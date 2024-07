Helldivers 2 bringt im August das bisher größte Update des Shooters – Es gibt endlich neue Gegner

Helldivers 2 soll im August das bisher größte Update bekommen. Das bringt endlich neue Gegner und einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Zuletzt war es eine Weile still um Helldivers 2. Der Koop-Shooter erlebte auf Steam eine kleine Flaute, die Spielerzahlen schrumpften und schrumpften. Jetzt kündigten die Entwickler ein neues Update an und das soll das bisher größte des Spiels sein.

Was ist das für ein Update? Helldivers 2 bekommt am 6. August 2024 das bisher größte Update des Koop-Shooters. Das Update erscheint unter dem Titel: „Escalation of Freedom“ (deutsch etwa: Eskalation des Friedens) und bringt unter anderem neue Gegner und einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Diese Inhalte kommen mit dem neuen Update:

Neuer Schwierigkeitsgrad: Stufe 10 – Super Helldive

Neue Missionsziele und größere Feindaußenposten bei Robotern und Käfern bieten neue Möglichkeiten, Super Samples zu sammeln

Neue Gegner – Käfer The Impaler Spore Charger (deutsch etwa: Sporen-Stürmer) Alpha Commander

Neue Gegner – Roboter Rocket Tank (deutsch etwa Raketenpanzer)

Eine neue Version der Sumpf-Umgebung

Ein neues System, das euch als Host in eine neue Lobby setzt und euren Loot behalten lässt, wenn ihr von Griefern gekickt wurdet

Hier könnt ihr den Trailer sehen. Es werden auch die neuen Gegner gezeigt:

Neue Käfer und Roboter, aber keine neue Fraktion?

Kommt auch eine neue Fraktion? In der Ankündigung zu dem kommenden Update wird keine neue Fraktion erwähnt. Bislang können wir also nicht davon ausgehen, dass mit dem Update eine neue, feindliche Gruppierung erscheint.

Die Spieler von Helldivers 2 erwarten schon seit Monaten die Ankunft der Illuminierten. Alternativ könnten die Cyborgs erscheinen. Manche Spieler glauben, das seien die Meister der Roboter.

Doch auch wenn in der Ankündigung keine neue Fraktion erwähnt wird, ist nicht auszuschließen, dass die Illuminierten mit dem kommenden Update erscheinen. Am Ende des Trailers sagen die Entwickler nämlich deutlich, dass sie noch nicht alle Inhalte von „Escalation of Freedom“ gezeigt haben. Es soll noch einige Überraschungen geben.

Wenn ihr nicht wisst, wer die Illuminierten sind und weshalb die Spieler auf ihre Ankunft warten, könnt ihr euch auf MeinMMO eine Übersicht über die möglicherweise kommende Gegner-Fraktion verschaffen: In Helldivers 2 warten alle auf die Illuminierten – Das wissen wir über die fiesen Alien