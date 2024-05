Spieler werden in Helldivers 2 von zu vielen Feinden überrannt, Entwickler sind dran: „Diesmal machen wir es richtig“

Was haltet ihr von der kommenden Änderung? Hättet ihr schon viel früher einen Patch gewünscht oder möchtet ihr lieber einen sauberen Fix ohne weitere Bugs? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Ein neues Missionsbriefing überrascht unterdessen die Community.

Arrowhead möchte die Änderung auf Herz und Nieren überprüfen, bevor sie erneut etwas auf ihre Fans loslassen, was weitere Probleme zur Folge haben könnte. Wann der Patch also erscheint, ist noch nicht bekannt.

Wie viele von euch bemerkt haben, stimmt seit einiger Zeit etwas mit den Patrouillen und der Spawn-Rate nicht. Dies führt in erster Linie dazu, dass mehr Feinde ihre hässlichen Köpfe aufrichten, als sie sollten, was indirekt dazu führt, dass sich die Spieler überrannt fühlen, in die Irre gehen und dementsprechend weniger Spaß am Gameplay haben.

Was hat Arrowhead offenbart? Einer der Community-Manager „Twinbeard“ hat sich auf Reddit und Discord in Bezug auf die Patrouillen zu Wort gemeldet. Den Entwicklern ist bekannt, dass Teams, aber auch Solo-Spieler unter der Gegner-Änderung leiden und damit das geändert wird, möchte Arrowhead seine Patch-Änderung rückgängig machen. Folgendes wurde mitgeteilt:

