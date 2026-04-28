Regierung von Helldivers 2 macht euch Urlaubsresort klar, ihr müsst dort nur noch die Demokratie verbreiten

Mit 6.2 ist am 28. April 2026 das neue Update für Helldivers 2 erschienen. Mit dabei: 2 neue Biome, eine neue Gegnervariante, die neue Kriegsanleihe und ein verbessertes Balancing.

Was bringt Patch 6.2? Das Highlight des neuen Updates von Helldivers 2 sind die beiden frischen Biome, die mit ihren idyllischen Wäldern zum Verschnaufen und Chillexen einladen. In der offiziellen Ankündigung auf Steam heißt es:

Die Schönheit unserer demokratischsten Galaxie ist wahrlich unvergleichlich. Während wir in neue Territorien vorstoßen, haben wir Planeten mit üppigen, ruhigen Wäldern mit gewundenen Pfaden und Schatten von riesigen Bäumen entdeckt. Unter den friedlichen Baumkronen können sich unsere Bürger entspannen und über den Ruhm der gelenkten Demokratie und das Gute nachdenken, das die berühmtesten Helden von Über-Erde vollbracht haben. Allerdings ist nicht alles auf diesen Planeten so, wie es scheint. Wir haben mehrere unserer undemokratische Feinde im Umkreis registriert sowie einige alarmierende Signale auf von der Düsternis befallenen Planeten empfangen – größer als die typischen Terminiden-Konvois. Sie weisen verblüffende Ähnlichkeiten mit einigen Säuretitan-Signalen aus anderen Regionen auf.

Der neuen Gegnervariante könnt ihr mit den neu ausbalancierten Exoanzügen Über-Erdes Version von Demokratie eintrichtern. Als Belohnung winken die Exoanzüge, Waffen und Panzerungen der Kriegsanleihe „Die Exo-Experten“. Zu den Highlights gehören die Anzüge EXO-51 Fäller (ausgestattet mit Panzerabwehrkanone und Flammenwerfer) und der EXO-55 Durchbruch (mit Flakgeschütz und ballistischem Schild).

Der neue Trailer zu Helldivers 2 stimmt euch auf das neue Biom ein, im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von 6.2. Die Details zur neuen Kriegsanleihe gibt’s auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

Video starten Helldivers 2 stimmt euch im neuen Trailer auf den Urlaub ein Autoplay

Helldivers 2: Update 6.2 – Patch Notes

Balancing

Neu ausbalancierte Exoanzüge

Wir stimmen mit der Community darin überein, dass die Exoanzüge zu wenig Schaden nehmen und zu leicht zerbrechen können, besonders gegen die Roboter-Fraktion. Aus diesem Grund haben wir das Balancing überarbeitet, um die Haltbarkeit zu erhöhen.

Hauptgesundheit von 850 auf 1.600 erhöht.

Der Exoanzug „stirbt“ nur, wenn der Vorrat an Hauptgesundheit erschöpft ist. Früher konnte er sterben, wenn bestimmte Gesundheitszonen aufgebraucht waren.

Verwundbarkeit gegenüber Säureangriffen um 50 % erhöht.

Ein Fehler wurde behoben, damit Teile der Cockpit-Gesundheitszonen nicht vom Ragdoll-Darsteller blockiert werden. Jetzt können die Zonen im Cockpit auch auf korrekte Weise beschädigt werden.

Gesundheit der Exoanzug-Arme von 350 auf 600 erhöht.

Die Arme des Exoanzugs haben jetzt zudem eine Explosionsresistenz von 50 % (genau wie der Hauptteil).

Die Struktur und das Verblassen an den Armen des Exoanzugs wurden beseitigt.

Exoanzüge verlieren nicht mehr ihre gesamte Beweglichkeit, wenn beide Beine gebrochen sind.

Können jetzt zum Taumeln gebracht werden – mit einer Taumelstärke von 45. Taumeln wirkt sich nicht auf die Fähigkeit zu schießen aus.

