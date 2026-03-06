„Müssen verhaftet werden“ – eine Spendenaktion in Helldivers 2 ging so schief, dass Spieler jetzt harte Konsequenzen fordern

Caroline Fuller
„Müssen verhaftet werden" – eine Spendenaktion in Helldivers 2 ging so schief, dass Spieler jetzt harte Konsequenzen fordern

Um die Entwickler von Helldivers 2 auf Probleme in ihrem Spiel aufmerksam zu machen, startete ein Spieler eine Spendenaktion, die einem wohltätigen Zweck zugutekommen sollte. Der CEO ließ sich auf diese Aufgabe ein, doch einige „Fans“ des Spiels nahmen es sich zur Mission, den Spieler zu belästigen. Und das ging nicht nur der Community, sondern auch dem Studio zu weit.

Was war das für eine Spendenaktion? Der Spieler Key_Complex_150 teilte der Helldivers-Community auf Reddit mit, dass er die Macher des Spiels vor eine Herausforderung stellte. Er würde 1.000 US-Dollar an eine gemeinnützige Organisation spenden, wenn die Entwickler eine komplette Operation mit allen Zielen und Missionen auf Oshaune auf Schwierigkeitsstufe 10 abschließen. Wenn sie das bewältigen, geht die Spende an eine Organisation ihrer Wahl, falls nicht, würde er die 1.000 Dollar für einen selbstgewählten Zweck spenden.

In einem Video erklärt er, dass dies vor allem dem Zweck diene, das Team auf aktuelle Probleme und Bugs im Spiel aufmerksam zu machen. Er betont jedoch, dass es sich um keine böswillige Absicht handle, sondern er den Spielern und dementsprechend zahlenden Kunden eine Stimme geben wolle.

Die Entwickler nahmen die Herausforderung an, die jedoch mittlerweile bereits ein Ende fand. Nicht, weil das Team es schaffte, sondern weil Key_Complex_150 aufgrund einer heftigen Welle von drohenden Hassnachrichten zu seinem eigenen Wohle Reddit und die Community im Allgemeinen verlassen musste.

Nicht nur die Community ist sauer, auch die Macher von Helldivers 2 wollen das nicht dulden

Womit wurde der Spieler konfrontiert? Neben Beleidigungen erhielt Key_Complex_150 auch drohende Nachrichten, teilweise sogar Morddrohungen, wie er auf Reddit postete:

Zu meinem eigenen Wohl werde ich mich aus Reddit und der gesamten Community zurückziehen. Bitte versucht nicht mehr, mich zu kontaktieren. Die Herausforderung ist für mich offiziell beendet. Vielen Dank an alle, die mich mit freundlichen Worten unterstützt haben, aber ich kann diese Flut von Hass einfach nicht ertragen. Wir sehen uns später.

Darauf folgten Doxxing und weitere Eingriffe in die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie.

Der Großteil der Community ist fassungslos und angewidert von derartigem Verhalten aus der Spielerschaft. Sie äußern nicht nur ihren Frust, sondern fordern Konsequenzen: „Diese Leute müssen verhaftet werden. Ich habe es verdammt noch mal satt, dass Doxxing und Morddrohungen in diesen Gesprächen als Fußnote normalisiert werden“ (Quelle: Reddit).

Wie reagiert Arrowhead auf die Situation? Arrowhead hat sich seitdem mit einem Statement gegenüber der Helldivers-Community gemeldet, in dem sie betonen, dass derartiges Verhalten nicht toleriert wird:

Statement von Arrowhead
Statement von Arrowhead auf Reddit

Wir verfolgen die aktuelle Situation rund um die Dev D10-Challenge, die auf Reddit gestartet wurde. Aufgrund der zunehmenden Feindseligkeit in der Community müssen wir uns direkt an euch alle wenden.

Wir tolerieren keine Gewaltandrohungen, Belästigungen oder Doxxing gegenüber irgendjemandem: Spielern, Entwicklern, Moderatoren oder unseren Teams in Community-Bereichen. Wir verstehen zwar, dass r/Helldivers ein von der Community betriebener Kanal ist, aber er sollte ein sicherer und einladender Ort sein, an dem alle Menschen ihre Meinungen und Frustrationen auf produktive und respektvolle Weise äußern können. Dieses toxische Verhalten ist inakzeptabel und wird von uns niemals geduldet.

Wir beobachten und überprüfen diese Situation weiterhin intern und gemeinsam mit unseren externen Partnern, bitten unsere Spieler jedoch in der Zwischenzeit, sich gegenseitig mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen.

Menschen sind nicht der Feind, Helldivers, euer Kampf findet woanders statt.

Auch die Community-Managerin von Helldivers 2, Katie Baskin, äußerte auf X ihr Bedauern bezüglich der Situation: „Bitte seid einfach nett zueinander. Ich war die ganze Woche krank und bin wirklich entsetzt, dass so etwas in unserem Subreddit passiert.“

Weitere Spieler sind an dem Punkt angekommen, dass sie auch stärkere Konsequenzen von Arrowhead erwarten. Sie hätten als Admins die Möglichkeit gehabt, rechtzeitig einzugreifen, und sollten sich darum kümmern, die verantwortlichen Mods vom Subreddit zu verbannen. Baskin erklärt jedoch, dass sie weder ein Mod noch ein Admin sei und der Subreddit allein von der Community betrieben wird. 

Auf die Nachfrage, ob Arrowhead nicht irgendwas für den Spieler tun könne, antwortet sie: „Wenn ich irgendwie helfen kann, werde ich das tun. Leider wissen wir nicht, wer diese Drohungen ausgesprochen hat. Das ist widerlich.”

Arrowhead scheint die Situation noch nicht abgeschlossen zu haben und befindet sich anhand des Statements immer noch in der Prüfung der Situation, intern sowie mit externen Partnern. Wenn ihr mehr zu dem eigentlichen Plan der Spendenaktion erfahren wollt, könnt ihr hier auf MeinMMO mehr dazu lesen: Fan von Helldivers 2 setzt 1.000 Dollar darauf, dass die Entwickler ihr eigenes Spiel nicht meistern können, wird angefeindet

Quelle(n): Reddit
