Was erwartet uns auf der BlizzConline? Wir haben die 5 heißesten Gerüchte zusammengetragen, was Blizzard ankündigen könnte.

In nur zwei Tagen ist es so weit. Am 19. Februar 2021 findet die BlizzCon statt. Zum ersten Mal allerdings ist die Messe ein rein digitales Erlebnis in Form der „BlizzConline“. Wer will, kann die BlizzCon nachts selbst verfolgen, denn der Zugriff auf die Streams ist kostenlos.

Was genau Blizzard vorhat und ankündigen will, ist allerdings noch nicht veröffentlicht worden – es soll ja eine Überraschung sein. Allerdings gibt es schon jetzt viele Gerüchte und Theorien, was uns auf der digitalen BlizzCon erwartet. Die 5 heißesten Gerüchte und ihre Wahrscheinlichkeit haben wir hier zusammengetragen.

Overwatch wird Free2Play

In den letzten Jahren hat Overwatch immer mehr an Bedeutung verloren. Das liegt vor allem daran, dass der Shooter in den Augen der Spieler ein bisschen vernachlässigt wurde, denn die Entwickler haben ihren Fokus eindeutig auf den Nachfolger Overwatch 2 gerichtet.

Im Hauptspiel erscheinen nur noch wenige neue Helden, Karten oder große Änderungen. Zumeist geht es nur noch im kleine kosmetische Dreingaben zu den alljährlich wiederkehrenden Feierlichkeiten. Das wird von vielen Spielern bemängelt, die sich gerne mehr Patches und Updates wünschen würden.

Das Gerücht besagt nun, dass Overwatch im Zuge der BlizzConline Free2Play werden soll. Das wäre durchaus logisch, um noch einmal viele Spieler in die Welt von Overwatch zu locken.

Overwatch als Free2Play? Es wäre denkbar.

Das spricht dafür: Overwatch würde durch eine Umstellung auf Free2Play garantiert zahlreiche neue Spieler bekommen. Immerhin ist Overwatch ein ziemlich guter Team-Shooter mit tollen Charakteren. Viele Spieler haben aufgrund des Preises vermutlich noch nicht zugegriffen. Würde der entfallen, gäbe es sicher sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen mehr aktive Spieler, was die Zahlen von Activision Blizzard für das kommende Quartal steigern würde.

Das spricht dagegen: Die Umstellung auf Free2Play würde Overwatch zwar einen Aufwind bescheren, aber das dürfte dem Franchise nicht so viel nutzen, da Overwatch 2 noch in weiter Ferne liegt. Eine Umstellung würde taktisch wahrscheinlich vor dem Release des Nachtfolgers Sinn ergeben, um dann mehr Leute für das Franchise begeistern zu können. Mit einem Release von Teil 2 ist allerdings in nächster Zeit wohl nicht zu rechnen – es sei denn, Blizzard überrascht.

Diablo 2: Resurrected – Es kommt ein Remaster

Blizzard kann auch eine lange Geschichte von beliebten Spielen zurückschauen, vor allem der zweite Diablo-Teil ist bei Gamern fest in der Erinnerung verankert. Für viele Fans ist es das erste richtige Hack&Slay und war die erste Möglichkeit, sich in einem endlosen Schwall aus Dämonen und Beute zu verlieren. Diablo III wurde immer wieder kritisiert, weil es nicht „so wie Diablo II“ war.

Seit einigen Wochen schweben nun die Gerüchte eines Remasters oder gar Remakes im Raum. Das soll den Titel „Diablo II: Resurrected“ tragen und angeblich den Hack&Slay-Klassiker zurück auf moderne PCs bringen.

Ein Remaster von Diablo 2 – das würde vielen Fans gefallen.

Das spricht dafür: Blizzard hat in den vergangenen Jahren bereits einige Remakes zu seinen größten Klassikern auf den Markt gebracht. Das Remaster von StarCraft kam gut an. Auch an einem Warcraft III: Reforged wurde lange gearbeitet, doch der Release war eher eine Vollkatastrophe. Dennoch zeigen beide Spiele, dass Blizzard gerne Remaster alter Klassiker auf den Markt bringt, um sie für jüngere Spieler – oder alte Fans – wieder attraktiv zu machen.

Das spricht dagegen: Mehreren Meldungen zufolge gab es bei Blizzard erst kürzlich intern einige Umstrukturierungen. Das bisher für Remaster zuständige Team wurde wohl aufgelöst und die Arbeit nun von den Mitarbeitern von Vicarious Visions übernommen. Die sind erst seit einigen Wochen dabei und können demnach noch nicht sonderlich weit sein, sollten sie mit einem Diablo-Projekt begonnen haben.

Fenway – Eine neue IP oder Warcraft Mobile?

Seit einigen Wochen geistert bei den Fans der Begriff „Fenway“ immer wieder durchs Internet. Der Begriff ist nicht ganz neu, schon im März des letzten Jahres tauchte er auf. Vor kurzem sah man ihn noch einmal auf der LinkedIn-Seite einer Blizzard-Mitarbeiterin und das hat die Gerüchteküche ordentlich angeheizt.