Die meisten Gesundheitszonen, die keinen Einfluss auf die Hauptgesundheit haben und hauptsächlich visuelle Effekte sind, wurden entfernt. Der Grund dafür ist, die Leistung zu verbessern. Zum Beispiel können Abschleppkabel und ähnliche Objekte nicht mehr beschädigt oder zerstört werden.

Feindlicher Schaden an Fahrzeugen

Wir sind der Meinung, dass Roboter und Illuminierte bei Fahrzeugen recht guten Schaden anrichten, vor allem jetzt mit den Änderungen an den Exoanzügen. Die Terminiden haben jedoch etwas an Schlagkraft im Kampf gegen Fahrzeuge eingebüßt, weshalb wir ihren Schaden gegen robuste Ziele etwas erhöht haben.

Gaseffekte

Gegner werden jetzt auch um 25 % verlangsamt, wenn sie durch das Gas verwirrt sind. Die Verlangsamung wirkt sich natürlich auch auf dich aus. Größere Gegner wie der Säuretitan und der Fabrikschreiter, die nicht verwirrt werden, werden deshalb auch nicht verlangsamt.

Änderungen bei Gegenständen

Seitenwaffen

CQC-30-Betäubungsstab

Ausdauerkosten von 5 % auf 3 % verringert.

Schaden von 75 auf 120 erhöht.

Schaden gegen robuste Ziele von 38 auf 60 erhöht.

CQC-19-Betäubungslanze

Ausdauerkosten von 5 % auf 3 % verringert.

CQC-2-Säbel

Ausdauerkosten von 5 % auf 3 % verringert.

CQC-5-Kriegsbeil

Ausdauerkosten von 5 % auf 4 % verringert.

CQC-73-Verschanzungswerkzeug

Ausdauerkosten von 5 % auf 3 % verringert.

Taktikausrüstungen

CQC-9-Entlaubungswerkzeug

Der Schadenstrefferbereich wurde vergrößert und verschoben, damit es leichter ist, den Feind zu treffen

Längeres Zeitfenster, wenn der Schadenstrefferbereich aktiv ist.

Panzerdurchdringung wird doppelt so schnell erhöht.

Bewegt sich langsamer, wenn es einem Gegner Schaden zufügt.

Ausdauerkosten von 10 % auf 5 % verringert.

CQC-1 – Die einzig wahre Flagge

Ausdauerkosten von 5 % auf 3 % verringert.

SH-20-„Ballistischer Schild“-Rucksack

Gesundheit von 600 auf 1.000 erhöht.

FAF-14-Speer

Anzahl der Raketen im Rucksack von 3 auf 4 erhöht.

A/FLAM-40-Flammengeschütz

Reichweite von 20 m auf 34 m erhöht.

Schaden um 50 % erhöht.

Versetzt Gegner schneller in Panik.

A/LAS-98-Lasergeschütz

Wärmekapazität von 200 auf 250 erhöht.

TX-41-Sterilisierer

Gas-Spray-Grafikeffekte aktualisiert.

Gas verweilt länger und hat größere Reichweite.

Gegner

Terminiden

Säuretitan

Spuck-Explosionen sind kleiner, damit sie besser zur Grafik passen.

Innerer Explosionsradius von 2,25 auf 1 verringert.

Äußerer Explosionsradius von 3,5 auf 2,2 verringert.

Schwarmwächter

Panzerung an Kopf und Vorderbeinen von mittelschwer auf schwer erhöht (3 auf 4).

Panzerung an Körper und Klauen von leicht auf ungepanzert verringert (2 zu 1).

Gesundheit des Körpers von 500 auf 375 verringert.

Säurespeier

Schaden gegen robuste Ziele im Nahkampf erhöht.

Pirscher & Streuner

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Kreischer

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Plünderer

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Jäger

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Alle Krieger-Varianten

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Stürmer

Leichte Erhöhung des Schadens gegen robuste Ziele im Nahkampf und bei Sturmangriffen.

Schwarm-Lord

Schaden gegen robuste Ziele für viele seiner physischen Angriffe erhöht.

Drachenschabe

Schaden gegen robuste Ziele für Flammenangriff erhöht.

Pfähler

Erhöhte Taumelkraft von 45 bis 50 erforderlich.

