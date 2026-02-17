Die Spieler von Helldivers 2 hätten schon längst verloren, doch die Entwickler zeigen sich besonders gnädig

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Die Spieler von Helldivers 2 hätten schon längst verloren, doch die Entwickler zeigen sich besonders gnädig

In Helldivers 2 kämpfen die Spieler weiterhin über die Kontrolle von Cyberstan, der Heimatwelt der Roboter. Doch ohne die Hilfe der Entwickler wären sie längst gescheitert.

Wie sieht die Hilfe der Entwickler aus? Der Kampf um Cyberstan hat im Februar 2026 wieder viele Spieler zu Helldivers 2 gelockt. Doch die Wiederkehrer erweisen sich nicht als die besten Spieler und sterben dabei sehr häufig. Das liegt vor allem daran, dass sie das Spiel nicht so effektiv spielen, wie es möglich ist.

Weil die Mission und die Kampagne um Cyberstan aber nicht wegen der vielen unerfahrenen Spieler scheitern sollen, haben die Entwickler sich immer wieder Wege einfallen lassen, wie die Spieler neue Verstärkungen als Kompensation für die vielen gefallenen Helldiver erhalten können. So gibt es Nebenaufträge oder die Helldiver verzichten auf die Unterstützung der Raumstation, während diese neuen Truppen an die Front bringt.

Dahinter steckt jedoch, ganz ohne Rollenspiel, einfach der Versuch der Entwickler, ihre eigene Kampagne nicht scheitern zu lassen, auch wenn dies trotz ihrer Bemühungen danach aussieht.

Hier könnt ihr die aktuelle Erweiterung „Machinery of Opression“ im Trailer sehen:

Helldivers 2 zeigt im Trailer zu Machinery of Oppression wie die neuen Cyborgs den Kampf verändern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Spieler von Helldivers 2 hätten schon längst verloren, doch die Entwickler zeigen sich besonders gnädig Fans glauben an eine böse Überraschung bei Helldivers 2, könnte alles gefährden Eine böse Fraktion hat Helldivers 2 gehackt und verbreitet mysteriöse Nachrichten, wir haben den Code geknackt Über 30.000 Spieler feiern Helldivers 2 für seine DLCs: „Die besten 40 Euro, die ich ausgegeben habe“ Eigentlich wollten viele Veteranen von Helldivers 2 die Neulinge von der Xbox im Dreck liegen sehen, doch genau das Gegenteil passiert Helldivers 2 bringt kommende Soldaten mit neuem Trailer in Stimmung, deutet legendären Helden an In Helldivers 2 reden alle über den neuen Panzer, aber der heimliche Star ist ein kleiner Hammer Spieler fragt nach dem schlimmsten Level im Gaming, reißt in einer riesigen Diskussion alte Wunden auf Helldivers 2 bringt im August noch mehr Spieler auf seine Server, weil Über-Erde jetzt eine weitere Plattform toleriert Die Entwickler von Helldivers 2 sind nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurück und der Laden brennt, die tapferen Krieger von Über-Erde fordern Besserung Ein chronisch kranker Mann berichtet, wie Gaming ihm durch das schlimmste Jahr seines Lebens half CoD musste sich gerade für Ingame-Werbung entschuldigen, doch die loyalen Soldaten von Über-Erde wollen sogar freiwillig Anzeigen in Helldivers 2 schauen

Ärger trotz Gnade

Wie ist die Stimmung bei den Helldivern? Die Stimmung innerhalb der Community von Helldivers 2 ist derzeit aufgeheizt. Während die einen kein Problem damit haben, durch Nebenmissionen wieder Nachschub an die Front zu bringen, sehen die anderen ein strukturelles Problem.

So geben manche Spieler Hackern die Schuld daran, dass man Cyberstan nicht erobert. Kurz nach dem Start der Kampagne mussten die Entwickler nämlich einige Punkte zurückdrehen, weil Hacker durch einen Exploit tausende Missionen der Kampagne in wenigen Minuten abgeschlossen hatten.

Nach dem Fix der Entwickler zählten dann nicht mehr einzelne Missionen, sondern nur noch abgeschlossene Operationen in die Wertung der Kampagne. Das bedeutet, dass Helldiver gleich mehrere Missionen erfolgreich abschließen müssen, um Fortschritt für die Kampagne auf Cyberstan zu erzielen.

Dieser Umstand macht die Kampagne um einiges schwieriger und hat den Fortschritt sichtlich verlangsamt. Aktuellen Angaben der Website helldiverscompanion.com zufolge schaffen es die Helldiver nicht, Cyberstan zu erobern.

Mehr zum Thema
Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, birgt ein patriotisches Geheimnis in sich
von Cedric Holmeier
Soldat von Über-Erde zeigt mit kurzem Clip, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als damals Malevelon Creek
von Niko Hernes
Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp
von Cedric Holmeier

Was es bedeutet, sollten die Helldiver Cyberstan nicht wie geplant erobern können, ist unklar. Sicher ist aber wohl, dass die Entwickler auf das Ereignis in irgendeiner Form reagieren werden, die den Helldivern und allen voran Übererde wohl nicht gefallen wird. Noch sind die Helldiver in Feierlaune: Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, birgt ein patriotisches Geheimnis in sich

Quelle(n): reddit, reddit, helldiverscompanion.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Helldivers 2 Eye of Liberty Cape Titelbild

Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, birgt ein patriotisches Geheimnis in sich

Helldivers 2 Cyberstan Cyborg Tritt

Soldat von Über-Erde zeigt mit kurzem Clip, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als damals Malevelon Creek

Tapferer Soldat von Über-Erde erhält zum Geburtstag ein Geschenk aus Helldivers 2, 11.000 andere Fans feiern mit ihm - Titelbild zeigt Spielcharakter

Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp

Fans glauben an eine böse Überraschung bei Helldivers 2, könnte alles gefährden

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx