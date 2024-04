WoW: Season 4 hat ein Release-Datum – Das steckt drin

Blizzard hat den Start von Season 4 in World of Warcraft: Dragonflight verkündet. Am 23. April soll’s losgehen. Season 4 bringt eine neuen Dungeon-Rotation für Mythic+ und schicksalshafte Raids – Etwas, das früher schon für Kontroversen gesorgt hat.

Wann startet die Season?

Laut einem Tweet vom offiziellen WoW-Kanal startet Season 4 am 23. April. Da das ein Dienstag ist, wird die Season hier vermutlich am 24. April starten.

Wer sich noch die Heldentaten „Der Zeit voraus“ oder „Spitzenreiter“ im aktuellen Raid Amirdrassil sichern will, muss das bis dahin getan haben. Danach ist das nicht mehr möglich.

Die Inhalte von Season 4 sind bereits weitläufig bekannt, weil viele von ihnen bereits auf dem PTR spielbar waren.

Das steckt in Season 4: Die wichtigsten Neuerungen in Season 4 sind die neue PvP-Season, die neue Mythic+-Season und die neuen bzw. alten Raids. Denn statt eines neuen Schlachtzugs werdet ihr die drei Raids aus Dragonflight erneut spielen können: das Gewölbe der Inkarnationen, Aberrus und Amirdrassil.

Die 3 Raids werden in einer „schicksalshaften“ Version neu aufgelegt – oder in diesem Fall in der „erwachten“ Variante. Diese Art von Schlachtzug wurde mit Shadowlands eingeführt und versieht die Instanzen mit zusätzlichen Affixen, ähnlich wie Schlüsselsteindungeons. Der jeweils aktive Raid wechselt jede Woche, zumindest wenn die Infos vom PTR korrekt sind.

Ob das eine tolle oder nervige Idee ist, darüber streiten sich Spieler schon seit dem Ende von Shadowlands. Die einen schauen sich gerne die alten Raids nochmal an, andere hätten sich über einen vierten Schlachtzug mehr gefreut. Das Fehlen von einem großen Content-Patch 10.3 lastet auf jeden Fall schwer auf den Fans.

In Sachen Mythic+ findet ihr in der Rotation von Season 4 alle 8 Dragonflight-Dungeons ohne Verstärkung aus alten Erweiterungen.

Statt mit einem Patch 10.3 will Blizazrd mehrere kleine Patches mit besonderen Inhalten bringen. Aktuell ist Plunderstorm das große Experiment:

Blizzard verändert das Endgame mit Season 4 komplett

WoW bekommt mit Season 4 nicht den bereits bekannten „Key Squish“, mit dem Schlüsselstein-Level grundsätzlich stärker werden. Stattdessen krempelt Blizzard Dungeons komplett um:

heroische Dungeons werden etwa so hart wie Mythic +0

Mythisch 0 entspricht dann etwa dem jetzigen Stand von Mythisch +10

Item-Level und Loot werden entsprechend angepasst

Die Anpassungen gelten nicht nur für Season 4, sondern nach aktuellen Informationen auch für die nachfolgende Erweiterung The War Within, die voraussichtlich im Sommer an den Start gehen soll.

Auch in Sachen Beute versucht Blizzard etwas neues. Die Tier Sets, die ihr bekommen könnt, hat die Community zuvor selbst ausgewählt und für jeden Spec festgelegt. Die legendären Waffen Fyr’alath und Nas’zuro kehren zurück. Wer sie bereits hat, kann sie aufwerten.

Ein konkretes Ende für Season 4 ist noch nicht angegeben. Insofern sie aber nicht wieder verlängert wird, könnt ihr mit einem Ende im Juli oder August 2024 rechnen. Das würde sich mit dem vermuteten Release-Zeitraum von The War Within decken. Erste Änderungen gab es schon: Die Beta von WoW The War Within ist noch nicht live, aber Blizzard sagt schon: Sorry, wir ändern das