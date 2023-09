Ex-Entwickler von WoW erklärt, warum sein neues MMORPG so viel besser wird: „Setzen kompromisslos auf Multiplayer“

Greg „Ghostcrawler“ Street arbeitete von 2008 bis 2013 bei Blizzard und leitete zuletzt die Entwicklung des LoL-MMORPGs bei Riot Games. Im April dieses Jahres gründete er sein eigenes Studio und arbeitet dort an einem neuen MMO. Das soll seinen Fokus auf Multiplayer-Inhalte setzen. Singleplayer-Fans sollten sich lieber nach einem anderen Titel umschauen, sagt er.

Was wird das für ein Spiel? Bisher gibt es nur wenige Infos. Ghostcrawler betonte auf Twitter immer wieder, dass er ein MMORPG für Fans des Genres machen wolle und er gut den Spielern zuhören könne. Er wollte das Genre nicht verändern, aber alles richtig machen.

In einer neuen Reihe von Tweets erklärt er, wo die Probleme des Genres liegen und wie er sie beheben möchte:

Aktuelle MMORPG-Spieler seien sehr darauf fokussiert, das Maximale aus sich herauszuholen. Der Fokus läge auf „Broken Builds, Effizienz und minimale Risiken“. Dabei würden andere Spieler manchmal stören, denn die seien ein Risiko.

„Suboptimal“ sei das schlimmste, was in einem MMO passieren könne.

Andere Spiele würden die Spieler deshalb in den Hintergrund schieben, etwa durch mehr Solo-Inhalte in der offenen Welt oder automatisiertes Matchmaking.

Sein MMORPG soll jedoch anders werden. Es soll „kompromisslos auf Multiplayer“ setzen und „andere Spieler“ sollen die Innovation sein. Wer ein Singleplayer-Spiel haben möchte, soll eines der vielen da draußen zocken und nicht auf ein MMO setzen, so Street.

„Das PvP schreibt gute Geschichten, aber wir fokussieren uns nicht nur darauf“

Was heißt das für den Content? Grundsätzlich erklärt Ghostcrawler, dass PvP gute Geschichten schreibt. Das sei auch der Grund, warum Titel wie LoL die Spieler für tausende Stunden fesseln können. Jedes Match ist irgendwie anders. Bei Rollenspielen hingegen laufen viele Dinge eher gleich ab.

Sein Spiel soll aber nicht nur auf PvP setzen.

Dies ist ein Spiel, bei dem andere Spieler einen Großteil der Inhalte und Neuerungen beisteuern. (Nicht, weil wir einen massiven Plan für nutzergenerierte Inhalte haben, und nicht, weil es im Spiel nur um PvP geht). Wir werden es mit zurückgezogenem Vorhang bauen, sodass ihr alle uns helfen könnt, es zu verprügeln, bevor das Spiel live und alles monetarisiert ist.

Wie genau die Spieler aber den Content kreieren, verriet der Entwickler nicht.

Wie laufen diese Tests ab? Eine wichtige Philosophie ist, dass das neue MMO mit den Spielern entwickelt werden soll. Was ein wenig nach Early Access oder Pre-Alpha-Tests klingt, soll aber anders ablaufen.

So müsst ihr nichts für die Teilnahme an den Tests zahlen. Spieler, denen das Gezeigte nicht gefällt, werden nach einer Zeit gehen. Wer dann bleibt und viel Feedback gibt, soll die Entwicklung maßgeblich beeinflussen können:

Es wird eine Menge Philosophie geben. Es wird viel Theorie über Spieldesign und Zielvereinbarungen geben. Natürlich wird es auch Spieltests geben. Ich möchte noch einmal betonen, dass nicht alle von euch diese Erfahrung genießen werden. Aber einige von euch werden es tun, und am Ende werden wir mit einem Spieldesign dastehen, das auf eine Weise kampferprobt ist, wie es die meisten Spiele nicht sind.

Was sagt Street noch? Im Rahmen des Threads gibt er zu, maßgeblich an der Entwicklung des Dungeon Finders aus WoW beteiligt gewesen zu sein. Er sei also auch selbst schuld an den unsozialeren Inhalten in MMORPGs.

Zudem soll das Spiel noch in diesem Jahr einen Codenamen bekommen, damit es nicht immer nur als „das MMO“ bezeichnet werden muss.

Was sagt ihr zu den Aussagen von Ghostcrawler? Müssen MMORPG wieder stärker andere Spieler in den Mittelpunkt stellen?

Ein anderes Spiel, das der Entwickler lange begleitet hat, war das LoL-MMORPG. Dort meldete sich zuletzt der Chef von Riot Games zu Wort:

Chef von Riot sagt über das neue LoL-MMORPG: „Wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich meine Karriere nicht auf dieses Projekt stützen“