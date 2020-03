Blizzard fragt Spieler von WoW, ob sie Burning Crusade Classic wollen

Einige Spieler von World of Warcraft erhielten Emails von Blizzard, in denen sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen konnten. Es geht darin um eine „Classic“-Version von Burning Crusade.

Was wollte Blizzard wissen? In den offiziellen Reddit-Foren von WoW und WoW Classic haben sich Spieler gemeldet und erzählt, dass sie eine besondere Mail von Blizzard erhalten haben.

Blizzard wollte von ihren Spielern wissen, ob sie an einer „Classic“-Version des ersten Addons von WoW interessiert wären: Burning Crusade. Die erste Frage erkundigt sich über das generelle Interesse an „Burning Crusade Classic“.

Die zweite dreht sich um die Art und Weise, wie die Spieler bevorzugt in „Burning Crusade Classic“ einsteigen wollen würden. Dafür gäbe es laut Blizzard mehrere Optionen:

Einen neuen separaten Charakter auf einem neuen Burning-Crusade-Server auf Level 1 anfangen

Einen neuen separaten Charakter auf einem neuen Burning-Crusade-Server auf Level 58 anfangen

Seinen Classic-Charakter, der nie über Level 60 kommen wird, weiterspielen mit der Option, auf einen neuen Burning-Crusade-Server zu transferieren

Seinen Classic-Charakter weiterspielen und in das Burning-Crusade-Addon übergehen mit der Option, diesen Charakter auf einen Classic-Server zu transferieren.

Nach dem großen Erfolg von WoW Classic, streckt Blizzard nun wohl die Fühler aus, um zu schauen, wie es um das Interesse an weiteren „Classic“-Versionen von WoW steht. Immerhin waren die Abo-Zahlen von WoW dank Classic stark angestiegen.

Dabei hatte der neue Chef von Blizzard vor einigen Jahren noch behauptet, dass keiner die Classic-Version zurückhaben möchte.

Das sagen die Fans auf reddit: Die Umfrage hat in den beiden Threads in WoW- und WoW-Classic-Subreddits (Die Links führen in die jeweiligen Subreddits) für viele Diskussionen gesorgt. Die generelle Stimmung scheint hier positiv zu sein und viele Spieler zeigten großes Interesse an einer Classic-Version von Burning Crusade.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes im WoW-Subreddit sagt:

Das [Burning Crusade Addon] und Classic Wrath [of the Lichking] sind die beiden, die ich a meisten gezockt habe. Vanilla war ok, aber TBC und Wrach waren die Höhepunkte für mich als Spieler […] Kommentar von Feathergale auf reddit

Viele teilten in dem Thread ihre schönen Erinnerungen an die ersten Addons von WoW und sprachen darüber, dass es die beste Zeit des MMORPGs sei.

Es gab aber auch gewissen Spott darüber, dass jetzt nach und nach alle Addons eine „Classic“-Version bekommen würden. So schreibt der User TheDildoProphet, dessen Post 844 Upvotes erhielt:

Ich freue mich schon auf Classic Warlords of Draenor.

Aber wie sieht’s bei euch aus? Habt ihr das Addon Burning Crusade damals miterlebt? Würdet ihr das jetzt zocken wollen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Würdet ihr eine "Classic"-Version von Burning Crusade spielen? Ja, definitiv

Nein, brauche ich nicht