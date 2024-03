Helldivers 2: Hulk zerstören – So besiegt ihr den schwer gepanzerten Roboter

In Helldivers 2 gibt es eine Einheit der Roboter, die viele Helldiver nachts ins Bett nässen lässt und das sind die Hulks. Wie ihr diese schweren Metallbrocken vernichten könnt und was ihre Schwachstellen sind, erfahrt ihr hier.

Die Hulks sind große gepanzerte Roboter, die mit schweren Waffen ausgestattet sind. Sie streifen entweder als Patrouillen durch die Landschaft oder stehen Schmiere und bewachen einen Außenposten. So oder so, gefährlich sind sie in Helldivers 2 allemal.

Wir nennen euch deshalb zwei Schwachstellen, die einen Hulk mit Sicherheit zum Explodieren bringen.

Hulks in Helldivers 2 zerstören – So findet ihr sie

So findet ihr einen Hulk: Die Hulks in Helldivers 2 lassen sich nur in den roten Sektoren der Roboter finden. Nutzt dazu die Weltkarte und wählt eine Operation auf einem von Roboter verseuchten Planeten aus.

Seid ihr gelandet, sucht ihr am besten eine Patrouille oder einen Außenposten auf. Hulks gelten als „schwer gepanzerte Feinde“, ihr müsst also mindestens die Schwierigkeitsstufe „Mittel“ aktiviert haben, um sie auf Missionen antreffen zu können.

So sehen die Hulks in Helldivers 2 aus:

Hulks sind schwer gepanzerte Feinde

So zerstört ihr den Hulk: Habt ihr einen Hulk entdeckt, gilt es abzuwägen, welche Schwachstelle ihr anvisieren wollt. Es existieren zwei Punkte:

Die rot-glühende Lüftung auf dem Rücken

Das rot leuchtende Gesicht in der Mitte des Torsos

Seid ihr in einem Team, kann jemand das Feuer des Hulks auf sich nehmen, um seinen Rücken verwundbar zu machen. Seid jedoch vorsichtig, da der Hulk sich schnell bewegen und drehen kann. Sollte er mit Raketen ausgestattet sein, sucht euch lieber Deckung.

Solltet ihr Solo unterwegs sein, visiert lieber sein Gesicht an. Mit einem gezielten Schuss auf den rot leuchtenden Schlitz fällt die Konstruktion in sich zusammen und wird zerstört.

Zu den Waffen, die ihr für den Kampf gegen Hulks mitnehmen solltet, zählen das Anti-Materie-Gewehr, Einmal-Panzerabwehr, das Rückstoßfreie Gewehr, die Railgun, die Automatische Kanone sowie der Speer. In unseren Tests haben sich vor allem das Anti-Materie-Gewehr, sowie das Rückstoßfreie Gewehr beweisen können.

Auch Orbitalkanonen wie der Laser oder die Schienenkanone können den Hulk in die Knie zwingen. Sollten diese auf Abklingzeit sein, wären Taktikausrüstungen die effizientere Wahl der Vernichtung.

Das waren die wichtigsten Infos zu den Hulks. Welche Roboter findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