Leichte Erhöhung des Schadens gegen robuste Ziele im Nahkampf.

Roboter

Räuber

Schaden gegen robuste Ziele im Nahkampf erhöht.

Bei Kleinwaffenbeschuss durch Räuber, Geschütze und Verwüster leichte Erhöhung des Schadens gegen robuste Ziele.

Berserker

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Verwüster

Schaden gegen robuste Ziele im Nahkampf erhöht.

Schwere Verwüster

Der Schild ist zerstörbar und wird fallen gelassen, wenn er zerstört wird.

Schwere Panzerung (4)

Gesundheit 800

Robuste Teile 0,7

Raketen-Verwüster

Taumelwirkung von Raketenprojektilen von 50 auf 35 verringert.

Hulk

Schaden gegen robuste Ziele für Flammenwerfer-Angriff erhöht.

Kampf-Walker

Panzerung der Bein-Hüftgelenke von schwer auf mittel verringert (4 zu 3).

Alle Panzer – Hauptteil (unterer Teil)

Hauptgesundheit von 3.000 auf 4.000 erhöht.

Gesundheit der hinteren Belüftungsöffnungen von 750 auf 1.500 erhöht.

Panzerung der hinteren Belüftungsöffnungen von mittelschwer auf schwer erhöht (von 3 auf 4).

Kettenlaufwerk-Schadenszone verschwindet, wenn sie nicht mehr aktiv ist.

Obergrenze des Schadens, der von den Kettenlaufwerken auf die Hauptgesundheit übertragen werden kann, wurde entfernt (wenn du also zu viel Schaden verursachst, verringert sich die Hauptgesundheit stärker).

Robuster Widerstand bei Kettenlaufwerken verringert (von 1,0 auf 0,8).

Überlappende Schadensbereiche beim Fahren wurden reduziert, damit das Fahrzeug besser zur Optik passt und weniger Schaden verursacht.

Schredderpanzergeschütz

Reduzierte Drehgeschwindigkeit

Sperrfeuerpanzergeschütz

Gesundheit der Schwachstellen vorne und hinten von 750 auf 1.500 erhöht.

Illuminierte

Fleischmobs

Schaden gegen robuste Ziele erhöht.

Tesla-Turm

Für die Zerstörung benötigte Zerstörungsstärke von 30 auf 20 verringert.

Gesundheitsfunktion mit 200 Gesundheit und Panzerung 2 hinzugefügt.

Fehlerbehebungen

Absturzbehebungen

Ein seltener KI-Absturz wurde behoben.

Ein Absturz wurde behoben, der bei der Verwendung von Unterlauf-Feuermodi auftreten konnte.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der beim Kampf gegen Gegner aufgetreten ist – hauptsächlich gegen die Illuminierten.

[Nur PS5] Der Titel stürzt nicht mehr ab, wenn nach dem Kauf einer PS Plus-Mitgliedschaft auf dem Upsell-Bildschirm eine Sprache ausgewählt wird.

Fehlerbehebungen bei Waffen & Taktikausrüstungen

Fehlendes haptisches Feedback beim Abfeuern der Roboter-MG-Geschützstellung hinzugefügt.

Bei S.E.A.F.-Artillerie ist es nicht mehr möglich, ein Geschoss einzulegen und es sofort wieder zu entfernen, wodurch die Waffe blockiert wird.

Die Zerstörung des Kontrollturms der Flugbasis mit einer tragbaren Höllenbombe in einer Multiplayer-Sitzung blockiert nicht mehr den Zielfortschritt.

Gegner

Fleischmobs können jetzt Fahrzeugen Schaden zufügen.

Wenn man ein Terminid-Ei zerstört, während man direkt davor steht, wird der Helldiver nicht mehr durch die Luft geschleudert.

Treffer auf dem Exomech werden nun an der richtigen Körperstelle angezeigt, auf die geschossen wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Eliminierung bestimmter Gegner nicht für den Auftragsfortschritt gezählt hat.

Fabrikschreiter zählen in der Mission „Roboter-Fabrikanten zerstören“ nicht mehr als Fabrikant.

