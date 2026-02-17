Die Spieler von Helldivers 2 hätten schon längst verloren, doch die Entwickler zeigen sich besonders gnädig

In Helldivers 2 kämpfen die Spieler weiterhin über die Kontrolle von Cyberstan, der Heimatwelt der Roboter. Doch ohne die Hilfe der Entwickler wären sie längst gescheitert.

Wie sieht die Hilfe der Entwickler aus? Der Kampf um Cyberstan hat im Februar 2026 wieder viele Spieler zu Helldivers 2 gelockt. Doch die Wiederkehrer erweisen sich nicht als die besten Spieler und sterben dabei sehr häufig. Das liegt vor allem daran, dass sie das Spiel nicht so effektiv spielen, wie es möglich ist.

Weil die Mission und die Kampagne um Cyberstan aber nicht wegen der vielen unerfahrenen Spieler scheitern sollen, haben die Entwickler sich immer wieder Wege einfallen lassen, wie die Spieler neue Verstärkungen als Kompensation für die vielen gefallenen Helldiver erhalten können. So gibt es Nebenaufträge oder die Helldiver verzichten auf die Unterstützung der Raumstation, während diese neuen Truppen an die Front bringt.

Dahinter steckt jedoch, ganz ohne Rollenspiel, einfach der Versuch der Entwickler, ihre eigene Kampagne nicht scheitern zu lassen, auch wenn dies trotz ihrer Bemühungen danach aussieht.

Hier könnt ihr die aktuelle Erweiterung „Machinery of Opression“ im Trailer sehen:

Ärger trotz Gnade

Wie ist die Stimmung bei den Helldivern? Die Stimmung innerhalb der Community von Helldivers 2 ist derzeit aufgeheizt. Während die einen kein Problem damit haben, durch Nebenmissionen wieder Nachschub an die Front zu bringen, sehen die anderen ein strukturelles Problem.

So geben manche Spieler Hackern die Schuld daran, dass man Cyberstan nicht erobert. Kurz nach dem Start der Kampagne mussten die Entwickler nämlich einige Punkte zurückdrehen, weil Hacker durch einen Exploit tausende Missionen der Kampagne in wenigen Minuten abgeschlossen hatten.

Nach dem Fix der Entwickler zählten dann nicht mehr einzelne Missionen, sondern nur noch abgeschlossene Operationen in die Wertung der Kampagne. Das bedeutet, dass Helldiver gleich mehrere Missionen erfolgreich abschließen müssen, um Fortschritt für die Kampagne auf Cyberstan zu erzielen.

Dieser Umstand macht die Kampagne um einiges schwieriger und hat den Fortschritt sichtlich verlangsamt. Aktuellen Angaben der Website helldiverscompanion.com zufolge schaffen es die Helldiver nicht, Cyberstan zu erobern.

Was es bedeutet, sollten die Helldiver Cyberstan nicht wie geplant erobern können, ist unklar. Sicher ist aber wohl, dass die Entwickler auf das Ereignis in irgendeiner Form reagieren werden, die den Helldivern und allen voran Übererde wohl nicht gefallen wird. Noch sind die Helldiver in Feierlaune: Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, birgt ein patriotisches Geheimnis in sich