Verlässliche Informationen dazu gibt es quasi kaum. Fenway könnte eine komplett neue IP sein – wie zuletzt Overwatch – oder aber einfach nur der Codename eines Projekts. Möglich wäre hier auch ein Warcraft-Mobile-Titel, der aktuell unter diesem Namen läuft.

Fenway könnte ein Warcraft-Mobile sein – oder was ganz anderes.

Das spricht dafür: Sehr viel. Bobby Kotick erklärte im Earnings Call zuletzt, dass man mehrere Mobile-Titel für Warcraft in einem „fortgeschrittenen“ Stadium habe. Das würde bedeuten, dass zumindest eine Vorstellung dieser Titel in nicht mehr allzu weiter Ferne liegt. Die BlizzConline wäre dafür perfekt.

Das spricht dagegen: Grundsätzlich nicht viel. Blizzard muss langsam neue Titel oder IPs ankündigen und die BlizzConline ist dafür optimal geeignet. Lediglich die Abwesenheit von großen, aussagekräftigen Leaks lässt bisher ein wenig zweifeln. Doch vielleicht ist es Blizzard ja gelungen, dieses Mal alle Leaks lange zu unterbinden.

WoW Classic: The Burning Crusade

Die Geschichte des ursprünglichen WoW: Classic ist auserzählt. Naxxramas ist in den meisten Fällen gesäubert und langsam aber sicher haben die Spieler alles erreicht, was sie in Classic jemals erreichen wollten.

Da ist der nächste logische Schritt die erneute Veröffentlichung der Erweiterung „The Burning Crusade“, die das Spielerlevel auf 70 anhebt, die Scherbenwelt und Flugreittiere mit sich brachte.

The Burning Crusade erweiterte WoW schon damals um viele sinnvolle Systeme. Heroische Dungeons boten einen neuen Schwierigkeitsgrad, Arenen waren für PvP-Spieler die neue Anlaufstelle und die Kämpfe in den Raids gehören zu den bekanntesten Widersachern aller Zeiten – sie etwa Kael’thas, Vashj, Kil’jaeden oder natürlich der knapp 20-minütige Kampf gegen Illidan. Immerhin gab es hier auch schon einen Leak …

Kommt als nächstes The Burning Crusade?

Das spricht dafür: Viel. Der Hunger der Classic-Community auf neue Inhalte ist groß. Burning Crusade war für viele Spieler der Einstieg in ihre WoW-Karriere und sie sehnen sich nach den alten Erlebnissen zurück. Dazu gab es bereits mehrere Umfragen von Blizzard an die Spieler, wie diese sich ein „TBC Classic“ vorstellen würden.

Da Classic ein riesiger Erfolg war, scheint der nächste Schritt nur logisch.

Auch das Netherwelpling-Pet aus dem Jubiläums-Verkauf deutet auf TBC hin …

Das spricht dagegen: Im Grunde nichts. Die Hinweise haben sich verdichtet und es gilt als „offenes Geheimnis“, dass The Burning Crusade Classic in den kommenden Monaten an den Start gehen soll. Eine Bestätigung steht natürlich noch aus.

Diablo IV: Neue Klasse wird enthüllt

Auch wenn Diablo IV in großen Teilen noch Zukunftsmusik ist, häufen sich die Gerüchte, dass Blizzard hier eine weitere Klasse vorstellen will. Immerhin ist die Informationslage bisher recht mau und viele Spieler wollen wissen, in welche Rolle sie im kommenden Hack’n Slay schlüpfen können. Außerdem würde das viele Möglichkeiten bieten, ein paar coole Gameplay-Videos zu enthüllen und damit den Hype in der Community wieder zu entfachen.

Wer noch gegen Lilith in den Kampf zieht, das könnte die BlizzCOn verraten.

Das spricht dafür: Die Community giert nach neuen Informationen zu Diablo IV, das hat sich schon auf den letzten BlizzCons gezeigt. Außerdem ist die Diablo-Community noch immer gespalten in Hinblick auf Diablo: Immortal. Um auch die Fans zufrieden zu stellen, die mit dem Mobile-Titel nichts anfangen können, wären Info-Happen in Form einer neuen Klassenvorstellung bei Diablo 4 ideal.

Das spricht dagegen: Ein Release von Diablo IV in diesem Jahr ist quasi ausgeschlossen worden, weshalb es womöglich zu früh für mehr Infos sein könnte.

Welche Gerüchte erweisen sich als wahr?

Ob und welche dieser Gerüchte letztlich der Wahrheit entsprechen, werden wir am Freitag ab 23:00 Uhr erfahren, wenn die Eröffnungszeremonie der BlizzConline beginnt. Von welchem Gerücht hofft ihr am meisten, dass es der Wahrheit entspricht?

Freut ihr euch schon auf die BlizzCon? Oder glaubt ihr nicht, dass da viel zu erwarten ist?

Den genauen Zeitplan für die BlizzConline haben wir hier für euch.