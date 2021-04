Diablo 2 Resurrected: Datum und neue Details zur Alpha bekannt

Die Alpha soll sich vor allem auf das Testen und auf Feedback konzentrieren. Dementsprechend werden die erspielten Fortschritte weder in spätere Tests, noch in das fertige Spiel übernommen.

Was genau steckt in der ersten technischen Alpha? Die folgenden Inhalte können getestet werden:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blizzard betont jedoch in dem dazugehörigen Blogpost, dass es sich dabei um Inhalte in Entwicklung handelt, die noch nicht die finale Version des Spiels zeigen sollen.

Dieser Test findet ohne NDA statt, sodass die Tester ihre Erlebnisse streamen oder in Videos teilen können. Ausgewählte Mitglieder der Community dürfen sogar schon am Donnerstag mit ihren Livestreams beginnen.

Insert

You are going to send email to