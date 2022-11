New World wirkte beim Release abschreckend – Dank Fresh Start bin ich nun aber selbst dabei

In New World gingen am 2. November 2022 die Neustartserver online. MeinMMO-Autorin Anny Bader wagte als ganz neue Spielerin einen Blick in das MMORPG.

New World erschien im September 2021. Ich war durchaus an dem Spiel interessiert, hielt mich mit meinem Kauf jedoch zurück. Anfangs hatte das MMORPG enorm hohe Spielerzahlen mit langen Warteschlangen, dann wurde es plötzlich immer leerer.

Als ich von wirtschaftlichen Exploits, leeren Servern, langweiligen Quests und dem zähen Levelprozess hörte, schreckte mich das ab und ich beschloss, erstmal die Finger von New World zu lassen.

Als vor kurzem die Neustartserver online gingen, bei denen jeder Spieler nochmal von vorne anfängt, wagte ich es. Auch, weil ich gehört hatte, dass sich New World massiv verbessert hätte und nun nicht mehr so eintönig sei. Mit dem Fresh Start ist außerdem für eine neue, saubere Wirtschaft gesorgt.

Wer spricht hier? Anny ist seit Anfang 2022 als MMORPG-Autorin für MeinMMO tätig. New World spielt sie zum ersten Mal, verfolgt das Geschehen aber schon eine Weile. Jetzt war es an der Zeit, sich ein eigenes Bild davon zu machen, wie gut oder schlecht New World tatsächlich ist.

Zum Start der neuen Server verabredete ich mich mit ein paar Veteranen, die nochmal von vorn beginnen wollten. Die Veröffentlichung der Server verlief relativ holprig, war aber vermutlich kein Vergleich zum Release 2021. Amazon merkte schnell, dass 4 Server nicht ausreichen und lieferte im Minutentakt weitere, sodass niemand in endlosen Warteschlangen steckte. Derzeit wird auf allen davon fleißig gespielt, ob Neuling oder Veteran.

Monotone Quests und langsames Leveln hätte mich zum Release vermutlich verschreckt

Spieler, die New World vor dem Fresh Start erlebten, klagten häufig über die Questführung. Man sei immer wieder stumpf zum selben Ort zurückgeführt worden. Cutscenes gab es zu Anfang deutlich seltener.

Mein eigenes Erlebnis ist gänzlich anders. Ich spawne an einer Küste, erledige dort ein paar Sachen und lerne die Grundlagen, wie das Crafting am Lagerfeuer. Kurz darauf bin ich ganz woanders unterwegs, mein Weg von NPC zu NPC fühlt sich flüssig an und nur selten muss ich zurücklaufen. Ich bin so kurz im Startgebiet, dass ich sogar vergesse, meine Werkzeuge herzustellen. Dazu habe ich dann erst ein paar Level später wieder die Gelegenheit.

Die Dialoge sind vertont und es gibt zwischendurch Cutscenes im Comic-Stil, die mich optisch an Borderlands erinnern. Zudem färbt sich mein Bildschirm zwischendurch rot und ich höre die Stimme von Isabella, Anführerin der Verderbten. Sie sagt mir, meine Mission sei zum Scheitern verurteilt. Ihre Meinung teile ich nicht.

Mein Charakter in New World. Beim Charakter-Editor ist definitiv noch Luft nach oben.

Mein Level erhöht sich stetig, Level 10 erreiche ich nach weniger als einer Stunde. Auch später komme ich beim Leveln schnell voran und habe mittlerweile Level 40 erreicht. Für manche Veteranen geht es mittlerweile sogar zu schnell, da sie es von vorher anders gewohnt sind: Früher war das Leveln sehr zäh und dauerte ewig.

Seit einem Update im Sommer 2022 levelt man von 20 bis 50 schneller, seit dem Fresh Start wurden die benötigten Erfahrungspunkte zwischen Level 35 und 55 abermals reduziert. Einige Hardcore-Spieler waren nach 18 Stunden bereits auf Level 60.

Mich persönlich motiviert es, stetig voranzukommen, weshalb mir der derzeitige Levelprozess gut gefällt. Früher hätte mich die Langwierigkeit vermutlich demotiviert und letztendlich verscheucht.

