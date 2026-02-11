Helldivers 2: Cyberstan Loadout – Die besten Waffen und Stratagems gegen die Roboterbedrohung

Seit der neuen Bedrohung der Cyborgs hat sich der Kampf in Helldivers 2 verschärft. Viele Soldaten wagen sich auf den Heimatplaneten der Roboter, aber nur wenige kommen lebendig zurück. Damit euch das nicht passiert, zeigen wir euch ein starkes Loadout für Cyberstan.

Was muss ein Loadout auf Cyberstan können? Cyborgs und Roboter sowie ihre Kriegsmaschinen sind massiv gepanzert, wer ihnen Schaden zufügen möchte, sollte mindestens Waffen mit mittlerer Panzerdurchdringung mitnehmen.

Ebenso wichtig sind die richtigen Stratagems, die ebenfalls massiven Schaden anrichten. Kriegsgeräte wie die Vox Engine oder Fertigungsanlagen müssen so schnell es geht zerstört werden und das geht nur mit Optionen, die zwangsläufig für Kollateralschäden sorgen.

In unserem Build werdet ihr eine starke Zusammenstellung finden, mit der ihr euch gut in Cyberstan zurechtfinden könnt. Zusätzlich listen wir euch Alternativen für eure Ausrüstungen auf, sollte euch unsere Auswahl nicht gefallen. Damit könnt ihr etwas Variation in euer Loadout bringen und je nach Situation und Aufträgen auch eure Items wechseln.

Cyberstan Loadout: So durchbrecht ihr die Panzerung mühelos

In unserer Liste findet ihr für jede Ausrüstungskategorie nur die besten Items, die es in Helldivers gibt. Die Hauptwahl fetten wir euch, während die kursiven Items als Alternativen herhalten können. Je nachdem, welche Waffen und Rüstungen euch lieber stehen, könnt ihr euer Loadout wild durchmischen.

Arten der Items Ausrüstung Waffen – LAS-16 Trident (Laser-Schrotflinte)



– AR-2 Coyote (Sturmgewehr mit Brandgeschossen und mittlere Panzerdurchdringung)



– CB-9-Explosionsarmbrust (Explosive Pfeile)



– SG-8P-Plasma-Punisher (Granatenwerfer mit Plasmageschossen – erzeugt starke Druckwellen)



– R-36-Berster (Feuert explosive Schrapnelle auf weite Distanzen) Sekundärwaffen – GP-20-Ultimatum (Granatenwerfer in Taschenformat)



– P-19-Redeemer (Zuverlässige Maschinenpistole)



– P-4-Senator (Wuchtiger Revolver)



– SG-22-Bushwhacker (Kleine Schrotflinte)



– P-11 Stim Pistol (Stim-Pistole die heilen kann) Granaten – G-123-Thermite (Eine Granate die sich an Gegner heftet und dann explodiert)



– G-16-Einschlag (Granate die beim Einschlag sofort explodiert)



– G-50-Sucher (Granate die zu ihren Gegnern fliegt)



– G-23-Betäubung (Betäubungsgranate um Gegner für kurze Zeit kampfunfähig zu machen)



– G/SH-39 Shield (Kompakter Schild der beim Aufprall eine schützende Blase erzeugt) Unterstützungswaffen – EAT-411 Leveller (Ein schwerer Raketenwerfer mit brachialer, explosiver Wucht)



– CQC-20 Breaching Hammer (Explosiver Hammer)



– Belt-Fed Grenade Launcher (Granatwerfer mit Munitionstasche)



– AC-8-Automatische Kanone (Kanone die explosive Granaten abfeuert)



– MG-43-Maschinengewehr (Maschinengewehr mit mittlerer Panzerdurchdringung) Stratagems – Adler – 500-KG-Bombe



– 380-MM-HE-Orbitalsperrfeuer



– Orbital-Schienenkanonen-Schlag



– Orbital-Laser



– TD-220-Bastion MK XVI (Panzer) Rüstungen – Rüstungen mit dem Perk „Verstärker“ (wegen Reduktion von Explosivschaden)



– Rüstungen mit dem Perk „Reduzierte Signatur“ (für Stealth)



– Rüstungen mit dem Perk „Rock Solid“ (für Nahkämpfer und mehr Standfestigkeit)



– Rüstungen mit dem Perk „Ballistic Padding“ (für für Überlebenschancen)



– Rüstungen mit dem Perk „Med-Kit“ (für mehr Heilung) Booster – Hellpod-Platzoptimierung (Ihr spawnt mit vollen Taschen an Munition und Granaten)



– Ausdauerverbesserung (Erhöhte Sprintdauer und -regeneration)



– Experimentelle Infusion (Verbessert eure Stims für eine stärkere Version)



– Bewaffnete Vorratskapsel (Vorratskapseln erscheinen mit einem Maschinengewehr)



– Muskelverbesserung (Ihr könnt verlangsamendes Terrain leichter überqueren)

Was sollte ich mitnehmen? Im Groben können wir sagen, alles, was explosiv und panzerdurchdringend ist. Wir empfehlen euch die LAS-16 Trident, da sie eine unschlagbare Munitionsökonomie hat und massiven Schaden austeilt.

Granaten sowie Sekundärwaffen sind euch überlassen. Hier könnt ihr gern mit Betäubungsgranaten oder explosiven Optionen herumexperimentieren.

Was Stratagems angeht, so solltet ihr auf die 500-KG-Bombe vertrauen – wenn die landet, bleibt nichts mehr übrig. Rüstungen mit Verstärker oder Med-Kit bieten euch mehr Überlebenschancen.

Zu den Boostern gibt es nur eine richtige Antwort: Hellpod-Platzoptimierung für mehr Munition. Alle anderen Optionen können je nach Lust ausgewählt werden.

Das waren alle wichtigen Informationen, die wir euch zu einem Cyberstan Loadout bieten können. Mit welchen Waffen stellt ihr euch der künstlichen Bedrohung? Habt ihr schon einige Schlachten überlebt? Wenn ihr ein allgemeines, starkes Solo-Loadout haben wollt, haben wir für euch den passenden Build: Helldivers 2: Bestes Loadout – Das stärkste Setup, um auch als Solo-Spieler zu überleben