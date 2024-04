Helldivers 2: Die Über-Erde begeht Verbrechen gegen die Käfrigkeit, tötet 2 Milliarden Insekten in 11 Stunden

Joel ist der Game-Master des Koop-Shooters, der das Geschehen in der Galaxie lenkt: Ein Typ namens Joel hält die Geschicke der Galaxie in seinen Händen

Was sagt die Community zu ihrem Erfolg? Die fleißigen Helldiver feiern ihren Triumph und erklären, der anhaltende Kampf gegen die Roboter-Streitmacht habe sie abgehärtet. Natürlich darf in den Kommentaren auf Reddit auch der typische Helldivers-Humor nicht fehlen.

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Wie in Screenshots auf Reddit zu sehen ist, haben die Kämpfer der Über-Erde schon in den ersten acht Stunden über 916.000.000 Käfer platt gemacht und gut 45 % des Ziels erfüllt.

Was zunächst wie ein langer und harter Kampf klang, sollte jedoch überraschend schnell in einem Sieg für Über-Erde enden.

Was hat es mit den 2 Milliarden Insekten auf sich? In Helldivers 2 gibt es regelmäßig neue Generalbefehle für die Spieler, die den Krieg gegen die verschiedenen feindlichen Fraktionen vorantreiben – wie das vollständige Auslöschen der Roboter-Vorhut .

