Helldivers 2: Booster Tier List – Welche sind die besten Verbesserungen?

Mit einer Gruppe, die all diese Verbesserungen ausgerüstet hat, seid jederzeit voll ausgestattet, überwindet unwegsames Terrain mit Leichtigkeit, könnt länger sprinten und haltet Verletzungen stand. Das ist vor allem in den höheren Schwierigkeitsgraden wichtig.

Zur kurzen und schnellen Übersicht haben wir euch in unserer Auflistung alle Namen der Booster aufgelistet und diese in S- bis C-Tier eingeordnet.

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Was sind Booster? In Helldivers 2 könnt ihr vor einer Mission Booster auswählen. Diese geben euch Vorteile auf eurer Operation. Von erhöhter Vitalität bis zu kürzeren Wartezeiten bei Evakuierungen ist vieles dabei, das euer Leben erleichtern kann. Es ist also wichtig, die richtigen Booster in den jeweiligen Missionen mitzunehmen.

In Helldivers 2 gibt es viele Booster, die ihr euch verdienen könnt, doch welche sind die besten? In unserer Tier List geben wir euch die Antwort und zeigen euch zudem, wie ihr die Booster bekommen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to