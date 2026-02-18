Helldivers 2 schickt die Spieler auf eine verzweifelte Mission, jetzt kann nur noch ein Hollywood-Ende helfen

Helldivers 2 schickt die Spieler auf eine verzweifelte Mission, jetzt kann nur noch ein Hollywood-Ende helfen

Die Kampagne rund um die Cyborgs auf Cyberstan in Helldivers 2 lenkt auf die Zielgeraden ein. In einem letzten Versuch sollen die Helldiver alles geben, doch die Hoffnung schwindet.

Was ist das für eine neue Mission? Nachdem die Helldiver die letzte Mission in Helldivers 2 nicht erfolgreich beendet haben, ruft Übererde die Elite-Einheit jetzt zum verzweifelten letzten Angriff. In einem “Alles oder Nichts”-Szenario müssen die Helldiver versuchen, die Cyborg-Mega-Fabrik zu erledigen.

Doch die Chancen stehen schlecht: Die Helldiver erhalten von den Entwicklern im Gegensatz zu den letzten Missionen keine weiteren Verstärkungen mehr. Die Zeitvorgabe für den Einsatz ist entsprechend nicht die wahre Schwierigkeit.

So gibt es einen globalen Zähler für die verbleibenden Helldiver, der herunter tickt. Ist er bei null angekommen, gilt die Invasion auf Cyberstan wohl als gescheitert. Doch die sonst so tapferen Helldiver zeigen sich niedergeschlagen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Erweiterung: “Machinery of Opression” sehen:

Helldivers 2 zeigt im Trailer zu Machinery of Oppression wie die neuen Cyborgs den Kampf verändern
Schlechte Moral bei den Helldivern

Wieso sind die Spieler pessimistisch? Die Invasion von Cyberstan steht mit dem Rücken zur Wand. Durch die begrenzten Einheiten lässt sich bereits jetzt ausrechnen, dass spätestens am 21. Februar, eher am 20. Februar 2026, alle Verstärkungen verbraucht sein werden (Quelle: helldiverscompanion.com).

Dann ist die Invasion gescheitert, auch wenn die Spieler noch einige Zeit für die Mission gehabt haben. Dabei scheint sich auch die Leistung der Spieler nicht zu steigern. So kritisieren die Veteranen andere Spieler, die nicht effektiv genug spielen, um die Mission voranzutreiben. Andere wiederum geben auch Hackern die Schuld.

Die Nachricht der begrenzten Verstärkung nimmt da nochmal den letzten Rest Hoffnung, wie die Kommentare auf Reddit zeigen:

  • taoofthemachine: „Das sieht irgendwie düster aus, Jungs…. werde nicht lügen.“
  • Dr_VidyaGeam: „Alles klar, es ist Zeit, sich zu konzentrieren. Wenn ihr irgendwo anders als bei Star Kield seid, geht sofort dorthin. Wir bekommen keine weiteren Hilfen mehr. Entweder wir vereinen uns und ziehen das durch, oder das alles war umsonst.“
  • Terra854: „Tja, das war’s dann wohl mit dem GG für uns.“
  • Crimson3899 betont in einem anderen Beitrag auf Reddit: „Es ist ätzend, dass uns im Grunde gesagt wird, dass wir verloren haben, und das schon Tage im Voraus. Wenn sie nur einen Zyklus von kleineren MOs hätten, um unsere Zahlen wieder aufzufüllen, wäre das vielleicht plausibel. Aber jetzt? Ich will es irgendwie nicht mal mehr versuchen.“

Auch wenn es natürlich auch noch motivierte Spieler gibt, ist die sonst so freudige Community niedergeschlagen. Für die Helldiver bleibt wohl nur noch ein echtes Hollywood-Ende übrig, um die Invasion doch noch zu schaffen, ansonsten könnten Konsequenzen drohen.

Welche Konsequenzen folgen? Was genau passiert, wenn die Helldiver die Invasion nicht erfolgreich abschließen können, ist zwar noch unklar, aber es gibt einige Theorien. So wird Übererde den Planeten für eine spätere Invasion erneut ansetzen, nämlich dann, wenn wieder mehr Verstärkungen verfügbar sind.

Gleichzeitig müssen die Helldiver damit rechnen, dass die neuen Cyborg-Gegner zu den „normalen“ Roboter-Feinden als Einheiten hinzukommen und so die Missionen rund um die Automatons um einiges schwieriger machen, als bislang.

Es ist selten, dass die Helldiver es nicht schaffen, eine so wichtige Operation abzuschließen. Das letzte Mal geschah dies wohl, als es um den Bau der Raumstation ging. Das Scheitern ging damals auch in die Geschichte ein. Wieso es ohne die Entwickler so schwierig wird, erfahrt ihr hier: Ohne die Entwickler wären die Spieler in Helldivers 2 gnadenlos gescheitert, doch es sieht immer noch nicht gut aus

Quelle(n): Reddit, Reddit
