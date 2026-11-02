Ihr wollt mit WoW oder WoW Forever neu anfangen oder euer Wissen um die Story etwas auffrischen? Wir haben die Handlung von Blizzards MMORPG für Euch zusammengefasst!
Mit seinen 20 Jahren Lebensdauer ist World of Warcraft eine Ausnahme unter den MMORPGs. Mit jedem neuen Patch und jeder Erweiterung wurde die Geschichte von WoW weitergesponnen und neue Aspekte der Hintergrundgeschichte erzählt oder neue Hauptcharaktere eingeführt.
Für Neueinsteiger kann die Handlung von WoW erschlagend sein, denn sie ist extrem umfangreich. Falls ihr ein Rückkehrer oder Neuling in der Welt von Azeroth seid, haben wir hier eine relativ kurze Zusammenfassung der Geschehnisse in World of Warcraft.
Hinweis für WoW Forever:
World of Warcraft Forever macht eine eigene, neue Zeitlinie auf. Es basiert allerdings dennoch auf den Ereignissen aus den Spielen Warcraft I, Warcraft II und Warcraft III. Wenn ihr für WoW Forever vorbreitet sein wollt, dann lest einfach diesen Artikel bis zum Start von World of Warcraft. Dann habt ihr alle notwendigen Infos, die ihr für den Start in WoW Forever benötigt.
Update: Der Artikel wurde am 02.11.2026 aktualisiert und enthält nun die Geschichte bis WoW: Midnight 12.1.5 und hat einige zusätzliche Absätze zu WoW Forever und Forsaken Kingdom bekommen.
Bedenkt bitte, dass es sich bei diesem Artikel um eine recht grobe Zusammenfassung der Lore von World of Warcraft handelt – die vollständige Handlung mit allen Facetten würde wohl ganze Bücher füllen.
Die wichtigsten Fraktionen in World of Warcraft
Auch wenn es sehr viele kleine Splittergruppierungen in World of Warcraft gibt, lassen sich die meisten Akteure in eine von vier unterschiedlichen Fraktionen einteilen.
Die Allianz
Die Allianz ist eine Gruppierung aus mehreren Völkern, das sind: Menschen, Zwerge, Nachtelfen, Gnome, Draenei, Worgen und einige Pandaren. Jüngst sind auch Lichtgeschmiedete Draenei und Leerenelfen (von Leere verdorbene Blutelfen) dazugekommen. Zwischen den meisten Völkern besteht inzwischen Freundschaft.
Die Horde
Die Horde besteht aus einer Vielzahl von Völkern, ähnlich der Allianz. Sie umfasst die Orcs, Trolle, Tauren, Verlassenen (Untote), Goblins, Blutelfen und Pandaren. Seit neustem sind auch die Nachtgeborenen und Hochbergtauren mit dabei.
Die Ansichten innerhalb der Horde sind sehr unterschiedlich und sie eint vor allem der „Schutz der Gruppe“, wenngleich sich zwischen einigen Untergruppen durchaus ein Band aus Treue und Freundschaft geformt hat.
Die Brennende Legion
Die Brennende Legion ist eine schier endlose Masse an Dämonen, die eine Welt nach der anderen verschlingt und mit „Felmagie“ überzieht. Sie wird angeführt von Sargeras, einem ehemaligen Titanen, der verdorben wurde und zum Schutz gegen die Leere nur eine Möglichkeit sieht: Alle Welten mit einer Seele vernichten, bevor die Leere sie in die Finger bekommen kann.
Die Leere
Die weitere große Macht im Kosmos ist noch weitestgehend unbekannt. Die Leere und die sogenannten „Leerenfürsten“ versuchen alles Sein zu verschlingen. Da sie sich nicht selbst in der Realität manifestieren können, schleudern sie ihre Diener durch den Kosmos, die „Alten Götter“. Einige davon sind auch auf Azeroth gelandet und haben sich tief in den Planeten gegraben. Sie versuchen die „Seele“ des Planeten zu verderben und zu einer Kreatur der Leere zu machen.
Die Schattenlande
Für WoW Forever sind die Schattenlande nicht relevant.
Noch recht frisch im Kosmos von World of Warcraft sind die Schattenlande. Das ist eine andere Dimensionsebene, in die Seelen aus allen Welten gebracht werden, nachdem die Körper sterben. Egal ob Azeroth, Draenor oder irgendeine andere der unbekannten Welten – Seelen landen für gewöhnlich in den Schattenlanden und werden dort auf unterschiedliche Reiche aufgeteilt. Je nachdem, was eine Seele im Leben geleistet hat, kommt sie in ein anderes Gebiet der Schattenlande. Jedes Reich der Schattenlande hat andere Herrscher und andere Gesetze, nach denen die Welt hier funktioniert – doch alle brauchen sie das Anima, eine ureigene Kraft, die den Seelen innewohnt.
Mit der Geschichte beginnen wir ganz in Warcraft 1 – hier geht es zur nächsten Seite!
