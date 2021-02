Im Zeitplan für die BlizzCon 2021 erfahrt ihr bei uns, die Uhrzeiten für Streams zu Diablo, WoW, Overwatch und Hearthstone, wo die Streams laufen und welche Ankündigungen es gibt.

Wann ist der Start? Die BlizzCon 2021 beginnt am Freitag, dem 19. Februar um 23:00 Uhr. Sie endet dann am Sonntagmorgen, dem 21. Februar.

Den Anfang macht die große Eröffnungszeremonie am Samstagabend. Der Programmpunkt läuft etwa eine Stunde lang und 00:10 Uhr am Samstagmorgen geht es dann nahtlos in die Folge-Programme über. In der folgenden Übersicht zeigen wir euch, welche Streams für WoW, Diablo, Hearthstone, Overwatch und den Strategie-Bereich geplant sind.

Wie lange läuft die BlizzCon? Der erste Tag endet am Samstagmorgen um 02:50 Uhr.

Am Samstagabend um 21:00 Uhr startet dann der zweite Tag der Show. Am Sonntagmorgen um 01:30 Uhr endet dann die BlizzCon 2021.

Muss man Tickets kaufen? Von vergangenen BlizzCons kennt ihr die virtuellen Tickets. Da diesmal aber alles kostenlos abläuft, müsst ihr euch im Shop von Blizzard kein Ticket für die BlizzConline kaufen.

Mit diesem Zeitplan zur BlizzConline wisst ihr dann genau, wann ihr für welches eurer Spiele einschalten müsst. Außerdem werden wir hier auf MeinMMO für euch einen Liveticker anbieten. Besucht uns als unbedingt am Freitag wieder, um nichts zu verpasen.

Warum denn „BlizzConline“?

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die traditionelle BlizzCon im Jahr 2021 online stattfinden. Dazu der passende Name, der beides vereint.

Im Fireside Chat vom 2. November 2020 verriet Blizzard-Präsident J. Allen Brack, dass die BlizzConline 2021 kostenlos sein wird. Das Event ist der Aufgrund der Corona-Pandemie wird die traditionelle BlizzCon im Jahr 2021 online stattfinden. Dazu der passende Name, der beides vereint.Im Fireside Chat vom 2. November 2020 verriet Blizzard-Präsident J. Allen Brack, dass die BlizzConline 2021 kostenlos sein wird. Das Event ist der Ersatz für die durch Covid-19 abgesagte BlizzCon 2020

Alle Streams am 19.2. zur BlizzConline in der Übersicht

Was läuft wann? In der nachfolgenden Grafik zeigen wir euch die Programmpunkte des Hauptstreams. Unter dieser Grafik im Artikel erfahrt ihr mehr zu den einzelnen Spielen und Programmpunkten der speziellen Streams zu WoW, Diablo, Overwatch, Hearthstone und Strategie.

Termine für den Hauptstream von Blizzard am Freitagabend. Bei „Wie geht es weiter“ von Diablo und „hinter dern Kulissen von OW 2“ handelt es sich um Wiederholungen. Diese Videos laufen vorher auf den speziellen Streams, die wir euch unten beschreiben.

Wie kann ich zusehen? Ihr könnt, wie versprochen, die gesamte BlizzConline 2021 kostenlos ansehen. Dazu findet ihr Streams auf:

Zusammen mit GameStar die Eröffnung sehen: Wer will, kann sich auch mit den Experten von GameStar zusammen die Eröffnungszeremonie ansehen. Schaltet dafür einfach auf dem YouTube-Kanal der GameStar oder auf dem MAX-Channel auf Twitch ein.

WoW-Stream zur BlizzConline – Welche Inhalte?

Wann läuft was?

Wie geht es weiter? (00:10 Uhr bis 00:40 Uhr) Entwickler sprechen über die neusten Inhalte für Azeroth

Ein- und Ausblicke (00:40 Uhr bis 01:10 Uhr) Wissenswertes der Entwickler über WoW

Mount-Special (01:10 Uhr bis 01:20 Uhr) Blick auf den Entstehungsprozess des Wandernden Urtums – Das Reittier, das die Community wählte

Die Stimmen des Jenseits (01:20 Uhr bis 02:40 Uhr) Die Synchronsprecher reden über ihre Rollen für die WoW-Charaktere und erzählen Infos aus dem Hintergrund



Was wird erwartet? Man rechnet mit mehr Infos zu Patch 9.1 in WoW Shadowlands. Außerdem steht WoW: Classic auf der Liste. Gibt es hier endlich die Ankündigung für das Burning Crusade-Addon auf den Classic-Servern? Ein Release-Datum für TBC bei WoW Classic wurde schon geleakt.

Diablo-Stream zur BlizzConline – Welche Inhalte?

Wann läuft was?

Wie geht es weiter? (00:10 Uhr bis 00:50 Uhr) Das Diablo-Team spricht über neue Inhalte für Sanktuario

Stimme von Deckard Cain (00:50 Uhr bis 01:00 Uhr) Michael Gough, die Stimme von Deckard Cain, spricht über die Ursprünge der Kultstimme und beantwortet ein paar Fragen aus dem Diablo-Universum.

