Spieler von Helldivers 2 glauben, sie haben das Ziel der Roboter herausgefunden – und es ist nicht die Über-Erde

In den vergangenen Wochen mussten Spieler in Helldivers 2 einen Angriff der Roboter abwehren. Jetzt glaubt ein Spieler, die Über-Erde war gar nicht das Ziel.

In Helldivers 2 gibt es aktuell zwei feindliche Fraktionen, die Roboter und die Terminiden. Die Roboter starteten im Februar eine Offensive und griffen verschiedene Planeten an. Währenddessen gab es den Generalbefehl, die Roboter-Angriffe abzuwehren und mindestens 8 Verteidigungskampagnen zu spielen.

Die tapferen Helldiver und Über-Bürger sind natürlich der Annahme gewesen, die Roboter wollen den Frieden und die Demokratie der Über-Erde stören, doch ein Reddit-Nutzer äußerte jetzt die Vermutung, dass die fiesen Maschinen einen ganz anderen Plan verfolgen.

Spieler glaubt, Roboter wollen die Cyborgs erreichen

Was glaubt der Nutzer, sei der Plan der Roboter? Der User hat die Theorie, die Roboter bewegen sich gar nicht in die Richtung der Über-Erde und versuchen stattdessen den Planeten Cyberstan im Validis Sector zu erreichen.

Weiter führt er aus, dass die Roboter dort versuchen ihre „Meister“ zu erreichen und es unsere Aufgabe sei, das zu verhindern.

Was hat es mit Cyberstan auf sich? Zwar waren wir in Helldivers 2 noch nicht im Validis Sector aktiv, doch der Planet Cyberstan ist Spielern des ersten Teils durchaus bekannt.

In Helldivers 1 war Cyberstan als Heimatplanet der Cyborgs bekannt. Die Cyborgs sind ähnlich wie die Roboter eine feindliche Fraktion bestehend aus ehemaligen Menschen, die eine Rebellion gegen die Über-Erde führten und von der kybernetischen Augmentierung ihres Körpers besessen waren.

Haben die Cyborgs die Roboter erschaffen? Das ist nur die Theorie des Reddit-Nutzers. Aktuell wissen wir noch nichts über den Ursprung der Roboter und können nicht sagen, ob es tatsächlich ihre „Meister“ sind.

In der Beschreibung der Fraktion auf der PlayStation-Website steht nur: „Ihre Herkunft bleibt ein Rätsel, aber ihr unglaublicher Hass auf die Freiheit macht sie zu einer Gefahr für alle Bürger der Über-Erde.“

Dennoch besitzen die Cyborgs und die Roboter durchaus einige Gemeinsamkeiten. So gibt es beispielsweise in beiden Fraktionen Gegnertypen mit den Namen „Berserker“ und „Hulk“. Außerdem verfügen sowohl die Cyborgs als auch die Roboter über schwerbewaffnete Panzer in ihren Reihen.

Könnte nicht auch die Über-Erde Ursprung der Roboter sein? Theoretisch schon, auch wenn die Obrigkeiten der Helldiver das natürlich nicht zugeben würden.

Die Über-Erde besitzt durchaus fortschrittliche Technologie, das zeigen uns Taktikausrüstungen wie die Railgun oder der Schildgenerator-Rucksack. Auch die Raumschiffe der Helldivers sind auf einem technologisch sehr hohen Stand.

Zudem besitzen die Helldivers schwerbewaffnete Mechs, also große roboterähnliche Maschinen, die im Kampf eingesetzt werden können. Zwar könnt ihr diese Mechs in Helldivers 2 noch nicht steuern, doch es gibt Hinweise, dass sie in einem zukünftigen Update dem Spiel hinzugefügt werden: In Helldivers 2 könnt ihr womöglich schon bald in Mechs kämpfen, ein Video macht Hoffnung