Steam: Neues MMORPG setzt auf Game Master, die eure Spielwelt auf den Kopf stellen – Zeigt jetzt Gameplay im Trailer

Das neue MMORPG Eternal Tombs auf Steam setzt auf ein frisches Konzept mit echten Game Mastern, die jederzeit eure Spielwelt verändern können. Ein Trailer bietet euch erste Eindrücke vom Pre-Alpha-Raid Test.

Was steckt hinter dem Konzept der Game-Master? Eternal Tombs ist ein neues Sandbox-MMORPG, welches auf Steam erscheint. Punkten will es vor allem mit einem besonderen System: Game Master können täglich oder spontan die verschiedenen Trigger-Punkte der Spielwelt neu programmieren, an denen zufällige Ereignisse stattfinden sollen.

Die Rolle der Game Master übernimmt ein Team hinter dem Spiel. Dabei behalten sie die Spieler und die Community stetig im Blick und können so zum Beispiel auf große Versammlungen an einem bestimmten Ort reagieren.

Was zeigt der Trailer? In einem Trailer zeigen euch die Entwickler Gameplay aus einem Pre-Alpha-Raid Test. Mehrere Spieler bieten sich dabei einen actionreichen Kampf gegen einen großen Drachen:

Neues MMORPG Eternal Tombs zeigt den neusten Raid-Test

Da es sich um Ausschnitte aus der Pre-Alpha handelt, wird sich das gezeigte Gameplay vermutlich noch von dem tatsächlichen Gameplay unterscheiden, welches euch dann beim Release erwarten wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen die Angriffe aus vielen Effekten. Manchmal blenden die Lichter fast ein bisschen zu sehr, wie der Nutzer „blinnxthecollector“ in seinem Kommentar (via YouTube) feststellt. Trotzdem lobt er ebenfalls den Fortschritt, den Eternal Tombs gemacht hat. Wie sehr sich die Effekte bis zum Release noch verändern werden, ist abzuwarten.

Ähnlich wie der Nutzer „gamingcollection4448“, der in seinem Kommentar schreibt: „Ich hoffe hier auf ein gutes Spiel. Vielleicht gibt es ein paar mehr Mechaniken in anderen Raids“, scheinen viele Spieler ihre Hoffnung in Eternal Tombs zu legen.

Entwickler glauben an einen Release im Jahr 2025

Wo steht Eternal Tombs jetzt? Aktuell sprechen die Entwickler auf ihrer offiziellen Website von einem guten Jahr 2023 (via eternaltombs.com). Nach diesem scheinen sie eine Veröffentlichung in 2025 für ziemlich realistisch zu halten.

Nachdem in diesem Jahr schon einige Tests stattgefunden haben, sollen auch in 2024 weitere öffentliche Tests folgen. Auf Steam könnt ihr den Zugriff zum Playtest anfordern.

Nach 6 Jahren in der Entwicklung befindet sich Eternal Tombs aktuell in der „polishing Stage“, es wird also noch etwas an dem Spiel poliert. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen für den Weg, den die Entwickler bis 2025 noch gehen wollen – und ein guter Ausgangspunkt für die versprochenen Tests in 2024.

