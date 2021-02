Das Schicksal des Anführers der Allianz in WoW: Shadowlands ist düster. In Patch 9.1 geht die Story von Anduin Wrynn weiter.

Die ersten Leaks vor der BlizzCon 2021 sind aufgetaucht. Blizzard hat im Vorfeld der Messe schon wichtige Daten zu WoW geleakt – und dazu auch eine Konzept-Zeichnung von Anduin Wrynn. Eine der größten Entwicklungen dürfte viele Fans der Allianz tief ins Herz treffen. Denn der amtierende Hochkönig der Allianz, Anduin Wrynn, wird in Patch 9.1 eine düstere Wandlung durchmachen. Wir verraten, was der Kerkermeister mit dem jungen König von Sturmwind vor hat.

Was ist bisher geschehen? Wer die Geschichte von WoW: Shadowlands bist zum aktuellen Zeitpunkt verfolgt hat, der hatte bereits eine grobe Vorstellung davon, was mit Anduin Wrynn geschehen ist:

Der junge König von Sturmwind wurde beim Sturm auf die Schattenlande vom Kerkermeister gefangengenommen.

Sylvanas hat versucht, Anduin auf ihre Seite zu ziehen, um freiwillig für sie und den Kerkermeister zu arbeiten.

Anduin blieb standhaft und versuchte stattdessen, Sylvanas zu bekehren.

Der Kerkermeister formte derweil neue Instrumente der Herrschaft und schmiedete das Schwert Shalamayne zu einer Gramklinge um.

Dieses Video zeigt das letzte bekannte Aufeinandertreffen zwischen Sylvanas und Anduin, das Spieler am Ende der Torghast-Story erleben:

Was passiert in Patch 9.1? Der Kerkermeister und Sylvanas haben ihren Plan offenbar in die Tat umgesetzt und Anduin zu einem Werkzeug des Schlunds umgewandelt. Er steht nun völlig unter der Kontrolle des Kerkermeisters und ist zu einem Herold des Todes geworden – das zumindest lässt sein neues Aussehen erahnen.

Parallelen zu Arthas: Besonders interessant ist, dass Anduin nun noch mehr offensichtliche Parallelen zum einstigen Lichkönig Arthas Menethil aufweist. Das zuvor blonde Haar ist nun weiß gefärbt, die Farbe seiner Augen wurde durch das kühle blau ersetzt, das wir sonst vom Lichkönig und seinen untoten Armeen kennen.

Diese Parallelen zum Lichkönig hatte Blizzard bereits in der vorherigen Erweiterung „Battle for Azeroth“ immer wieder angedeutet. Dort wurde Anduin häufig in der in Posen und Kameraufnahmen gezeigt, die an Arthas‘ Werdegang aus Warcraft III angelehnt waren.

Jetzt ist diese Wandlung offenbar abgeschlossen und Anduin wurde, wie einst Arthas, zu einer Waffe des Kerkermeisters umgebaut.

Ob Anduin das gleiche Schicksal wie Arthas ereilen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Mehr zu ihm bekommen wir sicher in den kommenden Tagen zu hören oder spätestens dann, wenn Patch 9.1 live geht und die ersten Spieler den Raid erstürmen.

Mehr zu WoW erfahren wir sicher morgen auf der BlizzCon – falls bis dahin nicht noch mehr geleakt wird.