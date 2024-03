WoW Dragonflight: Patch 10.2.6 und Season 4 – Alles zu Release-Datum, PTR, Dungeons und Tier-Sets

Season 4 von WoW: Dragonflight ist das nächste große Kapitel von World of Warcraft. Wir fassen euch alle bisher bekannten Infos zum Finale der aktuellen Erweiterung zusammen und befassen uns dabei unter anderem mit Patch 10.2.6, dem Start der Season, den saisonalen Inhalten wie Dungeons sowie Raids und den neuen Tier-Sets.

Seit der BlizzCon 2023 wissen wir, dass eine vierte Season für World of Warcraft: Dragonflight kommen wird. Dank der Roadmap 2024 ist zudem bekannt, dass uns kurz vor dem Start der Season noch WoW-Patch 10.2.6 erwartet. Doch was wurde noch von den Blizzard-Verantwortlichen angekündigt?

In diesem Übersichtsartikel haben wir für euch alle bisher bekannten Infos zu Dragonflight-Season 4 sowie dem nächsten Inhalts-Patch der Erweiterung zusammengefasst. Und wir starten mit einer Nachricht, die noch so warm und frisch ist wie eure Frühstücksbrötchen vom Bäcker.

Der Release von WoW Patch 10.2.6

Mit einem Post auf der offiziellen WoW-Webseite haben die Blizzard-Entwickler angekündigt, dass Patch 10.2.6 am 20. März 2024 auf den europäischen Liveservern einschlagen wird. Welche Inhalte euch direkt zum Start erwarten, ist jedoch unklar – da sich das WoW-Team weiterhin in Schweigen hüllt und auf einen PTR-Test verzichtet.

Der Start von Dragonflight-Season 4

Klar ist dafür, dass die Inhalte von Season 4, die zum neuen Update dazugehören, erst einige Wochen nach der Veröffentlichung von WoW Patch 10.2.6 live gehen werden. Einen konkreten Termin gibt’s für die Season bisher nicht.

Wann geht der PTR für Season 4 online?

Die Blizzard-Entwickler hatten bereits erklärt, dass ein Testserver für Season 4 online gehen wird, sobald Patch 10.2.6 erschienen ist und es keinen Grund mehr gibt, ein Geheimnis aus den Inhalten des Updates zu machen. Rechnet also in der Woche vom 20. März oder in der nachfolgenden Woche mit dem Start der PTR-Phase.

Die Mythisch-Dungeons der 4. Season

Für die 4. Season von WoW Dragonflight haben die Blizzard-Entwickler umfassende Änderungen am Dungeon-System angekündigt. Die wichtigsten Punkte:

Der heroische Schwierigkeitsgrad soll in Zukunft eher dem aktuellen Niveau von Mythisch 0 entsprechen (inklusive der entsprechenden Belohnungen). Es wird weiterhin möglich sein, sich über den Dungeonbrowser für diesen Schwierigkeitsgrad anzumelden – euer Charakter muss dafür jedoch eine höhere Gegenstandsstufe mitbringen als bisher.

Das aktuelle Mythisch 0 soll in Zukunft dem Niveau von Mythisch 10 entsprechen (gleiches gilt für die Belohnungen). Hier wird es weiterhin keine Affixe und keinen Timer geben.

Die nachfolgenden Schlüsselsteinstufen passen sich entsprechend an. Das heutige Mythisch 5 ist in Season 4 also eher Mythisch 15.

Für die mythischen Dungeon-Inhalte 0 bis 10 von heute wird es in Season 4 also keinen Timer mehr geben.

Euch erwartet ein enormer Itemlevel-Sprung, da die Beutestücke aus den Season-4-Dungeons teils bis zu 55 Itemlevel über ihren aktuellen Pendants liegen.

Hier stellen die Blizzard-Entwickler ihr neues Konzept für die Dungeons in Dragonflight-Season 4 vor.

Diese Dungeons wurden für die kommende Mythisch-Plus-Rotation bestätigt:

Rubinlebensbecken

Neltharus

Brackenfellhöhle

Azurblaue Gewölbe

Angriff der Nokhud

Uldaman (Vermächtnis von Tyr)

Hallen der Infusion

Akademie von Algeth’ar.

Die beiden Teile von Dämmerung des Ewigen fliegen nach aktuellem Stand aus der Rotation heraus.

Die Raids von Season 4

In einem Interview mit Icy Veins aus dem November 2023 hatte Game Director Ion Hazzikostas erklärt, dass uns zum Ende von Dragonflight eine Schicksalhafte Saison erwarten wird, wie es sie erstmals in Shadowlands gab.

Das bedeutet, dass ihr erneut das Gewölbe der Inkarnationen, Abberus, Schmelztiegel der Schatten sowie Amirdrassil, Hoffnung des Traums mit einem Schlachtzug besuchen könnt, nur eben in einer jeweils angepassten Variante (mit härteren Gegnern und besserer Beute).

Weiterhin erklärte Hazzikostas auf Reddit, dass für Season 4 in jedem Fall eine Art Dinar-System kommen wird (ebenfalls aus Shadowlands bekannt), über das ihr gezielt Ausrüstungsteile kaufen könnt, falls euch der Loot-Gott nicht gewogen sein sollte.

Die neuen Tier-Sets für alle Klassen

Anfang des Jahres fand eine Abstimmung in der WoW-Community statt, in der es darum ging, die Tier-Set-Designs und -Boni aller Klassen und Spezialisierungen für Season 4 zu bestimmen. Zur Auswahl standen dabei alle Sets und Effekte aus den ersten drei Dragonflight-Seasons.

Alle Ergebnisse aus der Umfrage findet ihr im offiziellen WoW-Forum.

Gladiator-Mount und mehr – was ist noch bekannt?

Da es noch keinen PTR für Dragonflight-Season 4 (und damit Datamining-Funde) gibt, mangelt es bisher an weiteren Informationen. Klar ist dank der Roadmap für 2024, dass neben der vierten PvP-Season (inklusive neuer Titel, Gladiator-Mounts und Co.) auch frische Belohnungen für Aktivitäten in der offenen Welt geplant sind.

Sobald die Blizzard-Entwickler weitere Details verraten und der PTR live geht, werden wir unseren Übersichtsartikel zu Season 4 von WoW Dragonflight für euch aktualisieren. Bis dahin könnt ihr euch über das aktuell laufende Hearthstone-Jubiläum in WoW schicke Mounts, Pets und mehr erspielen