Podiumsdiskussion (01:00 Uhr bis 01:40 Uhr) Das Entwicklerteam spricht über die neuesten Erkenntnisse

Interview mit Brom (01:40 Uhr bis 02:00 Uhr) Der legendäre Künstler Brom gibt ein Interview und spricht über die Inspiration für seine unvergesslichen Beiträge zum Diablo-Franchise.

Ein- und Ausblicke (02:00 Uhr bis 02:40 Uhr) Das Entwicklerteam spricht über Wissenswertes zum Thema Diablo



Was wird erwartet? Die Entwickler von Diablo 4 kündigten durch die Blume schon an, dass sich die Inhalte der BlizzConline auch um eine neue Klassenvorstellung für Diablo 4 drehen könnten. Spieler hoffen, dass das geschieht und Blizzard die 4. Klasse vorstellt.

Ebenfalls ist Diablo Immortal ein Thema. Hier erwartet man weitere Details zum Entwicklungsstatus und vielleicht sogar ein Release-Datum.

Und dann gibt es da noch Gerüchte um ein Remaster oder Remake von Diablo 2. Wird Blizzard den Veteranen diesen Wunsch erfüllen?

Overwatch-Stream zur BlizzConline – Welche Inhalte?

Wann läuft was?

Hinter den Kulissen von OW2 (00:10 Uhr bis 00:50 Uhr) Blizzard spricht hier von spannenden Details und ein paar vorläufigen Bildern von Overwatch 2.

Die Stimmen von Overwatch (00:50 Uhr bis 02:20 Uhr) Die Synchronsprecher der Charaktere sprechen über ihre Arbeit und stellen anschließend noch eine kultige Filmsequenz aus dem Overwatch-Universum nach

Entstehung der Musik (02:20 Uhr bis 02:40 Uhr) Audiophile und Musikinteressierte können sich auf diesen Termin freuen. Hier sprechen die Komponisten der kultigsten Songs aus Overwatch.



Was wird erwartet? Man spekuliert, dass Overwatch in den Free2Play-Status übergehen wird und man den Fokus voll auf den Nachfolger Overwatch 2 legt. Mehr zum Gerücht ober eine Free2Play-Version von Overwatch

Hearthstone-Stream zur BlizzConline – Welche Inhalte?

Wann läuft was?

Ein- und Ausblicke (00:10 bis 00:55 Uhr) Das Hearthstone-Team und Brian Kibler schauen, was im laufenden Jahr auf Hearthstone zukommt.

Schlachtfeld Showmatch (12:55 Uhr bis 02:40 Uhr) Hier spielen acht der beliebtesten Schlachtfeld-Streamer von Hearthstone ein Showmatch.



Was wird erwartet? Beim Kartenspiel Hearthstone rechnet man mit einem Ausblick auf das kommende Jahr mit möglichen neuen Addons.

Cortyn von MeinMMO sagt: Blizzard muss für Hearthstone einen neuen Spielmodus und ein neues Set liefern.

Strategie-Stream zur BlizzConline – Welche Inhalte?

Wann läuft was?

StarCraft Legends (00:10 Uhr bis 02:20 Uhr) Hier treffen die besten Spieler aus StrarCraft und StarCraft II aufeinander und kämpfen gegeneinander.

Zurück zu den Anfängen Blizzards (02:20 Uhr bis 02:40 Uhr) Ein Blick hinter die Kulissen der ersten Spiele, die zur Gründung von Blizzard Entertainment führten.



Was wird erwartet? Hier erwarten Spieler keine großen Ankündigungen. Die Streams drehen sich vor allem um StarCraft und „alte“ Spiele, die Blizzard groß machten.

Streams für Samstag, den 20.2.

Was wird da gezeigt? Am Samstag sieht das Programm der Livestreams nach viel Unterhaltung für die Community aus. Da erwartet man keine großen Ankündigungen.

Los geht es wieder gegen 23:00 Uhr.

Auf dem Hauptstream läuft ein Diablo-Abenteuer mit der Webserie Critical Role.

Im Warcraft-Stream geht’s um Thralls Entwicklung und den Sound von WoW. Danach läuft die Kochecke mit Gerichten, deren Zutaten auf denen aus Azeroth basieren

Der Hearthstone-Channel bietet euch einen Streamer-Showdown mit Internetstars und Streamern

Im Diablo-Stream könnt ihr Künstlern dabei zusehen, wie sie ein fieses Monster für Diablo entwerfen

Overwatch zeigt im Stream zunächst Community-Mitglieder, die im Workshop viel geleistet haben. Danach zeigt Soe Gschwind, wie ihr aus Ton euer eigenes Pachimari formen könnt.

Im Strategie-Stream gehts am Samstag um CarBot und Künstler, die zeigen, wie sie wichtige Figuren aus Overwatch und WoW entwerfen

Auf welche der Inhalte freut ihr euch bei der BlizzConline 2021 am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Lesern aus, was wohl die Highlights werden. Oder auch, was eure persönlichen Favoriten sind.

Die 5 spannendsten Gerüchte zur BlizzCon 2021 und wie wahrscheinlich sie sind, findet ihr hier.