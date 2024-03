Warum ist Thrall in WoW eigentlich grün und nicht braun?

Ihr kennt ihn als Kriegshäuptling, Schamane und Diplomaten in Rüstung oder Tunika: Thrall, der Orc mit dem Schicksalshammer und der ikonischen, grünen Haut. Aber wieso ist Thrall in World of Warcraft eigentlich grün – und nicht braun, wie sein Frostwolf-Clan?

Thrall wurde als Go’el im Alteractal geboren, weit weg von der Scherbenwelt, auf der die grünen Orcs eigentlich entstanden sind. Spätestens seit Battle for Azeroth dürfte aber jeder Spieler wissen, dass Orcs ursprünglich mal braun waren, selbst wenn er die Lore nicht kennt.

Mit Battle for Azeroth hat Blizzard das verbündete Volk der Mag’har eingeführt, die „unverdorbenen“, ursprünglichen Orcs, zu denen auch Thralls Eltern zählten: Draka und Durotan. Trotzdem hat Thrall eine andere Hautfarbe.

Um die Frage ganz kurz und knapp zu beantworten: Thrall hat die Hautfarbe von seinen Eltern geerbt – obwohl diese ebenfalls nicht ursprünglich grün waren, sondern braune Haut hatten. Dahinter stecken allerdings etwas verzwickte Zusammenhänge.

Wer ist Thrall überhaupt? Falls ihr das irgendwie verschlafen habt oder erst mit Dragonflight in die Lore eintaucht: Thrall ist der vermutlich bekannteste Orc in Warcraft. Ihr trefft ihn im Spiel mehrmals und er hat in fast jeder Erweiterung des Spiels eine tragende oder zumindest wichtige Rolle gespielt. Gesprochen wird Thrall im Original übrigens von Chris Metzen selbst, dem Lore-Gott von Warcraft.



Thrall trat zuletzt als wichtiger Vermittler für die neue Erweiterung The War Within auf:

Böses Blut: Warum Orcs überhaupt grün werden – Oder rot

Die ersten tatsächlich grünen Orcs entstanden durch das Blut des Grubenfürsten Mannoroth. Unter Anleitung von Gul’dan, dem berühmten Orc-Hexenmeister, tranken Orcs das Blut des Dämonen. Der erste von ihnen war Grom Höllschrei, der Vater von Garrosh.

Das Blut hat die Orcs nicht nur grün gemacht, sondern auch ihren Verstand vernebelt. Die Körper wurden stärker, die Orcs selbst wilder. Grom forderte nach seinem Trunk direkt das Fleisch und Blut von Draenei, um sich daran „satt“ zu trinken.

Im Buch „Der Aufstieg der Horde“ von der bekannten Autorin Christie Golden findet sich ein Abschnitt zu genau diesem Umstand. Thralls Eltern, Draka und Durotan, waren selbst Mag’har mit brauner Haut.

Durotan bemerkt, wie ein junger Orc, der die Kunst der Hexenmeister ausübt, etwas trockene Haut abkratzt. Darunter ist neue, grüne Haut zu sehen. Daraus schließen viele Experten: Die reine Nähe zu teuflischer Magie reicht, um die Haut der Orcs zu färben.

Da Draka und Durotan sowohl beim Bau der Höllenfeuerzitadelle als auch bei der Öffnung des Portals dabei waren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein wenig der Fel-Verderbnis zumindest Draka und eventuell ihr ungeborenes Kind ergriffen hat, ohne sie komplett zu verwandeln.

Aber Moment: Warum sind die Orcs in Warcraft 3 erst grün und dann rot?

Die Hautfarbe der Orcs wird offenbar von der Konzentration an Fel-Verderbnis beeinflusst, die in sie eingedrungen ist. Ein bisschen macht sie lediglich grün. Es gab aber Orcs, die danach noch mehr dämonisches Blut getrunken oder anderweitig von Fel-Verderbnis ergriffen wurden.

Die Haut dieser Orcs wurde schließlich rot, der Wille noch schwächer, die Kampfeslust noch größer. Ihr könnt diese Orcs im Spiel etwa auf der Höllenfeuerhalbinsel treffen als „Fel Orcs.“

Im Cinematic zu Warlords of Draenor seht ihr, wie ein unverderbter Grom das Blut ablehnt. Die Erweiterung erkundet, was passiert wäre, wenn die Orcs sich nicht hätten verderben lassen:

„Zurück zu den Wurzeln" – Aus Orcs werden Mag'har?

Aus einem ähnlichen Grund haben Blutelfen übrigens grüne Augen. Die ursprünglich mal mana-blaue Augenfarbe der Hochelfen wurde durch die Benutzung von Fel-Magie und die Abhängigkeit von dieser grün.

Bei den Elfen ist es so, dass sie ihre natürliche Augenfarbe zurückerhalten können, wenn sie lange genug „clean“ von Teufelsmagie sind. Laut Theorien müssten sich auch Orcs nur lange genug von teuflischer Fel-Magie fernhalten, um wieder ihre natürliche Hautfarbe anzunehmen.

Ob das allerdings wirklich funktioniert, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Zumindest in WoW ist das aber ziemlich leicht: Ihr müsstet nur einen Volkswechsel von Orc zu Mag’har vollziehen. Wie loregetreu das ist, sei mal dahingestellt …

Es gibt Fans, die vermuten, dass die Fel-Verseuchung eine genetische Veränderung bewirkt. Das heißt: Orcs, die einmal grün sind, bleiben grün und bekommen auch nur noch grüne Nachkommen. Thrall, ein grüner Orc, und seine Gefährtin Aggra, eine Mag’har, haben allerdings ausschließlich Kinder mit brauner Haut. Das würde die Theorie widerlegen. Dann wieder ist nicht klar, ob unser Verständnis von Biologie überhaupt auf Azeroth funktioniert.