Taktikausrüstung-Hellpods können während der Mission „Bürger hoher Priorität evakuieren“ nicht mehr auf dem Kontrollturm landen.

Verschiedene Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Helldiver im Ausrüstungsmenü in einen Soft-Lock geraten konnte, wenn er insgesamt weniger als 4 Taktikausrüstungen hatte, von denen eine oder mehrere vorübergehend deaktiviert waren.

Ein Fehler wurde behoben, durch den manchmal Quadrate auf der Minikarte erschienen, wenn die Terrainqualität auf niedrig eingestellt war.

Das Evakuierungs-Shuttle fliegt jetzt bei Evakuierungen aus Städten direkt geradeaus.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Kopf des Helldivers beim Verlassen des Hellpods gezuckt hat.

Feuer versengt jetzt das darunter liegende Terrain konsequenter. Hinweis: Dies hat keine Auswirkungen auf das Gameplay.

Mehrere Gegenstände auf einem Magmaplaneten schweben jetzt nicht mehr umher.

Eine Lücke im Terrain des Tutorial-Bereichs wurde geschlossen.

Die Tieffliegerangriff-Partikel für die Taktikausrüstungen DRS-Adler-Sturm und -Luftunterstützung wurden verbessert.

Im Taktikausrüstung-HUD wird eine Nachricht angezeigt, wenn keine Taktikausrüstung angefordert werden kann.

Tutorial: Die Flaggenzeremonie wurde mit korrektem Timing und korrekter Beleuchtung des Feuerwerks versehen.

Spieler können in Illuminierten-Invasionsmissionen nicht mehr durch das Schiffsdach fallen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Kopf der Helldivers im Endbildschirm vor und nach der Verwendung von Siegesposen gezuckt hat.

Die Beben-Umgebungsgeräusche werden jetzt korrekt ausgeblendet.

Der Titel „Schädelgräber“ wurde eingehend untersucht, und da keine Hinweise auf angebliche Verbindungen zu Dissidenten gefunden werden konnten, wurde der Titel wieder eingeführt. Helldivers, die diesen Titel durch die Staubteufel-Kriegsanleihe freigeschaltet haben, sollten ihn jetzt unter den anderen Titeln im Anpassungsmenü finden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler von hinten mit dem Schwarmkernbohrer-Terminal interagieren konnten.

Die Sicht- und Hörfähigkeiten der Gegner sollten jetzt stärker von unterschiedlichen Wetterbedingungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass es Gegnern in heftigeren Wetterszenarien im Allgemeinen schwerer fallen sollte, Helldivers zu entdecken und zu hören.

Bonus-Hinweis

Wir haben jetzt Validierungsprüfungen bei der Veröffentlichung eingeführt, um potenzielle Probleme durch veraltete Treiber zu beheben.

Behobene bekannte Probleme

Ereignisse zur Stadt-Verteidigung werden wieder von Über-Erde kontrolliert.

Die Zerstörung des Kontrollturms der Flugbasis mit einer tragbaren Höllenbombe blockiert nicht mehr den Zielfortschritt.

Der Sound für das „Ausgelassene Heiterkeit“-Emote wurde korrigiert. Lachen ist jetzt auf dem Schlachtfeld wieder erlaubt.

Fleischmobs können beim Angreifen nicht mehr durch verschiedene Objekte hindurchdringen.

Wir haben die Feuerwerkskörper für die Feier wieder aufgefüllt, wenn das Tutorial abgeschlossen wurde (gute Arbeit, habt ihr euch verdient).

Kanonenschiffe und Kreischer spawnen jetzt während Operationen mit dem entsprechenden Effekt.

Die Dual-Sickle gibt beim Feuern kein schrilles Dröhnen mehr von sich.

Spieler werden nicht mehr zur Python-Kommando-Kriegsanleihe anstatt zu „Zensiertes Regiment“ geleitet und umgekehrt, wenn sie „Akquisitionen“ im Schiffssmanagement-Menü auswählen.

Funken und Bug-Spawner-Rauch haben jetzt eine höhere Materialauflösung.