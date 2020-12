WoW Classic: Release-Datum für „The Burning Crusade“ wurde geleakt

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Bedenkt bei all den Informationen jedoch, dass es sich nicht um bestätigte Infos von Blizzard, sondern um Leaks handelt. Es besteht also eine Chance, dass die Infos nicht korrekt sind – auch wenn sie sehr überzeugend wirken.

Ist das Datum plausibel? Auf jeden Fall. Der Start der Beta Mitte Februar würde bedeuten, dass Blizzard The Burning Crusade Classic auf der „BlizzConline“ im Februar bekannt gibt und die Beta quasi direkt im Anschluss startet. Das wäre ein schönes Signal an alle Classic-Spieler, die sich auf neue Inhalte freuen.

Damit sind es also noch etwas mehr als vier Monate, bis die Spieler der Classic-Variante von WoW einen Fuß in die Scherbenwelt setzen können.

Wann startet TBC Classic? Laut dem Leak geht The Burning Crusade Classic ab Mitte Februar in den Beta-Test. Der wird allerdings nicht besonders lang ausfallen, denn andere Termine sind deutlich fester in Stein gemeißelt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

World of Warcraft Classic ist vollständig. Schon seit einigen Wochen haben die meisten Gilden Naxxramas abgeschlossen, mehr und mehr stellt sich die Langeweile bei den Spielern ein. Viele Gilden berichten von einem Spielerschwund – wenig verwunderlich, immerhin kommen keine „neuen“ Inhalte mehr. Doch das dürfte sich bald ändern. Ein Release-Datum für The Burning Crusade wurde geleakt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − 9 =

Insert

You are going to send email to