2 Jahre nach Release präsentiert Helldivers 2 erstmals eine Roadmap, zeigt, dass man auf die Spieler hört

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3 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
2 Jahre nach Release präsentiert Helldivers 2 erstmals eine Roadmap, zeigt, dass man auf die Spieler hört

Die Entwickler von Helldivers 2 haben eine Roadmap mit den Fans geteilt und geben damit viel Anlass zur Freude. Spieler können sich auf neue Biome, Kampagnen und allgemeine Verbesserungen freuen.

Was ist das für eine Roadmap? Eigentlich haben die Entwickler von Helldivers 2 bislang auf Roadmaps verzichtet. So gab es in der Vergangenheit plötzlich Livestreams, Videos und Updates, die die Spieler überrascht haben.

Jetzt haben die Entwickler ihre Pläne für Version 6.0 und die folgenden Monatsupdates jedoch in einer Roadmap veröffentlicht und geben den Fans damit viel Grund zur Freude.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuesten Update 6.0 sehen:

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Updates bis Juni

Was zeigt die Roadmap? Die Roadmap beginnt mit dem Update 6.0, das die Cyborgs und den Kampf um Cyberstan ins Spiel gebracht hat. Das Update kam im Februar und hat die Spielerzahlen wieder nach oben katapultiert.

Weiter zeigt die Roadmap die nächsten drei Updates, Version 6.1, 6.2 und 6.3 für die Monate März, April und Juni. Warum es im Mai kein Update gibt, ist hingegen ungewiss.

Mit dem März-Update 6.1 kommen neue Feinde ins Spiel. Die dürften dem letzten Trailer nach zu den Illuminierten gehören. Gleichzeitig kommt eine neue galaktische Kampagne rund um die Fraktion. Neue Missionstypen, eine neue Kriegsanleihe sowie Verbesserungen am Spiel und Balance-Änderungen gibt es auch noch.

Update 6.2 bringt dann im April zwei neue Biome. Passend dazu gibt es wieder eine neue galaktische Kampagne, die sogar neue Gegner-Typen mitbringt. Auch eine neue Kriegsanleihe und weitere Verbesserungen stehen auf dem Plan.

Nach der Pause im Mai geht es im Juni mit Update 6.3 weiter. Hier gibt es ein neues Biome und wieder eine neue Kriegsanleihe sowie eine neue Kampagne und Balance und allgemeine Verbesserungen.

Die ganze Roadmap könnt ihr euch hier ansehen:

Wie finden die Fans die Roadmap? Obwohl Helldivers 2 bislang sehr gut ohne Roadmap gestartet ist, feiern die Fans die neue Roadmap. So gibt es viel Lob für die Entscheidung, das auch mit der Erwartungshaltung der Spieler zusammenhängt.

Bislang gab es immer wieder Hoffnung auf Updates zu Items oder Gegnern, die aber gar nicht auf dem Plan der Entwickler standen. So schreiben die Spieler auf Reddit:

  • ArcUlf: „Großartig. Das ist toll, damit wir wissen, was uns in Zukunft erwartet […]“
  • jerichoneric: „An alle, die das Gefühl haben, ‚es ist dasselbe, was sie [die Entwickler] schon die ganze Zeit machen‘: Das ist auch eine gute Information auf einer Roadmap. Es bedeutet, dass wir Spekulationen über Systeme […] dämpfen können. Wir wissen, dass sie in den nächsten Monaten nicht daran arbeiten. Mir ist es lieber, sie sind klar und ehrlich darüber, was sie tun und was nicht, als dass man sich Hoffnungen macht.“
  • JediJulius sagt auf Reddit: „Ich schätze jede Art von Roadmap, wenn sie veröffentlicht wird, definitiv sehr, aber ich habe das Gefühl, dass die Hälfte ihrer Punkte (neuer Warbond, QoL-Fixes, neue galaktische Kriegskampagnen) Dinge sind, die wir sowieso schon auf einer Basis von etwa 1–2 Monaten erwartet haben“
  • ackground_Source922: „Immer noch keine Progression oder Waffenanpassung auf der Map bis Juni? Sehr enttäuschend.“
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Quelle(n): x.com, reddit.com
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