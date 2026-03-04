Spieler in Helldivers 2 bedrohen spendablen Helldiver, der die Entwickler für 1.000 $ auf Bugs aufmerksam machen will

Einem Spieler in Helldivers 2 wurden die Bugs im Code zu viel. Damit die Entwickler mit den Problemen im Code beschäftigen, hat er 1000 $ für eine erfolgreich abgeschlossene Herausforderung ausgeschrieben. Doch das schmeckt nicht allen Mitspielenr.

Was für eine Herausforderung ist das? Am 1. März 2026 postete der Redditor Key_Complex_150 eine Herausforderung an die Entwickler von Helldivers 2 im offiziellen Helldivers-Reddit. Darin sagt der Poster, dass er 1000 US-Dollar (umgerechnet 859,86 Euro) an eine gemeinnützige Organisation nach Arrowheads Wahl spenden würde.

Voraussetzung wäre, dass die Entwickler eine komplette Operation mit allen Zielen und Missionen auf dem Planeten Oshaune auf Schwierigkeitsstufe 10 schaffen müssten. Dazu komme, dass das Spiel im aktuellen Zustand wie live gespielt werden müsse: Zeigt uns, wie man es macht und wie gut das Balancing im Spiel ist.

Zu guter Letzt verspricht der Poster, seine vollen (Kontakt-)Informationen und Zahlungsbelege posten zu wollen sowie bereit zu sein, einen rechtlich bindenden Vertrag zu unterschreiben. Ein anderer Redditor BrainstormAndTheory hat mittlerweile versprochen, noch einmal 1000 US-Dollar obendrauf zu spenden, wenn bestimmte Loadouts verwendet und die Challenge gestreamt wird.

Die Entwickler scheinen die Herausforderung zu akzeptieren. Doch speziell Key_Complex_150 kämpft mit anderen wütenden Helldivern.

Der CEO versucht die Herausforderung und wird von Randoms mit einer Kanone erwischt

Was sagen die Entwickler? Laut ebenfalls auf Discord geteilten Screenshots aus Reddit ist der Arrowhead-CEO Shams Jorjani persönlich aktuell daran, die für die Herausforderung benötigten Loadouts zu identifizieren. Auf Planet Nivel versuchte er sich mit einem Level-58-Charakter, da Oshaunae in dem Moment nicht verfügbar war.

Im Discord protokollierte er seine Runs. Dabei fiel ihm auf, dass der Speer zwar cool sei, aber dessen Cooldown nicht. Jorjani schreibt auch, er habe mit einem Freund und Randoms gezockt. Einer der Randoms meldete sich auf Reddit zu Wort: Oh, das ist der gleiche Shams den ich aus Versehen mit einer Kanone getötet habe […]

Während es aktuell so aussieht, als würde zumindest der CEO von Arrowhead die Herausforderung ernst nehmen, hat der originale Poster Key_Complex_150 allerdings zu kämpfen – mit anderen Helldivern.

Warum die Herausforderung und wie steht es um sie? Noch läuft die Herausforderung. Key_Complex_150 hat sich allerdings mittlerweile in einem ca. fünf Minuten langen Video zu Wort gemeldet. Darin zeigt er sein Gesicht und gibt an, ein Elektriker aus Argentinien zu sein.

Im Video geht er noch einmal genauer auf die Herausforderung ein. Wie er sich das vorstellt und vor allem auch, warum er sie ausgerufen hat: Er sagt, je höher die Schwierigkeitsstufe in Helldivers 2, desto schwerwiegender würden die sich im Spiel befindlichen Bugs auf das Gameplay auswirken. Konkret ginge es ihm um schlechte Spawns von Gegnern oder auch um schlechte Kollision.

Key_Complex_150 sagt, er möchte mit der Herausforderung sicherstellen, dass die Spieler den aktuellen Zustand des Spiels sehen. Es ginge auch nicht um ein spezielles Loadout oder darum, die Entwickler zu quälen. Sollten die Devs die Herausforderung nicht annehmen, würde er das Geld so oder so spenden, dann nur eben an eine Organisation seiner Wahl.

Abschließend spricht Key_Complex_150 noch davon, dass er extreme Gewalt wegen der Challenge erfahren würde: Er habe grausame Direktnachrichten und Kommentare auf Reddit erhalten.

Helldivers 2 sei ein Video-Spiel und die Herausforderung sei an sich nicht so wichtig. Aber als zahlender Kunde will er gehört werden und hofft auf Verbesserungen in dem Spiel, das jetzt schon seit über 2 Jahren live ist. Bugs sowie die Herausforderung seien aber auch kein Grund, die Entwickler selbst anzufeinden.

Hier könnt ihr das Video in voller Länge ansehen:

Ob die Entwickler bei Arrowhead sich der Herausforderung stellen werden, ist zum Zeitpunkt dieser News noch nicht sicher. Immerhin legt der CEO selbst schon einmal vor und versucht auszulooten, was ihn und sein Team hier erwarten könnte.