Helldivers 2: Spieler sind frustriert, weil eine Waffe schon wieder generft wurde – Dabei soll die Änderung euch schützen

In Helldivers 2 gab es schon häufiger Kritik an den Balance-Änderungen. Die Entwickler stellten auch von vornherein klar, mit ihnen wird es nicht nur Buffs, sondern auch Nerfs geben. Mehr zu den Balance-Änderungen des letzten Patches könnt ihr hier lesen: Helldivers 2: Update 01.000.300 ändert 24 Waffen und Stratagems – Alle Patch Notes

Was sagt der Entwickler zum aktuellen Stand der Waffe? Der Entwickler findet die Waffe in Ordnung. Das Team schaue sich aktuell den Einfluss der Änderungen auf die Schwachpunkte der Mittel-gepanzerten Gegner an, denn hier könnte sich etwas verändert haben.

Was genau hat die Waffe stark gemacht? Der Entwickler Alexus gewährte Einblicke in die Veränderungen der Waffe. Auf Discord schrieb er dabei, dass beim Entfernen der Schrapnelle auch ein Exploit entfernt wurde, den viele Spieler nutzten, um mehr Schaden anzurichten.

In Helldivers 2 haben die Entwickler eine Waffe generft und damit nicht wenige Spielern verärgert. Jetzt wehrt ein Entwickler sich gegen die Vorwürfe und sagt, der Schaden lag an einem Exploit.

