3 der besten Rüstungen aus Helldivers 2 – Darauf müsst ihr achten

In Helldivers 2 gibt es viele Rüstungen, die in verschiedene Arten eingeteilt sind. Je nachdem für welche ihr euch entscheidet, bekommt ihr im Kampf Boni spendiert, die euer Überleben sichern können. Wir zeigen euch nun 3 der besten Rüstungen und erklären euch, worauf ihr bei Rüstungen achten solltet.

Was macht eine gute Rüstung aus? Das hängt von euren Vorstellungen ab. Je nachdem für welche Mission ihr aufbrechen wollt, solltet ihr euch für eine leichte, mittlere oder schwere Rüstung entscheiden und dabei passive Panzerungsboni beachten.

Die „beste Rüstung“ existiert somit nicht wirklich, doch es gibt starke Optionen, die ihr in Erwägung ziehen solltet. Wir haben uns deshalb alle Rüstungen angeschaut, diese miteinander verglichen und für jede Klasse eine Option aufgelistet, die unserer Meinung nach zu den besten Rüstungen gehören.

CM-21-Graben-Sanitäter (Leichte Panzerung)

Werte:

Panzerungswertung: 69

Geschwindigkeit: 531

Ausdauerregeneration: 116

Passive Panzerungsboni: Medikit

Warum ist die Rüstung so gut? Der Grabensanitäter ist eine starke Option, wenn ihr eine schnelle, stabile und vor allem nützliche Rüstung mit euch führen wollt. Durch den Bonus „Medikit“ bekommt ihr 2 zusätzliche Spritzen und profitiert von einer 2,0 Sekunden Verlängerung eurer Heilung.

Es gibt auch mittlere Rüstungen mit dem passiven Bonus, doch die Grabensanitäter besitzt mehr Geschwindigkeit und Ausdauerregenration, die euch hilft, einer Horde voller Terminiden oder Robotern zu entkommen, oder euch zu verarzten.

Woher bekomme ich die Rüstung? Ihr bekommt die Rüstung mitsamt Helm im Über-Store für 375 Über-Credits.

B-24-Vollstrecker (Mittlere Panzerung)

Werte:

Panzerungswertung: 125

Geschwindigkeit: 475

Ausdauerregeneration: 75

Passive Panzerungsboni: Verstärker

Warum ist die Rüstung so gut? Bei der Vollstrecker handelt es sich um eine mittlere Rüstung mit starken Werten. Während viele seiner Sorte mit 100 Panzerwertung dastehen, erscheint die Vollstrecker mit 125 Punkten, was euch mehr Schutz bietet. Leider leiden dadurch die Geschwindigkeit und Ausdauerregenration um jeweils 25 Punkte, was für eine mittlere Rüstung kein Problem darstellt.

Der Verstärker-Bonus gibt euch zudem noch einen 50 % höheren Widerstand gegen Explosionen und 30 % verringertem Rückstoß, wenn ihr in der Hocke seid oder liegt. Ein praktischer Bonus, vor allem, wenn es explosiv auf dem Schlachtfeld zu sich geht.

Woher bekomme ich die Rüstung? Ihr bekommt die Rüstung mitsamt Helm im Über-Store für 225 Über-Credits.

FS-51-Fürchtenichts (Schwere Panzerung)

Werte:

Panzerungswertung: 144

Geschwindigkeit: 456

Ausdauerregeneration: 56

Passive Panzerungsboni: Servo-Unterstützung

Warum ist die Rüstung so gut? Die Fürchtenichts macht aus euch einen echten Juggernaut. Euer gepanzerter Helldiver bekommt mit der schweren Rüstung einen starken Panzerwert mit 144 Punkten. Geschwindigkeit und Ausdauer müssen dafür einen großen Malus einstecken und stehen mit 456 und 56 Punkten da, was jedoch nicht schlimm ist, wenn man die Klasse der Rüstung miteinbezieht.

Der Bonus „Servo-Unterstützung“ untermalt zudem eure Stärke in der Rüstung, denn sie erhöht eure Wurfreichweite um 30 % und bietet obendrein eine höhere Gliedmaßengesundheit von 50 %. So geratet ihr nicht mehr ins Taumeln.

Woher bekomme ich die Rüstung? Ihr bekommt die Rüstung mitsamt Helm im Über-Store für 375 Über-Credits.

Beachtet, dass ihr je nach Rüstung auch den optischen Aspekt miteinbeziehen könnt. Je nachdem welche Rüstung ihr cooler findet, könnt ihr eure Rüstung auch abändern und wechseln. Auch mit einer „schlechten“ Rüstung könnt ihr schwierige Missionen bewältigen, ihr müsst nur gut spielen können.

Was ist mit Helmen? Helme besitzen derzeit in Helldivers 2 keine Boni oder bessere Werte. Jeder Helm besitzt 100 in jedem Attribut und keine passiven Boni. Ihr könnt also jeden Helm ausrüsten, den ihr wollt.

Was haltet ihr von unseren vorgeschlagenen Rüstungen? Habt ihr andere Favoriten, die ihr Spielern ans Herz legen möchtet? Lasst dazu gerne einen Kommentar da!

