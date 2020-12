Die WoW-Entwickler fragen wieder nach „The Burning Crusade Classic“ – dabei sind auch erste Pläne zu erkennen.

Schon lange wird in der Community von WoW Classic gemunkelt, dass Blizzard bald über die Veröffentlichung der ersten Erweiterung „The Burning Crusade“ sprechen wird. Immerhin gab es bereits eine Umfrage zu diesem Addon. Jetzt wurde an ausgewählte Spieler eine zweite Umfrage geschickt, die neue, interessante Ideen zeigt. Denn wie sollte ein „The Burning Crusade Classic“ am besten aussehen?

Was ist das für eine Umfrage? Im Subreddit von WoW hat der Nutzer NEM-Furious einige Screenshots der Umfrage veröffentlicht, die er erhalten hat. Auch andere Spieler berichten, dass sie an dieser Umfrage teilnehmen konnten. Während sich viele Fragen um das aktuelle WoW Classic drehen und etwa Informationen zum Report-System oder dem Spielspaß sammeln wollen, gibt es auch ein paar Fragen zu einem möglichen „The Burning Crusade Classic“. So will Blizzard etwa wissen:

Wie sehr die Spieler an „The Burning Crusade Classic“ interessiert wären

Wie wahrscheinlich sie „The Burning Crusade Classic“ spielen würden

Neue Umfragen wollen wissen, wie die Spieler zu BC stehen.

Was wurde noch gefragt? Interessant sind auch ein paar der anderen Fragen. So denkt Blizzard offenbar über einige „Fresh Start“-Realms nach. Das wären Classic-Realms, die quasi bei Tag 1 von WoW Classic anfangen und den Inhalt erst nach und nach freischalten – als zu Beginn nur mit den Raids wie Onyxia und dem geschmolzenen Kern. Auf so einem „Frest Start“-Realm würden Inhalte dann in ähnlicher Weise freigeschaltet werden, wie es bei den restlichen Realms von Classic der Fall war.

Nochmal mit Burning Crusade anfangen? Vielen würde das wohl gefallen.

Kommt „The Burning Crusade Classic“? Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung dafür gibt, ist das wohl sehr wahrscheinlich. Die Frage wird nicht sein, ob ein BC Classic kommt, sondern eher wie. Deshalb schickt Blizzard gerade wohl auch die Umfragen raus, um bereits zu planen, wie die Veröffentlichung der „neuen alten“ Erweiterung aussehen könnte. Fans von BC dürften also im Jahr 2021 mit der Veröffentlichung rechnen – und ein bis zwei Jahre weiter können sich dann auch wohl die Fans von „Wrath of the Lich King“ auf diese Classic-Erfahrung freuen …

Habt ihr Lust auf mehr Erweiterungen zu WoW Classic? Oder sollte man die Vanilla-Version nicht mehr anrühren?

Bei Euch war Classic übrigens extrem beliebt – jeder zweite fand es richtig genial.