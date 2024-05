WoW: Besuche in „Mythisch+“ drastisch eingebrochen – Aber die Zahlen täuschen

Mythisch+ ist in World of Warcraft plötzlich unbeliebt. Das sagen zumindest die Zahlen. Aber ist das wirklich die Wahrheit? – Nein, das ist es nicht.

In World of Warcraft ist die Saison 4 gestartet. Eine Woche ist seither bereits vergangen, sodass sich erste Rückschlüsse auf den Erfolg ziehen lassen. Immerhin lässt sich auswerten, wie viele Dungeons innerhalb eines bestimmten Zeitraums besucht wurden und was für eine Leistung dort von den Spielern erbracht wurde.

Auf den ersten Blick sieht das schlecht aus, denn: Die Dungeon-Besuche in „Mythisch+“ sind drastisch eingebrochen.

Woher stammen die Zahlen? Die Website raider.io hat Leaderboards zu den besten Runs im Bereich „Mythisch+“. Dabei wird auch mitgezählt, wie viele Dungeon-Runs pro Woche auf dieser Schwierigkeit überhaupt absolviert werden. Im direkten Vergleich der Saisons sieht die aktuelle dabei richtig schlecht aus.

Die jeweils erste Woche der aktuellen Saisons hatte diese Zahlen:

Saison 1: 3.212.000 M+-Runs

Saison 2: 2.270.000 M+-Runs

Saison 3: 2.948.000 M+-Runs

Saison 4: 1.486.00 M+-Runs

Auf den ersten Blick scheint die Teilnahme an den Dungeons also um satte 50 % im Vergleich zur letzten Saison eingebrochen zu sein.

Manch einer meint daher hämisch: „Schaut nur, Saison 4 von Dragonflight scheitert, viel weniger Leute spielen das.“

Was steckt wirklich hinter den Zahlen? Was auf den ersten Blick offensichtlich zeigt, trügt aber. Denn World of Warcraft hat mit Saison 4 das Dungeon-System stark überarbeitet und die Schwierigkeiten überholt. Sämtliche Dungeon-Varianten (außer normal) sind jetzt deutlich härter. Ein heroischer Dungeon ist nun so schwer wie zuvor ein mythischer, und ein mythischer Dungeon hat nun die Schwierigkeit eines ehemaligen „Mythisch+10“.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Zählungen für „Mythisch+“-Besuche in dieser Saison eigentlich erst bei „Mythisch+12“ anfangen. Denn alles, was früher Mythisch+2 bis Mythisch+11 war, ist jetzt im Bereich der heroischen und mythischen Dungeons konsolidiert.

Gleichzeitig heißt das aber auch, dass Zweitcharaktere sich auch sehr solide in heroischen und mythischen Dungeons ausrüsten lassen – wofür früher niedrigstufige „Mythisch+“-Dungeons notwendig waren.

Zusammengefasst lässt sich also sagen: Ja, es gibt deutlich weniger Besuche im Bereich „Mythisch+“. Der Grund ist aber nicht das Desinteresse der Spieler, sondern der Umstand, dass Mythisch+ erst ab viel höherer Schwierigkeit beginnt und daher auch weniger Runs zählen.

Wie gefällt euch die Saison 4 von Dragonflight? Habt ihr Spaß an der Erneuerung der Schwierigkeit?

Wenig verwunderlich, dass viele die Zahlen falsch lesen – immerhin haben die Änderung zahlreiche Spieler nicht mitbekommen.