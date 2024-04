WoW: In wenigen Tagen muss die Alpha von „The War Within“ starten

Nicht mehr lange, dann geht es in World of Warcraft weiter. Die Alpha von „The War Within“ steht in den Startlöchern und neue Infos stehen an.

In World of Warcraft Dragonflight wurde vor einigen Wochen der Patch 10.2.6 veröffentlicht, während gleichzeitig der Plunderstorm-Modus zu abgedrehter Battle-Royale-Action ruft. Doch auch die nächste Erweiterung von WoW mit dem Namen „The War Within“ rückt immer mehr in Reichweite. Die Alpha wird wohl in wenigen Tagen starten – und damit auch das nächste Kapitel von World of Warcraft.

Warum muss die Alpha bald starten? Das liegt an der Roadmap, die Blizzard vor einigen Monaten veröffentlicht hatte – denn der Plan für das ganze Jahr steht im Grunde schon mehr oder weniger fest.

Aus der Roadmap geht hervor, dass die Alpha von The War Within nach der Veröffentlichung von Patch 10.2.6 und dem Plunderstorm-Modus starten soll, allerdings noch vor dem Beginn von Saison 4. Da Saison 4 allerdings bereits in knapp 3 Wochen startet, dürfte der Start der Alpha nur noch wenige Tage entfernt sein – vielleicht schon in der kommenden Woche.

Die Roadmap von WoW ist ziemlich klar – die Alpha muss bald starten.

Wie kann man an der Alpha teilnehmen? Eine garantierte Möglichkeit, um an der Alpha von World of Warcraft: The War Within teilzunehmen, die gibt es nicht. In der Regel werden zur Alpha nur ausgesuchte Leute zugelassen – etwa Freunde und Familien der Entwickler, größere Streamer oder auch einige andere Medien-Vertreter.

Die Alpha-Version ist in der Regel aber noch ein recht früher Zustand. Große Teile der Inhalte fehlen und häufig sind nur einzelne Gebiete oder gar nur Teile davon verfügbar, während sich viele Mechaniken noch ändern.

Eine Beta startet erst später im Jahr, zwischen Frühling und Sommer – also wohl um Juni / Juli herum. Den Zugang zur Beta kann man sich dieses Mal garantieren lassen, indem man die teuerste Variante von The War Within, die „Epic Edition“ vorbestellt. Die kommt auch noch mit einigen anderen Goodies daher, wie einem Vorabzugang und zusätzlicher Spielzeit, kostet mit 90 € aber auch entsprechend viel.

Es wäre natürlich möglich, dass Blizzard den Release der Alpha noch einmal verschiebt. Wenn man allerdings auf die letzten Monate zurückschaut, dann hat Blizzard die Pläne zur Veröffentlichung neuer Inhalte in WoW ziemlich gut einhalten können – etwas, das nicht immer der Fall war.

Freut ihr euch schon auf die Alpha von „The War Within“ und erste Berichte aus der neuen WoW-Erweiterung? Oder werdet ihr versuchen, euch möglichst wenig spoilern zu lassen?

