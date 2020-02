Ihr wollt mit WoW neu anfangen oder euer Wissen um die Story etwas auffrischen? Wir haben die Handlung von Blizzards MMORPG für Euch zusammengefasst!

Mit seinen 15 Jahren Lebensdauer ist World of Warcraft eine Ausnahme unter den MMORPGs. Mit jedem neuen Patch und jeder Erweiterung wurde die Geschichte von WoW weitergesponnen und neue Aspekte der Hintergrundgeschichte erzählt oder neue Hauptcharaktere eingeführt.

Für Neueinsteiger kann die Handlung von WoW erschlagend sein, denn sie ist extrem umfangreich. Falls ihr ein Rückkehrer oder Neuling in der Welt von Azeroth seid, haben wir hier eine relativ kurze Zusammenfassung der Geschehnisse in World of Warcraft.

Update: Der Artikel wurde am 03.02.2020 aktualisiert und enthält nun die Story von Battle for Azeroth bis zum Beginn Patch 8.3 Visionen von N’Zoth.

Bedenkt bitte, dass es sich bei diesem Artikel um eine recht grobe Zusammenfassung der Lore von World of Warcraft handelt – die vollständige Handlung mit allen Facetten würde wohl ganze Bücher füllen.

Die wichtigsten Fraktionen in World of Warcraft

Auch wenn es sehr viele kleine Splittergruppierungen in World of Warcraft gibt, lassen sich die meisten Akteure in eine von vier unterschiedlichen Fraktionen einteilen.

Die Allianz

Die Allianz ist eine Gruppierung aus mehreren Völkern, das sind: Menschen, Zwerge, Nachtelfen, Gnome, Draenei, Worgen und einige Pandaren. Jüngst sind auch Lichtgeschmiedete Draenei und Leerenelfen (von Leere verdorbene Blutelfen) dazugekommen. Zwischen den meisten Völkern besteht inzwischen Freundschaft.

Die Horde

Die Horde besteht aus einer Vielzahl von Völkern, ähnlich der Allianz. Sie umfasst die Orcs, Trolle, Tauren, Verlassenen (Untote), Goblins, Blutelfen und Pandaren. Seit neustem sind auch die Nachtgeborenen und Hochbergtauren mit dabei.

Die Ansichten innerhalb der Horde sind sehr unterschiedlich und sie eint vor allem der „Schutz der Gruppe“, wenngleich sich zwischen einigen Untergruppen durchaus ein Band aus Treue und Freundschaft geformt hat.

Die Brennende Legion

Die Brennende Legion ist eine schier endlose Masse an Dämonen, die eine Welt nach der anderen verschlingt und mit „Felmagie“ überzieht. Sie wird angeführt von Sargeras, einem ehemaligen Titanen, der verdorben wurde und zum Schutz gegen die Leere nur eine Möglichkeit sieht: Alle Welten mit einer Seele vernichten, bevor die Leere sie in die Finger bekommen kann.

Die Leere

Die letzte große Macht im Kosmos ist noch weitestgehend unbekannt. Die Leere und die sogenannten „Leerenfürsten“ versuchen alles Sein zu verschlingen. Da sie sich nicht selbst in der Realität manifestieren können, schleudern sie ihre Diener durch den Kosmos, die „Alten Götter“. Einige davon sind auch auf Azeroth gelandet und haben sich tief in den Planeten gegraben. Sie versuchen die „Seele“ des Planeten zu verderben und zu einer Kreatur der Leere zu machen.

