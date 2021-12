Neues Old School MMORPG startet direkt mit 19 Raids – Verzichtet auf Crowdfunding und Ingame-Shop

War of Dragnorox ist ein neues Indie-MMORPG für den PC, das einige interessante Ideen verfolgt. Es verspricht dynamische Events und sogar angepasste Karten, abhängig von einem “Real Life Dungeon Master”. Zudem verzichtet es komplett auf Crowdfunding, Gründer-Pakete oder einen Echtgeld-Shop. Wer das neue MMORPG spielen möchte, benötigt hingegen ein monatliches Abo.

Was ist das für ein Spiel? War of Dragnorox ist ein Old School Sandbox-MMORPG, in dem ihr die Wahl aus 7 verschiedenen Klassen habt. Mit diesen könnt ihr dann eine offene Spielwelt mit etwa 30 Zonen erkunden, in denen euch unterschiedliche Biome, Dungeons und Geheimnisse erwarten sollen.

Die Entwickler betonen, dass ihre Spielwelt sehr dynamisch werden soll:

Jeden Tag soll es andere Events, Quests und Ressourcen geben.

Ein “Real Life Dungeon Master” soll die Kontrolle über die Spielwelt haben. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter des Entwickler-Studios.

Der kann dann spezielle Mobs oder Schätze erscheinen lassen, aber auch versteckte Passagen in Gebieten nach Belieben öffnen und schließen.

Auch Holiday-Events und spontane Angriffe auf Städte sind schon in Planung.

War of Dragnorox soll zudem ein Hardcore-Game werden. Die Spieler werden eine Welt erkunden, die jedoch keine klaren Vorgaben, keine Level-Skalierungen und auch keine Ingame-Map enthält. Das Reisen durch diese Welt soll schwierig, aber sehr belohnend sein. Auch das UI soll minimalistisch sein und komplett ohne Schadenszahlen auskommen.

Direkt zum Release soll es etwa 19 Raids geben, in denen sich die Spieler austoben können. Ein bereits vorhandenes Endgame habe laut den Entwicklern hohe Priorität.

Einen ersten Einblick in das Spiel bietet euch dieser 11 Minuten lange Trailer, in dem auch Pre-Alpha-Gameplay gezeigt wird:

Wenig Magie und die Rückkehr zu alten Ausrüstungssystemem

Was gibt es für Klassen? Im Video werden die beiden Klassen Shadow Renderer und Bonesmith gezeigt. Die Klassen in War of Dragnorox setzen primär auf physischen Schaden. Magie wird es in der Welt zwar geben, doch nur in geringen Maßen und nur mit Hilfe von Items.

Der Shadow Renderer etwa kann Schatten nutzen, um daraus Elementare zu rufen. Es wird auch Tränke und DoTs in Form von Gift und Blutungen geben.

Aber auf klassische Zauber, riesige Feuerbälle und magische Explosionen wird verzichtet.

Was bietet das Spiel beim Thema Ausrüstung? War of Dragnorox setzt auf die “alten” Ausrüstungssysteme wie in EverQuest. Es wird also keinen allgemeinen Gearscore geben, sondern die Attribute und Boni auf der Ausrüstung spielen eine große Rolle. Dadurch sollen alle Drops einen Wert haben.

Den Entwicklern ist zudem wichtig, dass über die Ausrüstung auch Stärke kommt. Wer das perfekte Gear besitzt, soll drei-, vier- oder sogar fünfmal so stark sein, wie ein anderer Spieler auf dem gleichen Level.

Beim Handel seid ihr zwingend auf andere Spieler angewiesen, denn ein Auktionshaus gibt es nicht. Ihr müsst also direkt zu einem anderen Spieler laufen und mit diesem interagieren, wenn ihr Items kaufen möchtet.

So sieht War of Dragnorox in der Pre-Alpha aus.

Spiel wird privat finanziert und soll 2023 erscheinen

Wie finanziert sich das Spiel? War of Dragnorox setzt auf ein Abo-Modell, das 9,99 Dollar pro Monat kosten wird. Diese 9,99 Dollar werden jedoch das einzige sein, was ihr in das Spiel investieren müsst und könnt.

Der Download selbst ist kostenlos und ihr müsst keinen Zugang zum Spiel erwerben. Es wird zudem keinen Ingame-Shop geben. Auf Booster, kosmetische Inhalte oder zusätzliche Charakterplätze wird komplett verzichtet.

Auch ansonsten wird keine Möglichkeit angeboten, um Geld auszugeben. Die Zugänge zur Beta werden verlost und Crowdfunding oder Gründer-Pakete gibt es ebenfalls nicht. Das MMORPG selbst wird bis zur Veröffentlichung zu 100 % privat finanziert.

Wie steht es um Beta-Events und Release? Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch bereits jetzt für eine Beta registrieren. Wann diese genau startet, ist jedoch nicht bekannt.

Der Release von War of Dragnorox ist für das 3. Quartal 2023 geplant.

Was sagt ihr zu den bisherigen Infos und dem gezeigten Gameplay? Ist das MMORPG für euch interessant oder wartet ihr lieber auf ein anderes Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Erst vor Kurzem wurde ein anderes, neues MMORPG vorgestellt, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird:

