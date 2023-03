Steam: Deutsches MMORPG startet in Asien und wird überrannt – Verzeichnet Rekordzahlen

Das deutsche MMORPG Albion Online startet mit “Albion East” seine asiatischen Server. Die sind global zugänglich und sehr begehrt: Die Spielerzahlen steigen rasant auf Steam.

Laut der Seite SteamDB verzeichnet Albion Online auf Steam gerade höhere Spielerzahlen als je zuvor. Der All-Time-Peak liegt nun bei 22.800 Spielern – diesen Spielerzahlen-Rekord stellte das MMORPG vor 2 Tagen auf.

In den letzten 24 Stunden lag die Zahl der aktiven Spieler nur knapp darunter. Vor dem Start von Albion East lag die Spielerzahl pro Tag nur bei etwa 6.000.

Da das MMORPG außerhalb von Steam einen eigenen Client anbietet und auch für mobile Endgeräte verfügbar ist, liegt die tatsächliche Spielerzahl vermutlich höher.

Start in Asien ist gleichzeitig ein Neustartserver für alle

Was ist Albion East? Mit Albion East eröffnen in Singapur aufgestellte Server ihre Pforten. Allerdings gilt das nicht nur für Spieler aus Asien, sondern global. Es handelt sich daher um eine neue, frische Version von Albion.

Die Spieler können dort neu anfangen, wie etwa beim Fresh Starts des MMORPGs New World im November. Wirtschaftlich wird in Albion alles von Spielern geregelt, weshalb in der Wirtschaft ebenfalls alles auf Anfang steht – aufregende Zeiten im MMORPG.

Albion East beginnt mit einer reduzierten Weltgröße. Damit wollen die Entwickler “den Wettstreit zwischen den Spielern und die allgemeine Spielerdichte auf optimalem Niveau” halten, wie sie in ihrer Ankündigung schreiben. Später wollen sie mehr Regionen bereitstellen.

Außerdem sind vom 15. bis 29. März Twitch Drops verfügbar. Wer für mehrere Stunden zuschaut, erhält Belohnungen – Exklusive Truhen, in denen sich ganz neue Items befinden.

Großer Ansturm auf das MMORPG führt zu Problemen

Unter dem Post bei Steam klagen viele Spieler über Probleme. Besonders ein hoher Ping sei ein Problem, wenn man Albion East starten will und in Europa oder Amerika lebt. Selbst Leute aus Australien beschweren sich über hohe Pings.

Zudem kommt es beim Einloggen zu Warteschlangen, da so viele Spieler an dem Fresh Start von Albion interessiert sind. Manche haben über 5.000 Personen vor sich, bis sie endlich spielen können (via MMORPG.org).

Mit einem Premium-Abo kommt man deutlich schneller in das MMORPG. Fans sind obendrein wütend über die hohen Preise der Founder-Packs, die man zum Start von Albion East erwerben konnte (via Reddit). Damit habe man klare Vorteile beim Neustart des MMORPGs.

Was sagt ihr zu Albion East? Habt ihr bereits auf den asiatischen Servern gespielt und ebenfalls Probleme mit eurem Ping oder langen Warteschlangen? Oder lief bei euch alles glatt? Seid ihr im Besitz eines Premium-Abos oder Gründer-Paket? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

