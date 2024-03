WoW: Blizzard krempelt mit Dragonflight-Season 4 überraschend das Dungeon-Endgame um

In einem Blogpost auf der offiziellen Webseite haben die Blizzard-Entwickler umfassende Dungeon-Änderungen für die kommende 4. Season von WoW: Dragonflight angekündigt.

Was erwartet WoW-Spieler in der 4. Season von Dragonflight? Kurz und knapp: eine ganze Reihe von Änderungen für Dungeons, ihre Fortschritte und Belohnungen. Die sind jedoch derart umfassend, dass wir euch die Details im Folgenden einzeln aufdröseln.

Schauen wir uns zuerst an, welche Ziele die Entwickler mit den angekündigten Änderungen erreichen möchten:

Heroische Dungeons spielen viel zu schnell keine Rolle mehr, da sie kaum vom Schwierigkeitsgrad der normalen Versionen zu unterscheiden sind. Auch Mythisch-0-Dungeons verlieren viel zu schnell an Bedeutung.

Im Dungeon-Endgame von WoW dreht sich derzeit fast alles um einen im Hintergrund tickenden Timer. Eine alternative Spielerfahrung gibt’s eigentlich nur, wenn mal wieder ein Megadungeon veröffentlicht wird.

Sprich: Es gibt derzeit zwei Schwierigkeitsgrade, die eigentlich nicht genutzt werden. Zudem bietet der Endgame-Bereich für Dungeon-Fans zu wenig Abwechslung (mit Blick auf die vorhandenen Spiel-Modi).

Hier seht ihr den Release-Trailer für den aktuellen WoW-Patch 10.2.5:

Was möchte Blizzard verbessern? Die Entwickler haben für Season 4 von Dragonflight die folgenden Änderungen angekündigt:

Der heroische Schwierigkeitsgrad soll in Zukunft eher dem aktuellen Niveau von Mythisch 0 entsprechen (inklusive der entsprechenden Belohnungen). Es wird weiterhin möglich sein, sich über den Dungeonbrowser für diesen Schwierigkeitsgrad anzumelden – euer Charakter muss dafür jedoch eine höhere Gegenstandsstufe mitbringen als bisher.

Das aktuelle Mythisch 0 soll in Zukunft dem Niveau von Mythisch 10 entsprechen (gleiches gilt für die Belohnungen). Hier wird es weiterhin keine Affixe und keinen Timer geben.

Die nachfolgenden Schlüsselsteinstufen passen sich entsprechend an. Das heutige Mythisch 5 ist in Season 4 also eher Mythisch 15.

Für die mythischen Dungeon-Inhalte 0 bis 10 von heute wird es in Season 4 also keinen Timer mehr geben.

Mit dem nachfolgenden Schaubild möchten die Entwickler die Umstellung veranschaulichen:

Die neue Dungeon-Progression in Season 4 von WoW: Dragonflight.

Was bedeutet das für die Mythisch-Affixe von Season 4? Die Affixe der kommenden Season erwarten euch auf den folgenden Mythisch-Stufen:

+2 – Verstärkt/Tyrannisch

+5 – Umschlingend/Unkörperlich und so weiter

+10 – Anstachelnd/Platzend und so weiter

In Season 4 wird Mythisch 2 nur eben dem heutigen Mythisch 11 entsprechen, Mythisch 5 dem heutigen Mythisch 15 und Mythisch 10 dem heutigen Mythisch 20.

Was ist mit den Belohnungen? Laut den Blizzard-Entwicklern soll sich die Grundstruktur der Dungeon-Beute nicht spürbar ändern. Hier einige Beispiele:

Initiales Upgrade-Level Itemlevel (Season3) Belohnung am Ende des Runs / Schatzkammer (Season 3) Itemlevel (Season 4) Belohnung am Ende des Runs / Schatzkammer (Season 4) Explorer 3/8 421 Normaler Dungeon / – 460 Normaler Dungeon / – Adventurer 1/8 428 Heroischer Dungeon / – 467 – Adventurer 4/8 437 Mythisch 0 / – 476 Heroischer Dungeon / – Veteran 4/8 450 Mythisch +7/8 /

Mythisch 0 489 – / Heroischer Dungeon Hero 1/6 467 Mythisch +19 und höher /

Mythisch + 10/11 509 Mythisch +9 und höher /

Mythisch +2/3 Die vollständige Tabelle mit allen Stufen findet ihr auf der offiziellen WoW-Webseite

Was ist mit den Wappen- und Flugsteinbelohnungen? Die gewährten Flugsteine aus einem Mythisch-Plus-Dungeon von Season 4 sollen dem ähnlich schwierigen Mythisch-Plus-Dungeon aus Season 3 entsprechen. Für Mythisch 2 winken in Season 4 also genauso viele Flugsteine wie für Mythisch 12 jetzt. Ansonsten gilt:

Die Bonusflugsteine für die Erhöhung des Mythisch-Plus-Punktestands eines beliebigen Gruppenmitglieds bleiben unverändert.

Es gibt keine Welplingwappen mehr für Mythisch-Plus-Dungeons.

Ihr erhaltet künftig zehn Drachenwappen beim erfolgreichen Abschluss eines Mythisch-0-Dungeons.

Wyrmwappen sind in Dungeons auf Mythisch +2 bis +5 in denselben Mengen verfügbar wie in den bestehenden Mythisch-Plus-Dungeons.

Aspektwappen sind auf beliebigen mythischen Schwierigkeitsgraden ab +6 erhältlich, ebenfalls in denselben Mengen wie in den bestehenden Mythisch+-Dungeons.

Was sagt die Community zu diesen Änderungen? Die Ankündigung ist zwar erst ein paar Stunden alt, doch gibt’s allein im deutschen WoW-Forum bereits eine dreistellige Anzahl von Kommentaren. Die Reaktionen reichen von Verwunderung über Skepsis bis hin zu Vorfreude und Kritik – die volle Palette also.

Ein Spieler schreibt etwa: „Keine Ahnung, was ich davon halten soll … wieso etwas beschädigen, was jahrelang gut lief?“ Ein anderer stimmt zu: „Ich hätte die Mythisch-Plus-Skalierung so gelassen, wie sie ist, und mir eher echte Probleme vorgenommen – davon gibt es mehr als genug.“

Der in der Community sehr umtriebige MVP Blades findet den Grund für die Änderungen nachvollziehbar: „Heroisch macht heute wirklich keinen Sinn. So steigert man eben die Schwierigkeit für „Casuals“ und die M+-Jäger beginnen eben auf einer höheren Schwierigkeit.“

Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf Dragonflight-Season 4? Verratet es uns in den Kommentaren! Zum Startpunkt von Season 4 gibt’s übrigens noch keine Details. Klar ist nur, dass vorher noch 10.2.6 erscheinen wird. Erst danach soll ein PTR mit den Season-4-Inhalten live gehen.