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Kommentare
WoW ist im November diesen Jahres bereits 18 Jahre btw. Direkt mal ne Fehlinformation im ersten Satz. 😀
Könnte daran liegen, dass das die Aktualisierung eines 3 Jahre alten Beitrags ist, bei dem die Aktualisierung des ersten Satzes vergessen wurde.
Genau das war es, ich hab vor allem “hinten” die neusten Sachen ergänzt. Ist jetzt aber korrigiert.
Ist korrigiert, danke.
Danke für die Story-Übersicht, ich bin da seit Cataclysm raus, aber immer noch interessiert. Hat geholfen ?
Blizzard ist gut im Geschichten erzählen, aber ich kann und mag den Verein nicht mehr unterstützen. Die GMs machen was sie wollen und schlagen gerne mal über die Strenge. Thema China ist auch so eine Sache. Aber jeder wie er mag.
Und ich hab mich schon gefragt wieso mein kleiner 5 Jahre alter Upload auf einmal mehr Zuwachs hatte 😉
Für eure interne Statistik: 94 eurer Leser haben das Video angeklickt
ich lese immer wieder von der manabombe in theramore. habe die erweiterung mists of pandaria nie gespielt. wieso ist theramore nach wie vor nicht zerstört? muss ich dafür eine quest machen, oder ist sie wieder aufgebaut worden oder was ist das los.
Theramore ist zerstört. Beim Leveln kannst du dir nur eine “alte Version” der Zone anschauen, damit du die Quests dort machen kannst. Wenn du aber den Drachen in der Zone ansprichst, zeigt er dir das heutige Theramore.
Wärst du eigentlich dazu bereit unsere Diskussion von gestern über Discord fortzuführen? Deine liebe Kollegin Layna könnte dir meine Daten geben. Da der Kommentarbereich vermutlich einfach ungeeignet dafür ist.
Ich kenne weder eine Layna noch hatte ich eine Diskussion über Discord.
Guten Morgen, natürlich meinte ich Leya. Da ich in meinem Bekannten Kreis ein zwei Laynas hab, zickt meine Autokorrektur regelmäßig beim Namen deiner Kollegin rum. ¯\_(ツ)_/¯
Und das zweite habe ich wohl unglücklich formuliert, ich wollte eigentlich unsere Diskussion, welche wir im Kommentarbereich begonnen hatten ins Discord verlagen.
Es ging grob gesagt darum, dass ich zunehmend mit der Arbeit von Blizzards Autoren unzufrieden bin. Und eigentlich interessiert es mich sehr, warum du dies anders siehst, weil man von dir weiß, dass du einen großen wert auf die Story legst.
Damit man die zerstörte Version sehen kann, muss man erst das Szenario Theramores Sturz vollenden was ab Lvl 90 ist.
Guter Artikel, der die Story grob zusammen fasst. Alle parallelen Handlungsstränge aufzuzeigen ist vermutlich ein schwer zustemmendes Mammutprojekt, dass die Möglichkeiten einer Sukkubus vermutlich übersteigt und schlussendlich auch nicht das notwendige Maß an Anerkennung bringt.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt hat der Lore Laie wenigstens einen kleinen Überblick…Dennoch sollte Blizzard am Storytelling nachbessern. Es ist auch schon ohne dieses “Zeitliniengedöns” von WoD ziemlich konfus…Würde mich nicht wundern wenn nach BfA ein abgesplitterter Zehennagel von Sargeras gefunden wird und der bisher unbekannte Bruder “Fargeras” eingeführt wird…Der sinnt natürlich auf Rache für seinen Bruder und mit Hilfe von irgendwelchen anderen bösen Buben will er sich an der Horde und an der Allianz rächen. Tja…leider hat er die Rechnung ohne “Wadghar” den lang verschollenen und totgeglaubten Anfüherer des ebenso vergessenen Volkes der “Maga”, einer Splittergruppe der bösen “Naga” gemacht, denn der hat nämlich gute Beziehungen zum alten Gott N’Zoth weil der Cousin von Ihm mal sein Fussballtrainer war… Naja, ich denke es ist klar vorauf ich hinaus will….
“Maga” ist schon für viele die Bezeichung für weibliche Magierinnen – etwa “Maga Aegwynn” 😛
Sorry Cortyn, dass ich den alten Kommentar nochmal hochhole. Deine Antwort ist jedoch nicht ganz korrekt. Weibliche Magier, darunter auch eben die sehr bekannte Aegwynn werden “Magna” genannt. Oft auch vorkommend im Buch Der letzte Wächter. in dem es viel um Kadhgar, Medivh und Magna Aegwynn geht. 🙂
Weiß ich doch – mein Kommentar bezog sich auf einen albernen Kommentar davor 😀
Konfus? Ich denke gerade hier sollte einen klar werden wie simpel die Geschichte eigentlich ist. Sie ist nur sehr umfangreich.
😀 😀 😀
Made my Day! 😀
war das licht nicht wichtig genug um aufgezählt zu werden?
Korrekt, war es nicht, so wie viele andere Fraktionen auch nicht.