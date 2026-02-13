Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp

Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp

Die neue Kampagne in Helldivers 2 bringt den Krieg auf die Heimatwelt der Roboter, Cyberstan. Doch, dass die Feinde von Übererde ihre Welt nicht kampflos aufgeben, zeigt sich deutlich.

Wie läuft der Kampf um Cyberstan? Der galaktische Krieg führt die Helldiver derzeit auf Cyberstan, wo sie sich gegen die erst kürzlich hinzugefügten Cyborgs zur Wehr setzen müssen.

Das klappt jedoch nicht so gut, denn die Helldivers bekommen derzeit von den Feinden starke Gegenwehr. So gab es erst vor Kurzem viele Beiträge auf Reddit, bei denen die Community über den hohen Schwierigkeitsgrad gemeckert hat. Die Veteranen erklären nun aber, woran die hohen Zahlen an erledigten Spielern wirklich kommen.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update „Machinery of Oppression“ sehen:

Helldivers 2 zeigt im Trailer zu Machinery of Oppression wie die neuen Cyborgs den Kampf verändern
Immer die gleichen Fehler

Warum sind die Zahlen so hoch? In einem Reddit-Beitrag zeigt ein Nutzer eine Nachricht von Übererde, die sinngemäß lautet: „Sterbt nicht so häufig“. Was als einfacher Profi-Tipp mit einem Augenzwinkern gemeint ist, löst in der Folge jedoch eine Diskussion darüber aus, warum die Spieler überhaupt so häufig in Helldivers 2 sterben.

Dabei erklären die Veteranen, dass das Grundproblem wohl immer noch das gleiche Problem wie zu Beginn des Spiels sei. So würden ihrer Meinung nach immer noch viel zu viele Spieler versuchen, es mit jedem Feind aufzunehmen, und dabei zwangsläufig irgendwann erledigt werden.

So sei es häufig genau ein Spieler pro Runde, der dauernd erledigt wird und danach direkt wieder im Kampf mit den nächsten hunderten von Gegnern sei, während der Rest der Spieler die Mission richtig spiele.

Was heißt „richtig“? Schon das Intro verrät: die Helldiver sind nicht die Infanterie von Übererde, sondern die Spezialeinheit. So ist das Ziel des Squats in Helldivers einfach nur die Mission, statt die Feinde zu erledigen, denn diese spawnen ohnehin immer nach.

Entsprechend spielen viele Veteranen Helldivers 2 so, dass sie einfach nur von Missionspunkt zu Missionspunkt laufen und dann abhauen, sobald alles erledigt ist.

Starke Feinde, wie die neuen Vox-Maschinen, versuchen die Profis zu umgehen und setzen, nur wenn diese genau am Missionspunkt ist, auf ihre Unterstützungswaffen.

Sie vermeiden also eher, in Kämpfe zu geraten, und versuchen, die Missionen einfach zu erledigen, ohne dabei aufgehalten zu werden. So schaffen sie es, viele der Tode zu vermeiden und die Missionen abschließen zu können, auch wenn die Feinde stärker sind, als sie selbst.

Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, Helldivers 2 zu spielen. Wenn ihr eure Erfolgschancen auf Cyberstan jedoch erhöhen wollt, kann das richtige Loadouts euch helfen. Ein passendes für den Kampf gegen die Cyborgs findet ihr hier: Helldivers 2: Cyberstan Loadout – Die besten Waffen und Stratagems gegen die Roboterbedrohung

Greenbeast
#1254492

Casual vs Veteran. Nichts neues. Während der Gelegeheitsspieler einfach Spaß haben will und gerne rumballern möchte, wird er von den Effektivspieler alleine gelassen und stirbt.
Da hilft es nur die Schwierigkeitsstufe runterzudrehen.

0
