Helldivers 2 Säurespeier töten – Wie sehen die riesigen Käfer aus und wie macht ihr sie platt?

In Helldivers 2 gibt es Gegner namens „Säurespeier".

Woran erkennt ihr Säurespeier?

Säurespeier sind große Terminide mit einem dunkelgrünen Körper. Dieser Körper ist mit einer ätzenden Säure gefüllt, weshalb sie sehr dick sind und aufgebläht aussehen.

Im aufgeblähten Teil des Körpers befindet sich die ätzende Säure, es ist sozusagen der Säurespeicher des Käfers.

An den Seiten des Säurespeichers, wo dieser aufgrund der Säuremenge im Inneren sehr ausgedehnt ist, schimmert ein greller gelb-grüner Farbton hindurch.

Die Säurespeier tauchten zum ersten Mal in der Welt von Helldivers 2 auf, nachdem giftige Chemikalien auf den E-710-Farmen ausgetreten sind.

Hier seht ihr ein Bild des Säurespeiers:

So sehen die Säurespeier in Helldivers 2 aus.

Was kann der Säurespeier? Wie der Name vermuten lässt, kann der Säurespeier gefährliche Säure speien. Selbst auf mehrere Meter spuckt er euch präzise mit der ätzenden Substanz an und verursacht damit merklichen Schaden.

Da der Körper des Säurespeiers jedoch groß, ausgedehnt und mit Säure vollgepumpt ist, bewegt er sich nur sehr langsam und träge.

Säurespeier töten – So seid ihr effektive Schädlingsbekämpfer

Wie kämpft ihr am besten gegen den Säurespeier? Da der Säureangriff des riesigen Käfers großen Schaden anrichten kann, solltet ihr in Bewegung bleiben, wenn er seine Attacke vorbereitet. Der Angriff erfolgt dann in einer sehr geraden Linie, weshalb ihr zuverlässig ausweichen könnt, wenn ihr in Kreisen um den Säurespeier herum lauft. Im Zweifelsfall müsst ihr mit einem Hechtsprung ausweichen.

Auf den ersten Schwierigkeitsgraden besitzen die Säurespeier keine gepanzerte Außenhaut, weshalb ihr sie mit einem Kugelhagel ins Gesicht oder mit einem Schuss aus dem Raketenwerfer zuverlässig besiegen könnt. Der Raketenwerfer ist aber auch gut geeignet, um die Panzerung eines Käfers zu brechen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist die Front des Säurespeiers geschützt, dann müsst ihr die Schwachstelle am Hinterteil des Terminiden beschießen.

Vorsicht: Der Säurespeier kann explodieren, wenn ihr ihn mit Beschuss auf das Hinterteil, dem Säurespeicher, tötet und euch oder euren Teammitgliedern mit der dadurch verteilten Säure schaden.

Auf einen Flammenwerfer solltet ihr im Kampf gegen den Säurespeier verzichten. Hinter den Flammen ist es teilweise schwierig zu erkennen, ob der Säurespeier seinen Angriff vorbereitet. Zudem seid ihr mit dem Flammenwerfer nicht sehr mobil und der Schaden hält sich gegen den Säurspeier auch in Grenzen. Es ist gut möglich, dass ihr einen Spuckangriff einsteckt, während ihr fröhlich die Umgebung in Brand steckt.

Den Säurespeier zu eliminieren, kann in Helldivers 2 einer der sich täglich ändernden Befehle sein. Ihr müsst euch dann Missionen/ Operationen suchen, in denen ihr auf Säurespeier treffen könnt und einige von ihnen ausschalten.

