Deutsches MMORPG feiert Erfolge in den Spielerzahlen, doch streicht überraschend seine PvP-Liga

Albion Online ist ein MMORPG aus Deutschland, das erst kürzlich positive Nachrichten zu den Spielerzahlen teilte. Nun jedoch haben sie das Aus der Crystal League Championship angekündigt. Das kommt für alle überraschend und stößt auf viel Unverständnis in der Community.

Was war das für eine Liga? In der Kristallliga kämpfen Teams mit jeweils 5 bzw. 20 Spielern um den Sieg in einer Arena. Beide Teams starten mit 150 Punkten und welches Team zuerst auf 0 fällt, verliert. Über die reguläre Kristallliga lassen sich dann Turnierpunkte verdienen, um am Ende in der Championship antreten zu dürfen.

Dieses Turnier wird dann von einem offiziellen Shoutcast begleitet und die Spieler können sich Belohnungen verdienen. In der Regel wird um besondere Skins und Ingame-Währung gespielt.

Was wurde jetzt angekündigt? Die letzte offizielle Meisterschaft wird am 16. und 17. September ausgespielt. Danach ist Schluss. In der Begründung heißt es, dass die Spieler sich ja weiter in eigenen Custom Matches duellieren könnten. Außerdem gibt die reguläre Kristallliga künftig keine Season Points mehr, damit der Fokus auf die großen Gildenaktivitäten rutscht.

Diese Aussage stört gerade Fans von “Small Scale”-PvP, also Kämpfen in kleinen Gruppen.

Spieler finden keinen logischen Grund dafür

Wie reagieren die Spieler? Die sind vor allem irritiert. Die Liga ist ein Ort, den viele Spieler gerne genutzt haben, weil dort typisches Arena-PvP ausgetragen wird. Durch den Wegfall der Season Points und die Streichung der Championship am Ende, verliert die Kristallliga viel von ihrem Reiz.

Den Spielern erschließt sich auch nicht, warum es überhaupt zu diesem Aus gekommen ist:

Die Liga bietet kein Preisgeld, das eingespart werden könnte.

Den Livestream hätte man abschaffen können, ohne das Event komplett streichen zu müssen.

Fans vom Arena-PvP werden jetzt nicht plötzlich an größeren Schlachten in der Spielwelt teilnehmen, sondern sich eher aus dem MMORPG zurückziehen.

Der Spieler DaSoop schreibt im Forum: “Wenn diese Änderung an der Crystal League kommt, dann verlieren die Fans vom 5v5 ihre Ziele und ihr Interesse an Albion. Das heißt weiter, dass 5v5-Fans künftig nicht mehr Albion spielen werden.”

Das Echo im Forum ist insgesamt sehr negativ, was die geplanten Änderungen angeht.

Wie läuft es für Albion sonst? Eigentlich sehr gut. Seit dem Wechsel auf Free2Play im Jahr 2019 konnte das MMORPG stark in den Spielerzahlen zulegen. Waren zuvor sogar weniger 10.000 Spieler pro Tag online, sprang die Zahl 2020 auf über 120.000. Seitdem geht es kontinuierlich nach oben.

Inzwischen soll das Spiel 300.000 tägliche aktive Spieler haben, die die Entwickler im August über Twitter verrieten. Das macht es zu einem der größten MMORPGs überhaupt.

Zuletzt konnte Albion Online auch dank der Releases für Android und iOS sowie neuen Servern im asiatischen Raum an Spielern zulegen. Umso kurioser ist es, dass sie ein beliebtes Turnier streichen und keinen Ersatz für diese Spielergruppe anbieten.

Was sagt ihr zu den Änderungen an der Kristallliga? Und seid ihr selbst aktiv in Albion Online oder stört euch etwas an dem MMORPG?