Eternal Tombs wurde ursprünglich unter dem Namen War of Dragnorox angekündigt. Das Spiel verspricht eine Oldschool-Erfahrung in hübscherer Optik und setzt auf die Unreal Engine 5. Nachdem das Kampfsystem komplett überarbeitet wurde, heißt das Spiel nun auch auf Steam Eternal Tombs statt War of Dragnorox. Im Gameplay zieht ihr als eine von 6 verschiedenen Klassen in eine Welt, die sich täglich verändern soll. Darum kümmern sich sogenannte Dungeon Master, die von den Entwicklern selbst gesteuert werden. Sie können Events starten, Bosse spawnen oder sogar aktiv die Spielwelt verändern. Das soll dafür sorgen, dass sich die Welt von Eternal Tombs immer anders anfühlen soll. Ein Release-Datum hat das Spiel derzeit nicht.