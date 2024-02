Neues MMORPG auf Steam setzt auf reale Game-Master, die jederzeit euer Spiel verändern können – Lädt jetzt zur Beta ein

Eternal Tombs ist ein neues MMORPG auf Steam, welches mit realen Game-Mastern jederzeit die Welt und das Geschehen im Griff haben will. Jetzt laden die Entwickler zur kostenlosen Closed Beta ein.

Um was für ein Spiel geht es hier? Eternal Tombs ist ein neues MMORPG, welches auf Steam angekündigt wurde und seinen Release für 2025 plant. Mit einem interessanten Konzept rund um Live-Game-Master möchten die Entwickler ein ganz besonderes Spielerlebnis bieten.

Die Entwickler wollen hier ein Oldshool-Sandbox-MMORPG schaffen, welches seinen Fokus auf PvE legt. Während ihr mit anderen Spielern die offene Welt von Mithir erkundet, verfolgt ihr eine individuelle Story und begegnet zufälligen Ereignissen.

Die realen Game-Master sollen dabei jederzeit das Verhalten der Spieler im Blick behalten und das Spiel stetig neu umgestalten.

Was erwartet euch in der closed Beta? Ein Trailer hat jetzt die closed Beta angekündigt, welche am 02. April 2024 starten soll. Der Trailer zeigt euch dazu noch ein paar kleinere Gameplay-Ausschnitte und lässt euch einen Blick auf erste kleinere und Boss-Gegner werfen:

Eternal Tombs startet im April in die closed Beta Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Zum Beta-Test gibt der Trailer die Information bekannt, dass die Tests in „The Woodland Commons“ starten. Dabei scheint es sich um ein Gebiet des Spiels zu halten, wie ein paar kleine Eindrücke folgend zeigen.

So zeigt der Trailer zum Beispiel ein erstes Dorf, ein Sumpfgebiet oder ein Schneegebiet mit einer Kreatur, die ein Drache sein könnte. Einen kurzen Blick könnt ihr auch auf einen Marktstand mit einem NPC und vielen bunten Figuren werfen, welcher sogar auf ein kleines Minispiel hindeuten könnte.

Es lässt sich also vermuten, dass der Beta-Test eine recht angenehme Abwechslung an Gebieten und Gameplay-Mechaniken bietet.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Mit diesem Beta-Test startet Eternal Tombs in die erste Phase des Test-Prozesses. Wenn ihr Interesse an diesem MMORPG und der Welt von Mithir habt, könnt ihr euch über die offizielle Website für den Beta-Test anmelden.

Die Teilnahme an der Beta ist dabei für euch völlig kostenlos und bis jetzt gibt es kein angegebenes Limit für die Anzahl der möglichen Teilnehmer. Allerdings wird auf der offiziellen Seite versprochen, dass ihr euch für alle Tests lediglich einmal anmelden müsst.

Passend dazu versprechen die Entwickler ebenfalls, dass später im Spiel alles, einschließlich Ausrüstung, Cosmetics und nützlicher Gegenstände, durch das Gameplay freigeschaltet werden kann.

Was sagt die Community? Tatsächlich scheinen bereits einige Spieler Eternal Tombs im Auge zu haben und sich jetzt auf die ersten Beta-Tests zu freuen, wie die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube) vermuten lassen:

Lowgarr schreibt: „Ich beobachte das seit Langem, es wird schön, es zu testen.“

alessimc schreibt: „Schreibt mich ein. An diesem Punkt verfolge ich es seit Jahren.“

BawsssHoG schreibt: „Ich will so dringend spielen! Ich habe schon 5 bis 6 Freunde, die auch versuchen wollen, mit mir zu spielen. Ich kann dieses Spiel nicht erwarten.“

Andere Spieler zeigen zwar nicht eine so große Vorfreude, wie die User dieser drei Kommentare, sind aber nicht abgeneigt, Eternal Tombs eine Chance zu geben. Den User tordb überzeugt vor allem ein Punkt, den er in seinem Kommentar deutlich macht, als er schreibt: „Keine Kosten, um der Beta beizutreten? Uhh, sofort angemeldet.”

Was haltet ihr von Eternal Tombs? Werdet ihr euch für die Beta anmelden? Diskutiert gerne mit.

Nightingale: Spieler wollen genau eine Sache – und die Entwickler liefern