Jetzt ist es offiziell – Keine BlizzCon 2020, aber ein neues Event

Eine weitere große Messe für Gamer fällt 2020 ins Wasser. Die BlizzCon 2020 wurde abgesagt, etwas Neues kommt wohl erst im nächsten Jahr.

Die aktuelle „Corona-Situation“ hält auch nach mehreren Monaten die Länder der Welt in unterschiedlicher Intensität im Würgegriff. Unterschiedliche Maßnahmen weltweit sorgen dafür, dass es mit Großveranstaltungen wie Gaming-Messen eher mau aussieht.

Auch Blizzard hat sich Gedanken darüber gemacht, ob eine BlizzCon im November überhaupt Sinn ergibt. Jetzt ist man zu dem Schluss gekommen: Nein, eine BlizzCon 2020 wird es nicht geben.

Was wurde gesagt? In einer offiziellen Stellungnahme hat Saralyn Smith, die Executive Producer der BlizzCon, bekanntgegeben, dass es 2020 keine BlizzCon geben wird. Die Entscheidung begründet sie so:

(…) Wir hatten viele Gespräche darüber, wie das Veranstalten einer Messe im Zuge all der notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen aussehen könnte. Wir haben auch über verschiedene Pfade gesprochen, die wir einschlagen könnten und wie jeder davon durch Änderungen an nationalen und lokalen Richtlinien in den kommenden Monaten verkompliziert werden könnte. Letztendlich, nachdem wir unsere Optionen abgewogen haben, kamen wir zu der schweren Entscheidung in diesem Jahr keine BlizzCon abzuhalten.

Online-Alternative zur BlizzCon?

Was kommt stattdessen? Im gleichen Post hat Saralyn Smith über eine mögliche Alternative gesprochen. Intern gibt es erste Überlegungen und grobe Planungen für ein alternatives Event, das komplett online stattfinden würde.

Da dies aber Neuland für die Betreiber der BlizzCon ist und viel Vorlaufzeit benötigt, würde das wohl frühstens Anfang 2021 stattfinden. Bis dahin wäre der nächste große Release, also der von World of Warcraft: Shadowlands, bereits gelaufen. Allerdings könnte es dort Infos etwa zu Diablo IV oder Overwatch 2 geben.

Hat das auch Vorteile? Auf jeden Fall. Die BlizzCon war bisher traditionell am Anfang November und somit ein mehr oder weniger festes Datum. Ein digitales Event könnte Blizzard auf einen Termin legen, wenn es wirklich viele spannende Dinge zu berichten und vorzustellen gibt. Das könnte die Wertigkeit der Ersatz-Veranstaltung deutlich steigern.

Mehr Informationen dazu soll es in den kommenden Monaten geben, wenn Blizzard diese Pläne selbst stärker ausarbeitet. Wer sich allerdings auf eine BlizzCon im November gefreut hat – egal ob live vor Ort oder gemütlich zuhause vor dem Rechner – der schaut in die Röhre.

Findet ihr es gut, dass Blizzard die BlizzCon ausfallen lässt? Oder denkt ihr, bis dahin ist der ganze „Corona-Vorfall“ schon längst vorbei?