wer sich bis dahin aber nicht gedulden möchte, findet hier auf MeinMMO eine lange Liste von anderen Action-RPGs, die ihr bis zum Release der beiden Titel zocken könnt: Spiele wie Diablo – Hier sind 11 aktuelle Alternativen.