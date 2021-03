Diablo 2 Resurrected gibt Pläne zur Alpha bekannt – Ihr dürft gleich 2 Mal testen

Diablo 2 Resurrected soll im Laufe des Jahres 2021 offiziell erscheinen. Zuvor wird es zwei Alphas geben, wie Blizzard erklärte und der Singleplayer-Part darf als erstes getestet werden.

Was meinte Blizzard zu den Alphas? Lead Producer Chris Lena erklärte in einem Interview mit PCGamesN, dass sich die Spieler an zwei Alpha-Phasen beteiligen dürfen. Die erste davon dreht sich um den Singleplayer-Part des Hack and Slays Diablo 2 Resurrected. Beim zweiten soll es sich um einen Multiplayer-Stresstest handeln.

Wir starten mit einer technischen Alpha des Singleplayer-Parts und dann werden wir noch eine zweite technische Alpha haben, bei der es sich um einen Multiplayer Stresstest handelt. Chris Lena, Lead Producer von Diablo 2 Resurrected

In der Alpha von Diablo 2 Resurrected dürft ihr erst den Singleplayer-Part testen.

Blizzard hofft auf viel Feedback zu Diablo 2 Resurrected

Wann beginnen die Alphas? Es gibt aktuell noch keinen Termin. Es heißt nur, dass sie vor dem Release des Action-RPGs stattfinden und der ist für das Jahr 2021 geplant.

Was ist der Sinn und Zweck dieser Testphasen? Die Spieler sollen die Zukunft des auf der BlizzCon 2021 angekündigten Diablo 2 Resurrected mitgestalten dürfen. Beispielsweise hofft das Team auf viel Feedback zum Balancing, das entsprechend der Meinung der Tester angepasst werden kann.

Wichtig ist, das Spiel durch das Feedback spannend und interessant zu gestalten, besonders für moderne Spieler-Communitys.

So könnt ihr euch für die Alphas anmelden: Auch, wenn es noch keinen Termin gibt, ist es schon jetzt möglich, sich für die Testphasen anzumelden. Das könnt ihr über die offizielle Website von Diablo 2 Resurrected tun. Dort klickt ihr auf den Button “Anmeldung zur technischen Alpha” und loggt euch dann mit eurem Battle.net-Account ein.

Mit etwas Glück werdet ihr für die Tests ausgewählt, sobald diese starten, Blizzard gibt euch dann Bescheid.

Im 6-minütigen Gameplay-Video von Diablo 2: Resurrected könnt ihr euch schon einen Eindruck davon machen, wie das neue alte Spiel aussieht.

Was erwartet euch mit Diablo 2 Resurrected? Beim Hack’n’Slay handelt es sich um ein Remaster des Klassikers aus dem Jahr 2000. Blizzard möchte im Grunde nur die Grafik modernisieren, wofür eine hübsche 3D-Engine zum Einsatz kommt.

Das Gameplay von Diablo 2 soll erhalten bleiben. Ihr erlebt das Action-Rollenspiel im Grunde genauso, wie ihr das von früher kennt, nur eben mit besserer Grafik. Die Levels werden dazu exakt so nachgebaut, wie sie auch im Original vorkommen. Wie genau sich das spielt, erfahren wir dann in den Alphas. Dazu wird es ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen geben, die euch das Gameplay erleichtern können. Darunter eine geteilte Beutetruhe.

Alles, was ihr zum Release von Diablo 2: Resurrected wissen müsst. Diese Quality-of-Life-Verbesserungen sind für euch als Spieler optional. Wer will, kann auch die alte Erfahrung des Spiels auf Knopfdruck aktivieren und sich voll in den Nostalgie-Rausch werfen.

