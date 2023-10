Neues MMORPG kommt für Steam, bekommt Game Master, die das Spiel jeden Tag neu erfinden

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Eternal Tombs wurde ursprünglich unter dem Namen War of Dragnorox angekündigt. Das Spiel verspricht eine Oldschool-Erfahrung in hübscherer Optik und setzt auf d...

Was sagt ihr zu Eternal Tombs? Sprechen euch die Elemente und das Gameplay an?

Entwickelt wird es in der Unreal Engine 5 und es setzt auf ein sehr minimalistisches UI. So seht ihr etwa keine Schadenszahlen und es wird auch keine Minimap geben.

Ursprünglich sollten die Kämpfe klassisches Tab-Targeting nutzen, doch vor Kurzem wurde der Wechsel auf ein Action-Kampfsystem angekündigt . Das sieht zwar dynamischer aus, sieht aber bei Weitem nicht so flüssig aus wie bei Black Desert oder New World. Allerdings gibt es ein paar coole Elemente, etwa dass der Bildschirm schwarz wird, wenn Feinde euch blenden.

Eternal Tombs – Official Gameplay Walkthrough and Demo

Eternal Tombs – ehemals War of Dragnorox – ist ein neues Indie-MMORPG mit einer interessanten Idee. So wurde ein System eingeführt, mit dem Game Master jederzeit und ganz einfach Einfluss auf das Spielgefühl nehmen können. Dieses System wurde in einem Video genauer vorgestellt.

