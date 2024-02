Helldivers 2 bekommt kein PvP, weil das dem Chef zu toxisch ist: „Wenn ihr PvP wollt, empfehle ich Tarkov“

Wenn ihr bereits ein Fan von Escape from Tarkov seid, haben wir hier eine Liste mit 5 Spielen für euch, die so ähnlich sind: 5 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt

Mit Escape from Tarkov empfiehlt Pilestedt einen Extraction-Shooter, der spielerisch in eine ganz andere Richtung geht, als Helldivers 2.

Der Nutzer vermutete anschließend, dass die Entwickler Angst haben, PvP hinzuzufügen. Doch Pilestedt machte nochmal deutlich: „Wir haben keine Angst. Wir wollen nur nicht die Toxizität, die damit verbunden ist. Wir machen Spiele für Leute, die einfach eine herausfordernde Zeit mit Freunden haben wollen, aber in einer PvE-Umgebung. Wenn ihr PvP wollt, empfehle ich Tarkov [Anm. d. Red.: Escape from Tarkov].“

Was ist Helldivers 2? Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter für PS5 und PC, der am 08. Februar 2024 veröffentlicht wurde und über 150.000 zeitgleich aktive Spieler auf Steam sammeln konnte.

