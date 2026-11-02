Ihr wollt mit WoW oder WoW Forever neu anfangen oder euer Wissen um die Story etwas auffrischen? Wir haben die Handlung von Blizzards MMORPG für Euch zusammengefasst!

Mit seinen 20 Jahren Lebensdauer ist World of Warcraft eine Ausnahme unter den MMORPGs. Mit jedem neuen Patch und jeder Erweiterung wurde die Geschichte von WoW weitergesponnen und neue Aspekte der Hintergrundgeschichte erzählt oder neue Hauptcharaktere eingeführt.

Für Neueinsteiger kann die Handlung von WoW erschlagend sein, denn sie ist extrem umfangreich. Falls ihr ein Rückkehrer oder Neuling in der Welt von Azeroth seid, haben wir hier eine relativ kurze Zusammenfassung der Geschehnisse in World of Warcraft.

Hinweis für WoW Forever: World of Warcraft Forever macht eine eigene, neue Zeitlinie auf. Es basiert allerdings dennoch auf den Ereignissen aus den Spielen Warcraft I, Warcraft II und Warcraft III. Wenn ihr für WoW Forever vorbreitet sein wollt, dann lest einfach diesen Artikel bis zum Start von World of Warcraft. Dann habt ihr alle notwendigen Infos, die ihr für den Start in WoW Forever benötigt.

Update: Der Artikel wurde am 02.11.2026 aktualisiert und enthält nun die Geschichte bis WoW: Midnight 12.1.5 und hat einige zusätzliche Absätze zu WoW Forever und Forsaken Kingdom bekommen.

Bedenkt bitte, dass es sich bei diesem Artikel um eine recht grobe Zusammenfassung der Lore von World of Warcraft handelt – die vollständige Handlung mit allen Facetten würde wohl ganze Bücher füllen.

Die wichtigsten Fraktionen in World of Warcraft

Auch wenn es sehr viele kleine Splittergruppierungen in World of Warcraft gibt, lassen sich die meisten Akteure in eine von vier unterschiedlichen Fraktionen einteilen.

Die Allianz

Die Allianz ist eine Gruppierung aus mehreren Völkern, das sind: Menschen, Zwerge, Nachtelfen, Gnome, Draenei, Worgen und einige Pandaren. Jüngst sind auch Lichtgeschmiedete Draenei und Leerenelfen (von Leere verdorbene Blutelfen) dazugekommen. Zwischen den meisten Völkern besteht inzwischen Freundschaft.

Die Horde

Die Horde besteht aus einer Vielzahl von Völkern, ähnlich der Allianz. Sie umfasst die Orcs, Trolle, Tauren, Verlassenen (Untote), Goblins, Blutelfen und Pandaren. Seit neustem sind auch die Nachtgeborenen und Hochbergtauren mit dabei.

Die Ansichten innerhalb der Horde sind sehr unterschiedlich und sie eint vor allem der „Schutz der Gruppe“, wenngleich sich zwischen einigen Untergruppen durchaus ein Band aus Treue und Freundschaft geformt hat.

Die Brennende Legion

Die Brennende Legion ist eine schier endlose Masse an Dämonen, die eine Welt nach der anderen verschlingt und mit „Felmagie“ überzieht. Sie wird angeführt von Sargeras, einem ehemaligen Titanen, der verdorben wurde und zum Schutz gegen die Leere nur eine Möglichkeit sieht: Alle Welten mit einer Seele vernichten, bevor die Leere sie in die Finger bekommen kann.

Die Leere

Die weitere große Macht im Kosmos ist noch weitestgehend unbekannt. Die Leere und die sogenannten „Leerenfürsten“ versuchen alles Sein zu verschlingen. Da sie sich nicht selbst in der Realität manifestieren können, schleudern sie ihre Diener durch den Kosmos, die „Alten Götter“. Einige davon sind auch auf Azeroth gelandet und haben sich tief in den Planeten gegraben. Sie versuchen die „Seele“ des Planeten zu verderben und zu einer Kreatur der Leere zu machen.

Die Schattenlande

Für WoW Forever sind die Schattenlande nicht relevant.

Noch recht frisch im Kosmos von World of Warcraft sind die Schattenlande. Das ist eine andere Dimensionsebene, in die Seelen aus allen Welten gebracht werden, nachdem die Körper sterben. Egal ob Azeroth, Draenor oder irgendeine andere der unbekannten Welten – Seelen landen für gewöhnlich in den Schattenlanden und werden dort auf unterschiedliche Reiche aufgeteilt. Je nachdem, was eine Seele im Leben geleistet hat, kommt sie in ein anderes Gebiet der Schattenlande. Jedes Reich der Schattenlande hat andere Herrscher und andere Gesetze, nach denen die Welt hier funktioniert – doch alle brauchen sie das Anima, eine ureigene Kraft, die den Seelen innewohnt.

Mit der Geschichte beginnen wir ganz in Warcraft 1 – hier geht es zur nächsten Seite!