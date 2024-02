Helldivers 2: Ein Typ namens Joel hält die Geschicke der Galaxie in seinen Händen

Wie reagieren die Spieler? So ganz neu ist die Enthüllung nicht, denn bereits vor einiger Zeit hatten die Entwickler erklärt, dass es einen „menschlichen Touch“ in Helldivers 2 geben würde. Darüber wurde bereits Anfang Februar auf Reddit diskutiert.

Joel, in seiner „unendlichen Weisheit“, habe entschieden, was passiert, wenn eine Fraktion einen Planeten einnimmt: Sie würden erstmal alles verminen. Diese Entscheidung hatte zur Folge, dass allen Spielern für 24 Stunden das „Incendiary Mine”-Stratagem kostenlos bei allen Missionen zur Verfügung stand.

Es gab plötzliche Momente, in denen ein Planet vielleicht zu einfach war oder einer zu schwierig und [Joel] musste mitten in der Nacht aufstehen und den Automatons ein bisschen Verstärkung schicken, damit die Spieler [den Planeten] nicht zu schnell einnehmen.

Und was macht Joel so?

Steam: In Helldivers 2 könnt ihr womöglich schon bald in Mechs kämpfen, ein Video macht Hoffnung

Wer zur Hölle ist Joel? Joel ist ein Entwickler bei Arrowhead Games, der den offiziellen Titel „Game Master“ trägt. Das verriet CEO Johan Pilestedt gegenüber PC Gamer. Joel soll ähnlich fungieren, wie ein Dungeon Master in Dungeons & Dragons. Das Pen & Paper sei eine große Inspiration für das Studio gewesen, so Pilestedt.

Fällt die Befreiungsanzeige eines Planeten jedoch auf 0, fällt das Gebiet in die Hände der Gegner, wie zuletzt bei der schicksalsträchtigen Schlacht um Malevelon Creek. Was es mit dem „Space Vietnam“ auf sich hat, erfahrt ihr bei den Kollegen von GameStar .

In Helldivers 2 dreht sich alles darum, Demokratie in einer feindseligen Galaxie zu verbreiten. Die Handlungen der Spieler haben dabei Einfluss auf das Narrativ des Koop-Shooters: Schließt die Spielerschaft Operationen erfolgreich ab, steigt der Prozentwert in der „Befreiungsanzeige“ eines Planeten an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to