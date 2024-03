Helldivers 2: Tier List zu den besten Ausrüstungen – Alle Stratagems in der Übersicht

Das solltet ihr noch beachten: Diese Liste dient nur zur Orientierung. Je nachdem welche Mission ihr angeht und was eure Team-Kollegen mitnehmen ändert sich auch eure Priorität in der Ausrüstungswahl. Sollten euch jedoch Ausrüstungen wie der Orbital-Gasangriff oder der -Rauchbeschuss Spaß machen, könnt ihr sie gerne mitnehmen – solange ihr keine anderen Helldiver damit vernichtet.

Das EMS-Mörsergeschütz wird von vielen unterschätzt, lohnt sich aber vor allem bei Missionen der Verteidigung, da das Mörsergeschütz eure Feinde in einem großen Radius bewegungsunfähig macht und ihr sie so leichter ausschalten könnt.

In Bezug auf offensive Ausrüstungen lohnt sich vor allem der Orbital-Schienenkanonen-Schlag für Hulks , Panzer , Stürmer oder Titanen – also für große und richtig gepanzerte Feinde. Die Streubombe des Adlers sowie der Laser dienen dazu, die kleineren Einheiten in Schach zu halten und sie zu dezimieren.

Zur kurzen und schnellen Übersicht haben wir euch in unserer Auflistung alle Namen der Ausrüstungen aufgelistet und diese in S- bis C-Tier eingeordnet.

In Helldivers 2 können Spieler viele Taktikausrüstungen durch Anforderungscheine freischalten, um ihre Ausrüstung zu verbessern. Wir zeigen euch die besten Ausrüstungen in der Tier List und offenbaren euch, welche ihr im Einsatz mitnehmen und auf welche ihr verzichten solltet.