Im Video seht ihr ein paar Tipps für euren Einstieg:

Ich teste erstmal alle Waffen und Berufe

Anders als damals kommt man jetzt deutlich flotter an alle Waffen heran. Ihr könnt sie direkt im Startgebiet finden, da sie dort einfach herumliegen. Ich habe ein paar gefunden, andere wiederum durch Quests erhalten.

Schnell hatte ich ein Exemplar von jeder Waffe und probierte sie in Ruhe aus. Das Zurücksetzen der Skills ist nämlich bis Level 20 kostenlos. Vorher war das zwar ebenfalls so, aber man hatte kaum Waffen zum Testen. Die erhielt man meist erst später.

Letztendlich entscheide ich mich für Speer und Muskete, ein Build das sich für die Levelphase gut eignen soll. Auch zum späteren Zeitpunkt lassen sich alle Attribute und Skills nochmal zurücksetzen, dann kostet es aber etwas Ingame-Währung.

Auch bei den Berufen probiere ich erstmal alles aus und bin beeindruckt von der Vielfalt. Dass man in New World alles leveln kann, was man tut, hält mich bei der Stange. Besonders das Musizieren finde ich cool – Es fühlt sich an, als würde man eine Runde Guitar Hero spielen. Allzu nützlich ist es nicht, aber ich bekomme dadurch immerhin einen Buff, durch den ich für eine Stunde mehr Items beim Sammeln erhalte.

Es gibt 5 verschiedene Instrumente in New World: Flöte, Gitarre, Mandoline, Kontrabass und Trommel.

Durch das schnelle Leveln meines Charakters, erreiche ich aber schnell Gebiete, in denen meine Life Skills nicht ausreichen. Ich erlege beispielsweise einen Bären und kann ihn nicht häuten, weil ich dafür Häuten auf Level 50 haben muss. Um die Life Skills muss ich mich also extra kümmern. Sie steigen im Level zwar ebenfalls schnell auf, gehen aber bis Stufe 200 und besonders das Holzfällen wird mir schnell zu monoton.

Obwohl ich New World mag, gibt es ein paar Probleme

Auch wenn es mir sehr gut gefällt, ist New World kein perfektes MMORPG und kommt mit einigen Problemen daher, trotz Neustart:

Verschiedene Bugs – Rohstoffe lassen sich manchmal nicht abbauen, das Erfolge-Interface ist visuell verbuggt, manchmal werden Quests nicht richtig angezeigt

Der Gruppenfinder nervt mich total. Jeder möchte Damage Dealer sein, es gibt kaum Heiler und Tanks, niemand möchte lange warten und Leute verlassen die Gruppe einfach wieder. New World bietet für die Quest dann zwar eine Solo-Option, aber das finde ich nicht optimal für ein MMORPG

Um das Level meiner Hauptquest zu halten, muss ich nahezu alle Nebenquests erledigen

Es gibt keine Mounts und statt zu schwimmen watet mein Charakter durchs Wasser. Das passiert sehr langsam, was im Sumpfgebiet dann sehr störend ist.

New World hätte mir zum Release wohl nicht gefallen, aber bis auf ein paar Kleinigkeiten liebe ich es jetzt

Über die Dinge, die mich als Neuling an New World stören, werden Veteranen vermutlich schmunzeln. Zum Start hatte das MMORPG so viele Probleme, dass ich mich der Welle wütender Spieler angeschlossen und das Spiel schnell wieder verlassen hätte. Die Geduld zum Leveln und Questen hätte ich nicht aufbringen können. Doch New World in seiner heutigen Form gefällt mir super. Über kleine Bugs kann ich hinwegsehen und statt dem Gruppenfinder muss ich wohl die Oldschool-Variante nutzen und mit meinen Mitspielern sprechen, um eine Gruppe zu bilden. Ich werde New World jedenfalls weiterhin spielen und freue mich auf kommende Inhalte, besonders auf Brimestone Sands. Anny Bader MMORPG-Autorin bei MeinMMO

Was sagt ihr zu den Neustartservern in New World? Habt ihr nochmal neu angefangen, oder seid ebenfalls ganz neu eingestiegen? Wie gefällt euch das Spiel mit den ganzen Änderungen? Findet ihr das Leveln geht jetzt zu schnell? Welches Level habt ihr bereits erreicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

