WoW hat einen neuen Deal mit China, zerstörte Statue wird wieder aufgebaut

Für chinesische Fans von World of Warcraft ist es ein großer Tag. Denn ihr Lieblings-Spiel kehrt nach knapp 18 Monaten Entzug zurück.

World of Warcraft ist für viele mehr als nur ein Spiel, oft ist es ein Stück Heimat. Für chinesische Fans war es im Januar 2023 eine erschütternde Nachricht, dass Blizzard und NetEase ihre Zusammenarbeit beendet hatten. Denn das bedeutete: Die meisten Blizzard-Spiele waren in China ab da nicht mehr verfügbar. 666 Millionen potenzielle Spieler verloren ihre digitale Heimat. Jetzt gibt es einen neuen Deal und die chinesischen Fans bekommen sogar zusätzliche Events, um verlorene Zeit aufzuholen.

Auch eine damals zornig zerstörte Statue soll jetzt wieder errichtet werden – als neues Zeichen der Kooperation.

Passend zur nächsten Erweiterung “The War Within” sollte man in China wieder spielen können:

Was hat es mit dem Deal auf sich? NetEase und Blizzard haben verkündet, dass sie ihre Zusammenarbeit erneuert haben. Im Sommer diesen Jahres sollen die ersten Spiele wieder für chinesische Fans zugänglich gemacht werden.

Weil seit dem Ende der Zusammenarbeit etwa in World of Warcraft sehr viel geschehen ist, entgingen chinesischen Fans jede Menge Events und Belohnungen, die vermutlich nur ein einziges Mal in WoW verfügbar sein werden, wie etwa auch der aktuelle “Plunderstorm”-Modus. Diese Events sollen in anderer Form nachgeholt werden und auch die damaligen Accounts sollen weitestgehend wiederhergestellt werden können.

Warum ist der Deal damals gescheitert? Die genauen Gründe für das Scheitern des Deals damals sind nicht bekannt, allerdings waren die Gemüter auf beiden Seiten erhitzt. Am Ende der Verhandlung wurde man gerade auf chinesischer Seite sehr emotional und aus einigen Quellen geht auch hervor, dass man nach dem Scheitern der Verhandlung einen der Blizzard-Chefs als „Trottel“ bezeichnet haben soll. Gerüchten zufolge soll das vor allem an Bobby Kotick gelegen haben, der angeblich deutlich bessere Konditionen für Blizzard aushandeln wollte, zum Nachteil von NetEase (via wowhead).

Inzwischen befindet sich Blizzard allerdings in der Hand von Microsoft und wird auch von anderen Leuten geführt. Daher schien es möglich, mit NetEase einen neuen Deal auszuhandeln.

Was hat es mit der Statue auf sich? Als der Deal zwischen Netease und Blizzard im Januar 2023 gescheitert war, kochten die Emotionen auf chinesischer Seite über. Die für Blizzard zuständigen Büros von Netease wurden quasi fast über Nacht verlassen und gleichzeitig wurde eine riesige Statue zerstört. Die Statue war ein Abbild von „Gorehowl“, der mächtigen Axt von Grommasch Höllschrei. Netease hatte diese Statue damals in einem Live-Stream zerstört.

Genau diese Statue soll nun wieder neugebaut werden, quasi als Wahrzeichen für die neue Vereinbarung. Chinesische Spieler können sich am Bau der Statue beteiligen und einige ihrer Kommentare werden sogar in die Statue integriert.

Sowohl für chinesische Spielerinnen und Spieler als auch für Blizzard dürfte die Erneuerung dieses Deals eine gute Nachricht sein – denn ohne den chinesischen Markt verzichtet man doch auf eine Menge Einnahmen.

