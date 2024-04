Überlegt euch gut, welchen Planeten ihr in Helldivers 2 befreit, denn es entscheidet, welche neue Ausrüstung es gibt

In Helldivers 2 könnt ihr neue Ausrüstung freischalten, doch was ihr bekommt, liegt in den Händen der Community.

Was ist das für eine Entscheidung? In Helldivers 2 gibt es einen neuen Generalbefehl. Ihr müsst die Planeten Choohe und Penta in einem Kampf gegen die Roboter befreien. Der allmächtige Joel, der das Schicksal von Über-Erde in seinen Händen hält, hat sich allerdings etwas Besonderes ausgedacht.

Als Belohnung für die Befreiung der Planeten winkt euch neue Ausrüstung. Doch welche Ausrüstung ihr bekommt, hängt davon ab, welcher der beiden Planeten als Erstes vollständig befreit wurde.

Ihr, die Community von Helldivers 2, müsst also entscheiden, welche Ausrüstung ihr für die Armeen der Über-Erde gewinnen wollt. Die jeweils andere Ausrüstung geht voraussichtlich im Kampf gegen die Roboter verloren.

Die Wahl: Minen oder Raketenwerfer

Welche Ausrüstung könnt ihr bekommen? Je nachdem, welchen Planeten ihr befreit, bekommen die Helldiver entweder Anti-Tank-Minen oder einen Airburst Rocket Launcher.

Choohe: MD-17-Anti-Tank-Minen

Penta: RL-77 Airburst Rocket Launcher

Auf X.com konnten wir anscheinend schon vor der Verkündung des neuen Generalbefehls einen Blick auf die Codes der neuen Ausrüstung werfen. Ein vom offiziellen Helldivers-Account gepostetes Meme deutete die Wahl zwischen zwei neuen Ausrüstungen an. Die auf dem Meme gezeigten Codes sind bislang nicht im Spiel enthalten.

„Daddy will einen glänzenden neuen Raketenwerfer“

Was werden die Spieler wählen? In den besten Loadouts spielen Minen und Geschütze aktuell eher selten eine Rolle, während die Quasarkanone und die Einmal-Panzerabwehr einen festen Platz in der Meta haben. Es kann also durchaus sein, dass ein großer Teil der Community den neuen Rocket Launcher haben will und wir deshalb viele Spieler auf Penta sehen werden.

Der Nutzer Oakenhawk scherzte auf Reddit bereits: „Ich habe Familie auf Choohe, aber Daddy will einen glänzenden neuen Raketenwerfer. Tut mir leid, Kinder.“

Dennoch könnten vor allem Anti-Tank-Minen für die Spieler einen besonderen Anreiz haben, um endlich auch gepanzerte Feinde wie Hulks und Fabrikschreiter effektiv ausschalten zu können. Die Anti-Personen-Minen sind gegen gepanzerte Gegner nutzlos und stellen vor allem eine Gefahr für Helldiver dar.

